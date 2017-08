Licitaciones con freno-Teatro legislativo-Descaro corralista

A 10 MESES de iniciada a actual administración del Gobierno del Estado, los malosos nos cuentan que la cuestión operativa sigue atorada en varias dependencias, pues de plano el tema de las licitaciones sigue durmiendo el sueño de los justos, tan es así que por temas burocráticos o porque de plano a los de arriba nos les convence, lo que ha desencadenado que el poco presupuesto que se tenía fijado para la obra pública ahí siga atorado y “ahorrándose” en lugar de aplicarse y darle celeridad a la economía estatal, ya que prefieren desechar a los que compiten por tener olorcito a PRI, que arrancar los proyectos por más pequeños que parezcan.

Además, trascendió que en algunos casos las licitaciones se están declarando desiertas y en otras se pagan por adelantado, lo que pudiera ocasionar lo que tanto criticaron del sexenio anterior, soltar los chelines y con las obras el limbo, cuestión que ha ameritado no pocas denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra de algunos constructores que también se quedaron chiflando en la loma.

******

VAYA TEATRITO QUE aventaron ayer por la tarde en el Congreso del Estado, los diputados que integran las comisiones Primera y Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, encargados del teje y maneje de lo que será la parchada y nueva reforma electoral, pues estaba citados a las cuatro de la tarde para iniciar a ajustar el predictamen que será presentado y que definirá las reglas del juego en las próximas elecciones locales, sin embargo, con total hermetismo e impidiendo la entrada a medios de comunicación, inclusive a voceros, es como se reunieron en la Torre Legislativa, con todo y cadenero de por medio para revisar el boleto de acceso.

Pero lo que también sacó de onda a más de uno fue la presencia del dirigente del PAN Estatal, Fernando Álvarez Monge, quien arribó acompañado del coordinador de la bancada azulada, Jesús Villarreal, así que aparte de la presencia de los legisladores que integran ambas comisiones y que presiden la panista Citlálic Portillo y la perredista Crystal Tovar, también se apersonó el enviado de Palacio, eso sí, en su calidad de líder del PAN. ¿Qué pensarán los otros dirigentes de partidos que no los invitaron a formar parte de la mesa que decidirá el futuro electorero de Chihuahua? Quizá lo mismo que los diputados de MORENA, Leticia Ortega y Pedro Torres, quienes se la pasan como el chinito, nomás milando cómo las demás fuerzas grillas amasan las reglas de lo que será el 2018 en materia política.

******

“SOLAMENTE NOS COSTÓ 246 mil pesos”, escribió el gobernador Javier Corral respecto a los gastos que representó el “Encuentro Chihuahua”, esa mesa redonda, como la del Rey Arturo, que se explayó el viernes pasado frente a Palacio de Gobierno, admitiendo públicamente y a través de sus redes sociales que del erario público, ese que pagan todos los ciudadanos con sus impuestos, con el aumento a la revalidación vehicular, al costo del agua y a las multas, se costearon las visitas de personajazos de la política nacional, no para resolver algún problema, sino para “analizarlos”, después seguir conversando, comiendo y bebiendo a costa de un Estado que el antecesor del actual góber, César Duarte, dejó en bancarrota por ladrón.

Pero no pasa nada, el ballezano se robó seis mil millones de pesos, según los cálculos de Corral, él sólo tomó 246 mil pesotes, los mismos por los que de manera comprobada está el ex auditor Jesús Esparza en el CERESO de Aquiles Serdán, pero acá no pasa nada, porque ellos son los buenos, los que limpiarían Palacio de las malas prácticas del gobierno anterior, ese que sí cometió una y mil tropelías… pero no pasa nada, porque al menos lo aceptó el mismísimo gobernador. ¿Qué dirá la FEPADE?

******

Y MIENTRAS ESO sucede acá en estas tierras norteñas, los priistas, consejeros, líderes y demás, estarán mañana en la XXII Asamblea Nacional Ordinaria de la familia revolucionaria, en donde tendrán la presencia del presidente Enrique Peña Nieto y significará mucho más de una simple convención de militantes tricolores, pues definirá una y mil cosas de lo que habrá de vivir el partido de Plutarco el año que entra, fecha crucial para las aspiraciones de mil y unos cuantos, a donde no pueden faltar, ni de chiste, los nuevos líderes del Comité Directivo Estatal, Omar Bazán y Georgina Zapata.