Liébano molesta a AMLO-Encuestas morenas-Consentidos azules

EL QUE VOLVIÓ con sus diabluras a través de su famosa encuestadora de talla nacional, es ni más ni menos que el paisano oriundo de Nuevo Casas Grandes y que se mece en las grandes ligas de la política, Liébano Saénz, mandamás de “Gabinete de Comunicación Estratégica”, pues a unas semanas de que colocó contra las cuerdas a varios gobernadores del país, al exhibir que prácticamente nadie, ni su mamá, les confiaría las llaves de su casa, ahora lo hizo con el puntero en las preferencias electorales de cara a la elección mayor del 2018, Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de MORENA, a quien le pegó donde más le duele: sus hijos.

Y es que a través de una encuesta de GCE, Liébano encargó cuestionar a los ciudadanos qué opinan de la injerencia de los hijos del tabasqueño en su carrera política, cuestión que caló muy hondo en el mesías de la izquierda, que se pasea más por la derecha al invitar a todo aquel candidato externo, pero que aun así, algunos suponen que representará el cambio que México necesita, a pesar de utilizar a tanto cartucho quemado del PAN y hasta del PRI, y como la pregunta que molestó a AMLO iba por ese rumbo, sobre todo porque sus hijos han sido exhibidos en sus lujos, es que el futuro candidato morenista le tiró con todo al chihuahuense y su gente de la encuestadora, al afirmar que se trata del inicio de la guerra sucia en su contra para no dejarlo llegar, oootra vez, a la Presidencia de la República.

******

YA QUE HABLAMOS de MORENA y las encuestas, los malosos señalaron que a más tardar a inicios del mes que entra, los chicos dizque zurdos tendrán en su poder los números que definan las preferencias electorales hacia sus candidatos, en donde por supuesto destacan ex panistas y ex priistas reconocidos, pero más por andar chapulineando de partido en partido cuando han visto el barco hundirse, tal es el caso de Cruz Pérez Cuéllar, ex azul y ex naranja, o los ex priistas Martha Laguette y Víctor Valencia de los Santos, excluidos por el duartismo tricolor y que al ver que MORENA crecía como la espuma, se arrimaron a la sombra del árbol, así que pronto, muy pronto, los seguidores de López Obrador sabrán si son ungidos por el mesías.

******

Y COMO PRECISAMENTE los partidos políticos andan más preocupados por el 2018 que por gobernar o legislar, como es el caso del PAN, los malosos nos dicen que tras la encuesta telefónica realizada en días pasados para calarle el agua a los camotes en lo que respecta a las preferencias rumbo a la alcaldía, donde el póker estuvo conformado por la alcaldesa Maru Campos, el síndico Miguel Riggs, la diputada Blanca Gámez y hasta por el dirigente del Comité Directivo Estatal, Fernando Álvarez Monje, será en los próximos días cuando las encuestas del Frente Ciudadano por México, ese chile con queso que conforman los azules, el PRD y Movimiento Ciudadano, retomen el vuelo, ya que según lo establecido, esa es la opción avalada para determinar quién está mejor posicionado en el gusto electoral para conformas las candidaturas a diputados locales y federales, y entonces sí y sólo así, darles luz verde para ser votados en las urnas.

******

PARA NO DEJAR nada en el tintero azulado, dos de los consentidos del gobernador Javier Corral y de su jefe de Gabinete, Gustavo Madero, quien anda más ocupado en armar la Plataforma Electoral del PAN para el año que entra, que en la problemática económica y de seguridad que arrastra el estado, han sido requeridos para precisamente ayudarle a Madero Muñoz en esa chamba que lo trae sin vida y constantemente de viaje en la Ciudad de México. Se trata del líder del PAN Estatal, Fernando Álvarez Monje y la secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza, cercanos y fieles a ambos mandones del gobierno estatal y que desde acá operan los alcances del Frente Ciudadano por México, así que en una de esas, Álvarez y Reza, terminan por ser de los ungidos el año que entra en candidaturas importantes.

******

LOS DIPUTADOS LOCALES, que hoy volverán a sesionar después del megapuente que se otorgaron ellos mismos, regresan con la consigna en sus manos de elegir a los tres nuevos consejeros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, esa que a decir de muchos está más de adorno que de otra cosa, pero que igual ofrece poder político; los malosos deslizaron que los nombres de los finalistas son José Carlos Hernández Aguilar; María del Refugio Bustillos; Juan Alfredo Hernández Ramos; Jaime Alberto Rodríguez Morales; Oralia Edeni Rodríguez; Rosa Verónica Terrazas Aragonez; Linda Flores; Kinardo Hamilton García; Moramay Domínguez y José Chaparro Sánchez.