Justicia elitista-(Mucha) lucha-Comilona leguleya-AMLOlovers

MÁS LE VALÍA al gobernador Javier Corral no haber salido el sábado a cuadro, en donde confirmó la detención del presunto asesino de Andre Athié Corral, pues el elitismo con el que ha actuado su administración fue exhibido de tal manera en las redes sociales, que lo que antes eran sus principales aliadas, se convirtieron en sus peores enemigas, ya que los usuarios se volcaron en contra del mandatario estatal al aseverar que actuó de una manera clasista que coloca a los otros crímenes de hombres y mujeres como incidentes de segunda, priorizando por encima de todo los homicidios mediáticos y cuyas víctimas son pudientes o políticos.

Tan es así que al mandón de Palacio le recordaron los recientes asesinatos, la joven victimada en Carrizalillo o la de la colonia Guadalajara en Juárez, que por no tener apellido rimbombante o gruesas cuentas en el banco, no ameritan que el gobernador aparezca en medios para celebrar los arrestos de sus asesinos, a pesar de que el sábado tuvo que detener su descanso, pues Corral aterrizó en Palacio pasadas la una de la tarde y descendió de la camioneta GMC junto a su perro Galo, mientras que despuesito que él bajó su perra Greta.

******

Y COMO EL gobernador Javier Corral jura y perjura que nunca se equivoca, con todo y Constitución en la mano y esa misma que se han pasado por el arco del triunfo cuando de perjudicarlos o beneficiarlos se trata, y es que la designación de Lucha Castro como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura Estatal, no es más que una violación acentuada a la Ley, pues sus 65 años tres meses impiden que la otrora defensora de los derechos humanos de las mujeres, asuma el puesto que le encomendó desde el viernes el góber del Nuevo Amanecer, pero como en el caso de Nachito Rodríguez y la auditoría no les convenía que el panista se encumbrara en la ASE, ahí sí aplicaron hasta las letras chiquitas, mientras que en el nombramiento de Lucha, no importa alterar las reglas, al cabo que se hicieron para romperse. ¿Es que no?

******

BAJO EL MISMO tema del Consejo de la Judicatura, los malosos nos dicen que previo a la elección de Pablo González, Roberto Siqueiros y Julio César Jiménez Castro como representantes del Poder Judicial ante el nuevo órgano leguleyo, al gobierno del Nuevo Amanecer le temblaron las corvas porque unas horas antes, una revuelta se gestaba en las oficinas de la Ciudad Judicial, ya que diez votos armaban una revolución que le hubieran tumbado el show al gobernador Javier Corral, sin embargo, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Maclovio Murillo, fue quien operó la estrategia de vuelta que le dio respiro al góber, haciendo grilla y hasta invitando a comer a los magistrados que iban a rechazar la propuesta azulada, misma que logró, a pesar de que tanto Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez, priistas de cepa, así como Luis Villegas Montes, ex panista anticorral, de plano no se alinearon a pesar de los bocadillos a cuenta del Estado.

Lo curioso fue la oferta que le brindaron a una magistrada a punto de jubilarse, a quien le ofrecieron tomar la prestación a cambio de su voto, pera una jubilación activa que le permitiera ganar prácticamente lo mismo que obtiene como si trabajara, a pesar de que pisotearan el reglamente interno del Poder Judicial… y es que, de plano, quién duda que el poder es para poder.

******

AL QUE DE plano le tronó la bomba en la mano en su primera aventura que emprendió a través del partido naranja, fue al alcalde Villa Ahumada, Luis Marcelo López Ruiz, de quien los malosos nos dicen que podría reunirse hoy con el fiscal General del Estado, César Peniche, para analizar las consecuencias del ataque de sicarios en contra de ministeriales en la cabecera del municipio, el que pase lo que pase y según nos confirmaron, se convertirá en otra demarcación en el que el gobierno estatal le quite el mando de la seguridad y se la pase a manos de la Policía Estatal Única que comanda Óscar Aparicio Avendaño, ya que el arresto de los jefes policíacos por “halconear” a favor de los malandros, fue la gota que derramó el vaso de que lo ocurra en el golpeteado Ahumada.

******

CONTINUANDO CON LA seguridad, los que andan parados de pelos y pestañas y no precisamente porque los delincuentes los traigan con la bota en el cuello, son los policías municipales de la capital del estado, y es que los malosos nos comentan que quieran o no, en los últimos días se les descontó una lana de su sueldo para donativo de la Cruz Roja, con o sin el permiso de los agentes policíacos, quienes vieron cómo ese billullo simplemente no llegó ni a su quincena, mucho menos a sus carteras.

******

VAYA VERICUETO EN el que se encuentran metidos los AMLOvers de Chihuahua para el próximo 18 de junio, día en que ya está más que confirmada la gira del famoso Peje por tierras chihuahuenses, en un evento que, nos aseguran, tiene como principal objetivo el dar foral arranque a los trabajos de sus famosas redes ciudadanas que deberán soportar el peso de las elecciones del próximo año, para cerrar la pinza tripartita que hoy por hoy rodea al tabasqueño.

Pero como diría Jack, vámonos por partes y primero delimitemos las pinzas y círculos de Andrés Manuel López Obrador: el más reciente que hizo ruido aquí en Chihuahua es el brazo empresarial que tiene como cabeza visible al regiomontano Poncho Romo. Su extensión aquí es el empresario de la madera, Miguel González, quien cerró alianza, nos dicen, con el ex marquista y hoy primero AMLOver capitalino, Fernando Tiscareño. Al chamaco le ayuda en mucho ser el sobrino de Bertita Luján, quien por sí sola tiene su peso específico en el primerísimo círculo de confianza del que hoy puntea las elecciones presidenciales 2018.

Otro de los círculos de AMLO es el que levantará la mano el 18 de junio, hace años de la mano de Manuel Camacho y hoy como capitán de esa aventura al financiero Rafael Espino, conocido entre sus allegados como “Falo”. El también hermano de quien fuera titular de la Cultura en la administración municipal de Juan Blanco Zaldívar hace algunos ayeres, no tiene en la capital del estado un operador firme, aunque maniobra terciando operación política con líderes de otros partidos que no son MORENA, por lo que su preocupación radica en cómo habrá de entregar resultados tangibles en el evento del próximo mes que será su debut y definitivamente no quiere que sea despedida.

Y el tercer círculo, que al menos aquí en Chihuahua trae entre ceja y ceja a los otros dos círculos, es el que representa MORENA; exacto, los churpios que siguen pensando en que la consigna de “Zapata Vive, la lucha sigue” es el estandarte que Andrés Manuel debe sostener hasta que se apodere de Los Pinos.

El pleito de fondo y forma entre MORENA y los empresarios de Romo es lo que trae parados de pelos y pestañas a los “Falistas”, porque sin unos ni otros puede llegar a buen término su evento del mes de junio, aunque vale decir que al menos la mancuerna del empresario maderero y del ex marquista/tricolor ya dio resultados con la mesa de exposición alcanzada para el propio regiomontano en su aparición hace un par de semanas; un evento, nos cuentan, que el mismo CEN de MORENA replicó como un éxito, aunque tuvieron que comerse media tonelada de orgullo.

Este fin de semana casi todos los involucrados en el argüende anduvieron en la ciudad de México, pero a partir del lunes el reloj empieza a correr en contra, sobre todo porque a partir del 18 de junio se dejarán venir una serie de visitas a Chihuahua para darle seguimiento a la presencia de López Obrador aquí. Esa lista de visitantes la encabezan, ni más ni menos, que la esposa del Peje y Esteban Moctezuma. Así anda el mundo.