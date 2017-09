Mansa disposición-Maiceados serranos-Grilla aldeana-Morenos tricolores

TAL COMO LE habíamos adelantado en este espacio y con la mira puesta en no caer en los errores del año pasado, cuando la falta de comunicación o la soberbia le ganó al gobernador Javier Corral y de plano ni una llamada les hizo a los diputados federales por Chihuahua, mientras en el centro del país se repartían el presupuesto entre las demás entidades del país, será mañana cuando el mandatario se enfile a la Ciudad de México para reunirse con los legisladores paisanos del PRI, Verde, PRD y PAN, con el objetivo de trabajar en las partidas presupuestales y darles champú proveniente del Poder Ejecutivo, para que los dipus se pongan las pilas en la negocia y lograr bajar recursos para las raquíticas arcas públicas del Estado.

Y es que tal parece que ese romance grillo que se traen el góber y el priismo chihuahuense con la venia del líder del Comité Directivo Estatal, Omar Bazán, abrió la puerta a ese encuentro de altos vuelos que en el papel sería de bastante beneficio para el estado, luego de que el pasado año fiscal, el gobernador se quedará como el chinito, nomás milando cómo los demás mandatarios que sí se aplicaron y se tragaron el orgullo, recibían las partidas económicas correspondientes.

******

AUNQUE SE INTENTÓ vender como una revuelta de fuerzas de izquierda en la región serrana, lo cierto es que las huestes de El Barzón y la UCD, bailaron y cantaron al son que les marcaron desde Palacio de Gobierno para sofocar la supuesta inconformidad de grupos indígenas y de trabajadores de la tierra en la alta y baja babícora, misma que alardeaba con una movilización este fin de semana y que culminó con una pasarela del mismísimo Javier Corral Jurado entre los “inconformes” reunidos al estilo de mitin político del PRI en un salón allá en la población serrana de Creel, municipio de Bocoyna.

En política, reza el refrán, quien no llora no come, y los llanos de las dichosas organizaciones campesinas alcanzó a distraer de su agenda deportiva al gobernador Corral, quien aprovechó la vuelta a la Sierra, donde también le gusta pasar tiempos de esparcimiento, para reunirse con los supuestos inconformes, eso sí, dejando en claro que al encuentro no entrarían los verdaderos manifestantes, esos que no pudieron ser maiceados para entrar al juego de la política asistencialista.

Después del encuentro con sabor a mitin pre electoral, los acuerdos eran más que previsibles: la marcha “a pie” si saldrá hoy hacia la capital, pero la travesía servirá para ir alistando los templetes aquí en la ciudad y poder recibir al contingente con el pliego petitorio “consensado” ya resuelto y alzarse un triunfo más la mancuerna política-electoral que forman ya el PAN y PRD a través de la administración estatal azul y las organizaciones amarillas. Política ficción, pues.

******

ASÍ QUE HABLANDO del gobernador Javier Corral y de su afán en impulsar el Frente Amplio Opositor que le daría guerra al PRI el año que entra, uniendo las siglas del PAN, PRD y MC, los malosos nos comentan que el viernes pasado y en vísperas de iniciar el fin de semana, el góber recibió dos importantes visitas en Palacio de Gobierno, pues en los pasillos y también en el cruce de las calles Libertad y Venustiano Carranza, fueron vistos el ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia y Jorge Camacho Peñaloza, el oriundo del estado de Guerrero que le coordinó la campaña a Corral Jurado el año pasado que buscó la gubernatura, quien chance y volvió para irse alistando en las campañas que se vienen el año que entra. ¿Será?

******

PRECISAMENTE MIENTRAS ESO sucedía y el gobernador Javier Corral recibía dichas visitas en Palacio de Gobierno, el empresario Jaime Agustín Fong, socio de FRITAG, la empresa que le vendía a la administración de César Duarte desde lápices hasta pasteles, a precios más inflados que un globo claro está, estaba siendo registrado como interno del CERESO de Aquiles Serdán, acusado del delito de peculado, en primera instancia por poco más de 15 millones de pesos, los cuales a decir de los que saben, en realidad el desvío ascendería a los mil millones de chelines, cuestión que deberá ser comprobada por los chicos de la Fiscalía General del Estado que encabeza César Peniche, de quienes los malosos afirman que en los próximos días irán contra empresarios y prestanombres, aquellos ciudadanos que sin ser funcionarios públicos, ayudaron al ballezano a desfalcar al Estado, operación en la que ellos también se llenaron los bolsillos de dinero público.

******

QUIEN TOCÓ BASE en Chihuahua para dejar constancia de que aún no zanja su relación con Omar Bazán, dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, fue la senadora Lilia Merodio, la cual le disputó el puesto a Bazán Flores y desde las alturas la bajaron de último momento, sin embargo, la legisladora no olvida y este fin de semana de nuevo orientó las baterías hacia el líder tricolor de operar a favor del gobernador Javier Corral. Merodio no se detuvo aún y cuando sus aspiraciones en el 2018 podrían correr un riesgo al estar confrontada tanto con Enrique Ochoa Reza, el mandamás nacional, además de con el dirigente estatal, a menos que la senadora traiga también padrinos de peso y esa guerra sea una estrategia para posicionarse con los priistas rebeldes, que no son pocos en las filas de la familia revolucionaria.

******

Y PARA NO dejar nada en el tintero tricolor, los que han sido criticados en sus redes sociales y hasta en las mesas de café, son los ahora diputados federales sandía, Alex LeBaron y Tony Meléndez, quienes la semana pasada y con el objetivo de que el partido Verde se convirtiera en la cuarta fuerza política en San Lázaro y así tumbar a MORENA al quinto puesto, tanto el ex delegado de CONAGUA y el cantante se presentaron como representantes del tucán y “renunciaron” a las filas del PRI, todo como una estrategia política comandada por el coordinador de los diputados priistas, César Camacho, así como por el nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara baja, Jorge Carlos Ramírez Marín, además de que la ganona fue una paisana de ambos tricolores con olor a sandía, pues colocando al Verde como cuarta fuerza, María Ávila Serna logró obtener una vicepresidencia, ganándole a MORENA.

******

HABLANDO DE MORENOS, sin soltar a los tricolores, un evento familiar reunió este fin de semana nuevamente a dos grandes amigos que hoy circulan “en el papel” por vías políticas diferentes y hasta encontradas. Se trata del ex alcalde Marco Quezada y su otrora fiel escudero y colaborador de primera línea, Fernando Tiscareño, quienes posaron para las cámaras festejando el enlace civil matrimonial de una de las hijas del ex edil tricolor.

Las imágenes levantaron polvareda entre los grillos del PRI y de MORENA, pero es innegable la estrecha relación de ambos chamacos, con todo y que hoy TIscareño busca asirse con fuerza a la candidatura del partido de AMLO por la capital del estado, mientras que Marco se encuentra inmerso en sacar adelante los acuerdos con el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, para que la presidencia del CDM en manos de Teokali Hidalgo, transite sin mayores contratiempos.