“Lucha” en suspenso-No me ayudes compadre-Reyes juarense-Vacaciones legislativas

A PESAR DE que el final se antoja predecible, el suspenso por lo que decidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a declarar como inválida la destitución de Gabriel Sepúlveda como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, trae a varios con el Jesús en la boca, especialmente al gobernador Javier Corral y al secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, de quien a decir de los malosos, estuvo en la sesión donde los ministros debatieron y declararon procedente la controversia constitucional interpuesta por el magistrado, que a un mes de asumir la gubernatura, Corral Jurado, valiéndose del Congreso local, derrocó de la presidencia del Poder Judicial por considerarlo más que cercano al exgobernador César Duarte, su némesis y pesadilla.

Así que será hoy, si es que a los ministros no les da hambre y culminan la sesión, cuando por fin decidan si Sepúlveda tiene o no razón, que según los más enterados, terminarán por secundarlo y declarar inválida su destitución como presidente del TSJ, lo que no quiere decir que le devolverían las riendas del Poder Judicial, pues su tiempo ha terminado, pero que exhibiría el autoritarismo con el que actuó el gobernador y los suyos, manipulando las leyes e interviniendo otros poderes, o sea, pasando por encima de la Constitución, por más que se autodefinan como personas de leyes. Quizá por eso es que Jáuregui Robles se paseó por la sede de la Corte, fraguando cómo es que sacará un as bajo la manga.

PERO EL VERDADERO revolcón judicial que se está esperando es la resolución de la otra controversia constitucional enlistada en los pendientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que podría darle cuello a la conformación del actual Consejo de la Judicatura Estatal, donde también la injerencia de los otros Poderes del Estado le pasaron por encima al Tribunal Superior de Justicia.

Ahí simple y llanamente lo que está en juego es la permanencia de Lucha Castro dentro de ese órgano de control y gobierno en que se ha convertido como ente todo poderoso del Poder Judicial. La resolución de hoy por parte de los togados allá en la ciudad de México irá decantando el ánimo de los mismos para resolver el segundo que sí trae parados de pestañas y bigotes a los chavales del Nuevo Amanecer, ya que pudiera dejar fuera de la jugada judicial a la que hoy se conoce como la número dos de Palacio de Gobierno, pero que despacha como integrante de la Judicatura local.

Y es que la eventual salida de Lucha Castro de las entrañas del Poder Judicial resultaría catastrófico para la estrategia del Nuevo Amanecer que armó desde sus inicios en la persecución de duartismo por medio de los Expedientes X, ya que la operación de los jueces de consigna para la liberación oportuna de órdenes de aprehensión y el control de la información sensible para el manejo “en oportunidad y momento” mediático de cada uno de esos casos es un tema que pasa no por la oficina del magistrado presidente Julio César Jiménez Castro, sino precisamente de Lucha Castro.

BIEN DICEN QUE los intereses grillos vuelven bipolares a los involucrados, pues mientras el gobernador Javier Corral anda metido en un lío electoral por aparecer en un spot de apoyo a Ricardo Anaya, candidato presidencial de “Por México al Frente”, a pesar de que no hace ni tres años lo tachaba de corrupto y contradictorio, el que continúo fiel a sus convicciones políticas fue un viejo conocido del mandatario y también de los panistas locales, ni más ni menos que Jorge Camacho Peñaloza, el exdiputado oriundo de Guerrero que en el 2016 le coordinó la campaña electoral al hoy mandatario norteño, y es que el otrora colega azul del góber, es el actual jefe de Oficina de Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República y que representa la antítesis del rubio queretano, así que la escisión del PAN en menos de dos años, ha sido más que pronunciadax.

EL QUE CONTINÚA encampañado y hoy trasladará su búnker a Ciudad Juárez, es el candidato del PRI al Senado de la República, José Reyes Baeza, quien en conjunto con su compañera de fórmula, Georgina Zapata, estarán en la frontera para formalizar allá el inicio de las campañas electorales, además de que en la rueda de prensa programada para el cuarto para las 11 de mañana, también estarán presentes los aspirantes a diputados federales del tricolor: Adriana Fuentes Téllez; Gerardo García Fierro; Lilia Merodio e Hiram Hernández, candidatos por los Distritos 1, 2, 3 y 4 con sede en Juárez, en donde al igual que lo ocurrido en la capital del estado ayer, buscarán curarse en salud ante los constantes ataques de los que han sido víctimas los priistas… y los que se les vienen.

SIGUIENDO EN LA fronteriza ciudad Juárez, los malosos azules nos deslizaron que quien ya mandó la avanzada para tocar esa ciudad en máximo dos semanas es el candidato presidencial Ricardo Anaya, quien reforzará su discurso de arranque de campaña con la presencia en el emblemático Paso del Norte.

La agenda del aspirante azul contemplaba antes su presencia en Juárez, pero tras medir las repercusiones del arranque de Andrés Manuel López Obrador en ese mismo lugar, la decisión fue aplazarlo al menos 15 días. Por lo pronto parece que en esa jugada el aspirante tricolor Pepe Meade será el último de los importantes contendientes en pisar la tierra de Chihuahua durante el proceso electoral

QUIENES APLAZARON SUS benditas vacaciones y se tomaron una extensión de los días santos son los diputados locales, pues aunque deberían de sesionar los martes y los jueves, la de hoy se pospuso precisamente para el jueves y la de ese día para el viernes, por lo que la actividad legislativa prácticamente estará muerta en las próximas horas y el changarro volverá a ser abierto después, con eso de que se vienen las campañas, lo que pretenden seguramente es cargar baterías para el desgaste de suela que tendrán que hacer.