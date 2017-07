Malandros importados-¿Herrera en la SFP?-Habemus líder-Anticorrupción a modo

NO CONFORME CON los delincuentes que ya son de casa y que traen asolada a la gente de bien en la región noroeste del estado, los malosos que no lo son tanto comparados con los malandros que operan en esa zona como soldados del narcotráfico, nos comentan que los ciudadanos de municipios como Namiquipa y Bachíniva están más que alerta ante el arribo de sicarios y “halcones” provenientes no sólo del sur del país, sino de países de Centroamérica, es decir, migrantes que se quedan en el camino y son reclutados por el crimen organizado como carne de cañón en el ajedrez que representa esa región para el narco.

Los más enterados nos dicen que desde hace unos meses a la fecha, se han visto en las calles de dichos poblados a malandros importados cargando fusiles de asalto, secreto a voces que fue comprobado con el arresto de cuatro sicarios tras el enfrentamiento en Las Varas, municipio de Madera, en donde la cifra oficial fue de 15 muertos y cinco detenidos, cuatro de ellos oriundos de estados como Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Tabasco, lo que demuestra que el reclutamiento de los cárteles ya no sólo es privativo hacia la raza local, sino a criminales que estén dispuestos a emigrar al norte en la lucha por el territorio.

Tal situación, nos platican, ha provocado que los ciudadanos de a pie, ganaderos y empresarios cambien hasta de hábitos y rutinas, pues mientras en antaño en esas comunidades todos se conocían, están viendo cómo la llegada de gente foránea vino a robarles también la tranquilidad.

******

REGRESANDO A LO que ocurre en la capital del estado, los malosos deslizaron que si la vista no les falla, ayer observaron entrar a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, en donde despacha Stefany Olmos, ni más ni menos que al ex secretario de Hacienda en los últimos cuatro años del pasado sexenio, Jaime Herrera Corral, quien a pesar de salir a relucir una y otra vez en las declaraciones de los 10 duartistas detenidos y guardados en el penal de Aquiles Serdán por presuntos actos de corrupción, continúa libre y sin alguna orden de aprehensión en su contra. ¿Qué andaría haciendo el banquero y ex funcionario que manejaba las finanzas estatales durante el gobierno de César Duarte? Es pregunta que quizá cuando terminen las vacaciones obtenga una respuesta.

******

TANTO ESTIRARON LA liga en la búsqueda de la dirigencia del PRI Estatal que ésta por fin se rompió, pues las aspiraciones de la senadora Lilia Merodio simplemente llegaron a su fin y tal parece que el humo tricolor favorecerá de lleno al líder de la Fundación Colosio, Omar Bazán Flores y a su compañera de fórmula, Georgina Zapata, quienes mañana se registrarán a las 11:30 de la mañana en las oficinas de la Dale, ahí donde todavía el mero mero sigue siendo Memo Dowell.

Y es que las dudas de lo que ocurriría con Lilia comenzaron cuando no fue colocada en el orden del día la licencia que solicitó un día antes para separarse del cargo, no así la de la diputada cetemista, Georgina Zapata, lo que de inmediato levantó suspicacias en torno a si la juarense iría o no por la dirigencia priista, cuestión que fue confirmada minutos después cuando se supo que la senadora simplemente no buscaría ser la mandamás de la familia revolucionaria en Chihuahua, sin embargo, quien todavía no suelta el candil de la batalla es su otrora compañero de fórmula, Fermín Ordóñez, el cual insistió en que se mantendría firme en su postura. Así que para no armar conjeturas en el aire, será hasta mañana durante el lapso del registro cuando se pueda decir o no, habemus líder tricolor.

******

PERO MIENTRAS SON peras o son manzanas rojas o tricolor, y tal como ocurre con los cambios de gobierno en lo que respecta a las burocracias, los empleados del Comité Directivo Estatal del PRI, los que no fueron despedidos claro, con eso de que el actual líder, Memo Dowell, sacó por un tiempo la guillotina, se preguntan si el nuevo dirigente, ya sea Omar Bazán o algún otro, traerá consigo a su propia gente o de plano se la va a jugar con el staff que todavía labora en las oficinas de la Dale, por lo que más de uno andan un tanto inquietos.

******

POR MÁS GRITOS y sombrerazos que soltaron las diputadas del PRI en el Congreso local antes de que se aprobara el Sistema Estatal Anticorrupción, no en el sentido de aprobar el proyecto, sino en torno a las letras chiquitas que otorgaban bastante poder al gobernador en turno, en este caso Javier Corral, ayer se aprobó prácticamente tal cual como fue enviado el dictamen por el mandatario, pues por más que las legisladoras tricolores buscaban impedir que fuera el jefe del Ejecutivo quien designara de alguna u otra forma al fiscal anticorrupción, al final los azules sólo les concedieron que en caso de que no se logre la mayoría en las dos primeras vueltas, la elección se vaya a una tercera, sin embargo, si en ese momento la pugna continúa, entonces sí tendrá que entrar la mano santa del góber en turno para ungir al elegido.

Vaya, los malosos nos explican que al final todo le quedó a modo al Poder Ejecutivo, ya que por más que se exigieron cambios y brindarle así un poco más de protagonismo al Legislativo, al final quien tendrá la voz cantante en la designación del fiscal que corretee a los corruptos, será el mandón en turno de Palacio.

******

Y PARA CONCLUIR con los diputados que integran el Congreso local, no será hasta el viernes por la tarde que puedan salir de vacaciones, pues mañana deberán viajar a Santa Bárbara, al sur del estado, en donde con una Sesión Solemne conmemorarán el 450 aniversario de la fundación de esa localidad, cabecera del municipio del mismo nombre y que es la ciudad más antigua de la entidad, por lo que hasta dicha comunidad minera también se trasladarán los otros dos Poderes, encabezados por el magistrado Julio César Jiménez Castro y el gobernador Javier Corral.