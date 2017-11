Mal fin en Salud-Guerra pírrica-Felices MORENOS-Resaca de Soriana

VAYA MAL FIN el que tuvieron que padecer los trabajadores de la Secretaría de Salud del gobierno estatal, pues a pesar de que desde las alturas sindicales y desde la federación, se acordó que se les depositara el aguinaldo, aunque fuera un 50 por ciento, con el objetivo de que los burócratas de esa área tuviera la oportunidad de gastarlo en el “Buen Fin” o en lo que quisieran, lo cierto es que desde la dependencia que encabeza Ernesto Ávila, hicieron caso omiso, argumentando la cantaleta de siempre, que no había el dinero suficiente y que las participaciones federales para cubrir dicha prestación, simplemente no habían llegado.

Sin embargo, documentos en poder de esta redacción, confirman que el billete de parte del gobierno federal sí llegó a su destino, y que si los de la Secretaría de Salud decidieron no pagarlo la semana pasada, tal como se venía haciendo desde hace ya varios años, es porque el doctor Ávila no bajó la orden, demostrando una vez más el desdén con el que se ha conducido, siempre y cuando no se trate de beneficiar a sus amigos o familiares, incluso, los malosos revelaron que Pablo Serna, el líder del Sindicato de Salud, tuvo que enviar un oficio para disculparse en el retraso del pago, lo que ocasionó la molestia entre los afectados, quienes no nada más tienen que aguantar los exabruptos del médico militar, sino también sus caprichos.

******

Y COMO EN el Nuevo Amanecer ya se volvió costumbre eso de que sólo hay dinero cuando les conviene, y cuando no, se esgrime el mismo argumento de que todo se lo robó el “vulgar ladrón”, César Duarte, los malosos nos enteraron que para lo que sí habrá chelines es para la gira que alista Cinthia Chavira, presidenta del DIF Estatal y esposa del gobernador Javier Corral, la cual iniciará el martes 21 de noviembre y concluirá el 17 de diciembre, casi un mes en que la primera dama acudirá a casi todos los municipios del estado, al menos a los más poblados, para entregar apoyos con motivo de la Navidad.

La gira no se le critica, pues a decir verdad, es la obligación del DIF Estatal realizarla, lo que sí se pone en tela de juicio, es que a pesar de la austeridad, los que más saben nos comentan que comenzaron a contratar a varias personas para que ayuden en la repartición de los apoyos, a los cuales se les pagará 6 mil pesos y por supuesto los viáticos, desde comida, bebidas y hospedaje, o sea que dinero sí hay, lo que no hay es la intención de gastarlo en lo que a ellos no les interesa.

******

EN ESA GUERRA que emprendió el gobernador Javier Corral en contra de los medios de comunicación, especialmente contra El Diario de Juárez, este fin de semana comenzó a circular un video en las redes sociales, recordando la presunta manera en que dicho periódico supuestamente intentó extorsionar a Enrique Serrano, ex alcalde de Juárez y ex contrincante de Corral en la carrera por la gubernatura, tal situación provocó dudas y curiosidad de quien impulsó la promoción de la acusación, sobre todo porque aparece en medio de los dimes y diretes entre el mandón de Palacio y el medio más importante de Ciudad Juárez, utilizando la imagen de quien fuera su enemigo político.

******

AL QUE LE fue bastante bien en su gira exprés por el norte del estado durante este fin de semana, fue al líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo en los municipios de Janos, Ascensión, Nuevo Casas Grandes y Villa Ahumada, pues según los malosos, los pobladores no militantes fueron quienes más se acercaron a los mítines que encabezó el futuro candidato presidencial, además de que de nueva cuenta y a pesar de las quejas de algunos sectores morenistas, volvió a dejar las puertas abiertas a todos aquellos priistas, panistas, amarillos o naranjas arrepentidos que pretendan acercarse a su proyecto de nación.

Los más enterados nos dicen que el tabasqueño aún sigue sin definir exactamente quiénes serán los ungidos que aparecerán en las boletas el año que entra bajo las siglas de MORENA, y es que tendrán que ser aquellos que le ofrezcan capital político y votos, por lo que es cuestión de días y cuando aparezcan los resultados de las encuestas, cuando entonces sí, AMLO comience el palomeo de nombres de los morenos chihuahuitas, por lo pronto, hoy el tabasqueño estará de fiesta en la Ciudad de México, ya que en el Auditorio Nacional habrá de presentar su Proyecto de Nación, en donde algunos paisanos estarán presentes, entre los que suenan es Fernando Tiscareño, uno de los organizadores de la gira a Chihuahua de López Obrador y casi un candidato seguro el año que entra.

******

LO OCURRIDO EL viernes en la sucursal Tecnológico de Soriana puso a Chihuahua en la mira a nivel nacional, pues la trifulca que se armó por la confusión en los precios de las pantallas de televisión, provocó lo nunca antes visto en algún centro comercial, y es que sí han ocurrido otros casos, en que un cliente se aviva y ya sean TV’s, refrigeradores, hasta croquetas, casi le han salido gratis, pero el hecho de que no fuera uno, ni dos, sino decenas los que se aprovecharon del error humano, simplemente ha quedado para la historia.

Los malosos nos comentan que fueron 13 las horas que personal de PROFECO, con todo y su delegada, Yubia Velázquez, permanecieron en la tienda buscando un acuerdo entre la gerencia general y los clientes, quienes pudieron llevarse sus pantallas regaladas, pues los más enterados, afirman que el caso Chihuahua fue tal, que mientras acá se rompían las medias, allá en la Ciudad de México, Martín Bringas, director General de Organización Soriana, lograba los acuerdos necesarios con el titular de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, Rogelio Cerda, y es que si se empeñaban los chicos de Soriana, les iba a salir el caldo más caro que las albóndigas, pues tendrían que pagar, como mínimo, una multa de 4 millones y medio de pesos.