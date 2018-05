Llamado tricolor-Grilla en la UACH-Seguridad de oropel-Sedienta capital

ANTE LA CERCANÍA del día crucial que decidirá el futuro del país los próximos años y la carencia de repunte en las preferencias de parte de sus candidatos, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI a cargo del jefazo René Juárez, mandó llamar a todos y cada uno de los dirigentes estatales del partido tricolor, con la mira puesta en cerrar filas en torno a su gallos que, a un casi un mes de las elecciones, están rezagados en las preferencias electorales, incluyendo por supuesto al estado de Chihuahua, pues en las principales ciudades de la entidad, los priistas andan en un segundo, tercero e incluso cuarto lugar.

Es por ello que hasta la Ciudad de México se trasladó Omar Bazán, el hombre que despacha en las oficinas de la Dale y que tiene que apuntalar la chamba de su gente de cara al 1 de julio, tan es así que los malosos nos confirmaron la visita de Rubén Moreira, secretario de Organización del CEN tricolor, quien de nueva cuenta se apersonará en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI para apretar tuercas y encabezar una serie de reuniones con los equipos de trabajo de los candidatos priistas, además y ya tendido y en la barra, ir colocando las piedras para la próxima visita de José Antonio Meade, candidato de la coalición “Todos por México” a la Presidencia de la República, quien se apersonará chance a mediados del mes de junio.

******

HABLANDO DE LAS campañas electorales que iniciaron a todo vapor y poco a poco se les ha ido terminando el humo, esta tarde la Universidad Autónoma de Chihuahua organiza un foro que tendrá de regreso a sus hijos pródigos, es decir, cinco candidatos egresados de la máxima casa de estudios volverán a sus raíces en la Facultad de Derecho. Se trata de los aspirantes del PRI y de Morena a la Presidencia Municipal de la capital, Alex Domínguez y Fernando Tiscareño, así como el candidato del PAN a diputado local por el Distrito 16, Miguel La Torre; Miguel Ángel Gónzález, aspirante del PANAL por el Distrito 17 y Hever Quezada Flores, también candidato a legislador local, pero por el Distrito 12.

La cita es a las 6 de la tarde de este martes, en donde el quinteto de políticos deberá protagonizar el foro “La Universidad y la Política”, ahí en el auditorio “Cruz Miramontes” de la ya de por sí grilla Facultad de Derecho de la UACH.

******

Y LOS QUE de plano traen más noticias que las mismísimas campañas políticas, son las audiencias en contra de los exduartistas que más cola tienen que les pisen, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, exdirectores de Adquisiciones y Administración de la Secretaría de Hacienda, respectivamente, pues luego de la reveladora audiencia de ayer en contra de Tarín García, hoy le tocará el turno de acudir a la Ciudad Judicial a Villegas Madriles, y es que ambos, por andar firmando a diestra y siniestra, se convirtieron en la manguera principal del atraco de cientos de millones de pesos al erario público estatal. Vaya, la novela continúa.

******

NO SE SABE si por “Acuerdo del Ejecutivo”, “obra de magia” o “chiripazo con dedos cruzados”, partir de hoy ya no habrá violencia en la región de Madera, particularmente en lo que concierne a la mina de Dolores operada por la canadiense Panamerican Silver que anoche en Palacio de Gobierno obtuvo –solamente Dios sabe de dónde- las garantías suficientes, exclusivas y necesarias para regresar a operar al 100 por ciento.

Desde Vancouver, Canadá volaron tres ejecutivos de la minera, quienes convencidos por personal de la Secretaría de Economía federal (alguien se aventó un tiro de primer nivel confiando en las cartas locales) arribaron a la ciudad de México y luego a Chihuahua para buscar un último compromiso de que en Chihuahua habría paz para su negocio de oro –literal-.

Los malosos nos confirmaron que anoche se encerraron en Palacio de Gobierno Javier Corral y sus tres operadores de seguridad en la administración: el fiscal César Peniche; el comisionado Oscar Aparicio Avendaño y el secretario general de gobierno, César Jáuregui. Las promesas fueron entre melosas y convincentes, pues teniendo como testigos a funcionarios del ramo de Economía federal y local se comprometieron a brindar seguridad para que la mina vuelva a operar con normalidad a partir de las próximas 72 horas. ¿Cómo le van a hacer? Es algo incierto.

Pero a manera de propuesta curiosa, tal vez inocente petición o quizá desesperado ruego. ¿Pudieran implementar el mismo compromiso y ahínco en el resto de la entidad que sufre por el flagelo de la inseguridad?, ¿O solamente los productores de oro tienen esas canonjías? Son preguntas con fondo musical del grupo Bronco… “el oro cambio tu amoooor…”

******

ENTRE LA CRISIS por falta de agua y el pretexto perfecto de que no hay dinero, para nada cayó bien a la ciudadanía que les exhiban los vehículos nuevecitos, de agencia, que la Fiscalía General del Estado estrenará en los próximos días, y es que desde el viernes pasado y quién sabe por qué, chance porque no caben en el C4, pick ups Ford y Jettas de la Volkswagen, están estacionados en la Plaza Mayor, ahí a un ladito de Palacio de Gobierno, lo que enardeció a la raza, que ven que sí hay dinero, pero para lo que les conviene.

Mientras esto ocurre, como ya se dijo, desde la colonia Sierra Azul siguen llegando mensajes y llamadas pidiendo apoyo para que alguien se apiade mandándoles una pipa de agua, porque en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento nomás no los pelan. Tienen un mes –y no con el mismo pantalón- con la cantaleta, dijo una quejosa lectora de Entrelineas que, desesperada, pidió a los reporteros se echaran una vueltecita para que vean como están ya las llaves oxidadas de tanto extrañar que el vital líquido salga por ellas. ¿Más víctimas de no prepararse con anticipación por al alto consumo que demandaría la Feria de Santa Rita allá en el sur? Esos peques de la JMAS nomás no aprenden.