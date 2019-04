Maru placeada-Destape adelantado-Rebelión azul-Chihuahua feminicida

MÁS QUE BIEN es como le fue a la alcaldesa Maru Campos en tierras ajenas a la capital, y es que allá en Ciudad Juárez, la presidenta municipal de Chihuahua fue la que se llevó el primer lugar en el aplausómetro de los panistas juarenses que acudieron a recibir a Marko Cortés, dirigente nacional del PAN que estuvo de gira por la frontera este fin de semana, en donde llenó un conocido salón de la avenida Tomás Fernández, con la mira puesta en que los azules vuelvan a la carga por la Presidencia Municipal de Juárez, esa que no ganan desde hace ya varios trienios.

Sin embargo, como se dijo en estas mismas líneas, quien demostró que las trae todas consigo es la alcaldesa Maru Campos, que delante del líder nacional del panismo y su amigo personal, exhibió músculo político en una plaza que, por el momento, podría resultarle ajena, pero que al menos en lo que respecta a los azules fronterizos, le están expresando un voto de confianza para lo que se viene en el 2021, mostrando que es la suspirante azul que más fichas tiene de su lado.

Así que en la foto oficial, Marko Cortés apareció con el gobernador Javier Corral a su lado, así como la dirigente del PAN Estatal, Rocío Reza, además de la alcaldesa Maru Campos; el senador Gustavo Madero y el coordinador de los diputados locales del PAN, Fernando Álvarez Monje, es decir, toda la plana mayor del panismo estuvo en la frontera y al menos por un día, olvidaron sus diferencias grillas, aunque si pretenden retener la gubernatura, tendrán que olvidarlas durante muchos meses.

******

HABLANDO DEL PANORAMA que se viene para el 2021 y que desde ya está amarrando navajas, los malosos deslizaron que quien pretende un destape bastante prematuro es el exalcalde Marco Adán Quezada, el cual ha invitado a algunos figurones del PRI, expriistas y viejos conocidos del expresidente municipal de la capital, para ofrecer un mensaje que tienen que ver con su futuro político, uno que está más cerca del alcalde de Juárez, Armando Cabada, y aunque se desconoce a ciencia cierta cuál será el anuncio que pretende realizar a mitad de semana el exedil, se dice iría en busca de la capital de nuevo, pero por la vía independiente.

Los enterados nos deslizaron que a media semana la convocatoria de Quezada tiene como lugar de reunión su domicilio en un exclusivo fraccionamiento a espaldas del hospital CIMA, allá por el código postal Fifí del periférico de La Juventud. Así es que si se nota un excesivo circular de automóviles por la avenida Tomas Valles a la altura del nosocomio este miércoles, ya se sabe la razón política del nuevo aspirante independiente.

******

EN DONDE LA rebelión estuvo casi casi como en la granja, fue en el Congreso del Estado, pues aunque Néstor Armendáriz, el nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no es tan ajeno a Palacio de Gobierno y a cierto sector del panismo local, lo que sí le demostraron los diputados del PAN al gobernador Javier Corral, es que están tan cansados de Lucha Castro y sus imposiciones, que prefirieron extender la sesión y sacar de la terna a Calos y Karla Gutiérrez, con tal de que Irma Villanueva no fuera impuesta por el góber y la mandona del Poder Judicial. Así que aunque la diputada Blanca Gámez anda contenta por la cercanía con el nuevo líder de la CEDH, no así en Palacio de Gobierno y mucho menos en el Consejo de la Judicatura, pues la vicegobernadora no logró acomodar a su amiga Villanueva.

******

POR MÁS QUE los Bravos de Juárez quieran llegar a Primera División de la Liga MX, los futbolistas y los fans del equipo tendrán que quedarse con la ganas y buscarlo por medio de lo deportivo, pues aunque Alejandra De la Vega, su dueña y secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, dio a entrever que buscarían comprar la franquicia de Veracruz para colocar a los Bravos en primera, otro político, dueño de los Tiburones Rojos, el priista Fidel Kuri, descartó que el equipo jarocho esté en venta, a pesar de que anda dando mucha pena por la Primera División.

******

DE NUEVO LE sacaron sus trapitos delincuenciales a Chihuahua, pero ahora con el tema de las oscuras cifras del feminicidio que se deja de atender, precisamente con perspectiva de género.

La exhibida corrió a cargo de la diputada federal por Morena, Merary Villegas Sánchez, quien aseguró que Chihuahua ocupa él nada honroso quinto lugar de entidades con ella estadística mayor de homicidios de mujeres o niñas que no son investigadas con perspectiva de género, pues no fueron tipificados precisamente como feminicidios; el número sangrante que arrojó la legisladora fue de 186 y habrá que conocer la reacción del gobierno del estado en espera de que no se contagie de la “viruela matemática” que tan de moda puso ya el presidente Andrés Manuel López Obrador y su ya famosa frase “yo tengo otras cifras”. ¡Plop!