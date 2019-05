Mapachismo manzanero-Javier y el lobo-Grilla azul-Caos en puerta

ACEITANDO MAQUINARIA Y puliendo los últimos detalles, es como andan los mapaches electorales de Morena que se llevó de Chihuahua a Puebla el exsecretario del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Héctor Barraza, experredista que se fue al bando de los morenos en cuanto observó cómo se extinguía el Sol Azteca, y es que desde hace semanas, el también exsíndico de la capital bajo las siglas del PRD, se trasladó a la capital poblana para ayudar en las elecciones del próximo domingo 2 de junio a Miguel Barbosa, candidato de Morena a la gubernatura y que ese día tendrá su revancha, luego de ser derrotado por Erika Alonso, la panista que falleció junto a su esposo a finales del año pasado en un accidente aéreo.

Los malosos nos comentan que Barraza Chávez ha sido el encargado de pulir detalles con el equipo de Barbosa en aquella ciudad del sur del país, y para ello trae el apoyo de algunos expriístas hoy encumbrados en Morena, pero como este fin de semana trascendió que se han detectado prácticas muy similares a las del viejo PRI, con la entrega de tarjetas del Bienestar a cambio de votos, a ver si la autonombrada División del Norte, como le llaman a los chihuahuenses de Morena que se apersonaron en Puebla, no sale embarrada y las demandas alcanzan a sus integrantes ante la FEPADE, con eso de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que dicen seguir ciegamente, propuso prisión por delitos electorales, sin embargo, tal parece que la corrupción en la 4T no es medida con la misma vara.

******

YA QUE ANDAMOS con la corrupción y demás linduras de la política, será en estos días cuando las primeras detenciones por el asunto de los medicamentos apócrifos que adquirió la administración del exgobernador César Duarte comiencen a ejecutarse, al menos eso fue lo que declaró el gobernador Javier Corral, a quien el fiscal César Peniche le aseguró que están a punto de ejecutarse senadas órdenes de aprehensión contra peces gordos que laboraron durante el sexenio duartista, por lo que ya varios malosos han hecho sus apuestas a ver si el próximo detenido se trata de algún exsecretario de Salud o si nomás es algún charalito para calmar las turbias aguas de los sucedido con esa dependencia gubernamental.

******

QUIEN AYER VOLVIÓ a Ciudad Juárez es la alcaldesa Maru Campos, luego de que la semana pasada fuera recibida como rockstar en el Comité Directivo Municipal del PAN de esa ciudad fronteriza, sin embargo, en esta ocasión se trató de una visita institucional en la que compartió presídium con el alcalde de Juárez, Armando Cabada, en busca de mejorar la seguridad en los municipios norteños, pero antes de viajar, la alcaldesa capitalina se dio tiempo para acudir al partido en el que los Dorados se coronaron en la Liga Estatal de Basquetbol, en donde, como en los viejos tiempos, echó grilla con su homólogo de Delicias, Eliseo Compeán y con el diputado Miguel La Torre, pieza importante para lograr el cabildeo necesario en el Congreso del Estado y que den luz verde al proyecto de “Iluminamos Chihuahua”, que a decir de los más enterados, no tarda en concretarse.

Por cierto que en Ciudad Juárez, la alcaldesa capitalina se dio el gusto de echar grilla gourmet en el conocido merendero Shangri-La, donde compartió el pato almendrado con dos de sus ex compañeras de legislatura: la expriísta Laura Dominguez, hoy funcionaria independiente y la seguidora del PVEM, Claudia Carrillo. Quien reclamó la no invitación fue otra ex legisladora también oriunda de Juárez, Daniela Álvarez, hoy funcionaria municipal en el Ayuntamiento capitalino.

******

YA QUE MENCIONAMOS a la alcaldesa Maru Campos, quizá aprovechó para compartir ayer su felicidad del reciente levantamiento estadístico que le entregó su equipo cercano de operadores que cuidan con lupa el curso social y mediático del proyecto de alumbrado público que se espera quede resuelto en este Periodo Ordinario de Sesiones en el Congreso Local y que culmina el 31 de mayo.

Nos cuentan los malosos que tanto en redes sociales como en entrevistas a la población abierta, el índice de aprobación del proyecto de alumbrado súpera el 70 por ciento, con todo y que se tratan de elementos altamente técnicos que pudieran complicar su socialización y prestarse a la manipulación política de oponentes. Lo cierto es que el bono democrático de Campos sigue jugando a su favor y lo único pendiente en este rubro es completar los votos necesarios para conseguir las dos terceras partes del legislativo.

Ahora bien, la prisa no es tanta, porque tanto el proyecto de la capital como el de la frontera para iluminarlas por completo, bien pudiera resolverse en un Periodo Extraordinario en los siguientes meses; sin embargo, el reto no es estirar demasiado la liga de la operación política.

******

CAOS VIAL ES lo que se espera mañana antes del mediodía en la zona Centro de la ciudad, y es que los Antorchistas de 17 municipios están planeando tomar la Plaza Hidalgo, la llamada plaza borracha, ahí frente a Palacio de Gobierno, para protestar por supuestos acuerdos incumplidos por parte de la administración del gobernador Javier Corral, así que si tiene planeado circular por la calle Aldama entre las 11 y 12 del mediodía de este miércoles, piénselo dos veces porque el tráfico y el despapaye estarán como para no querer salir.