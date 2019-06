Jueces en aprietos-¿Desaire con amor se paga?-Triunvirato de caciques-Política y futbol

DONDE SE REVENTARÁ el hilo es en el Poder Judicial del Estado, porque se conoció ya que una triunvirato de jueces están en capilla por meterle mano al cajón de las fianzas que deja la gente que anda emproblemada con temas jurídicos. Y es que ya hace algunas semanas le dimos a conocer que un magistrado de Juárez traía esa bronca de haber hecho liquida las cauciones, pues ahora ya se ventiló que no es el único.

Los malosos nos dieron a conocer que ya hay sendas denuncias contra dichos jueces, incluso que en uno de los casos, ya hay hasta detenidos. Así que el titular del Poder Judicial tendrá que decir hoy esta boca es mía, o callará para siempre. Algo así como se dice en las bodas. Acuérdese que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata… ¿O no?

******

EL GOBERNADOR JAVIER Corral ya anunció que está en el grado de tentativa una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira por el estado de Chihuahua. La pregunta que se hacen los malosos es ¿de qué talante estará el tabasqueño con el chihuahuense después del plantón que le dio al no acudir a una comida con gobernadores panistas?

Y es que en cualquier relación humana el desaire se paga y se paga caro. Sin embargo, el mandatario estatal anunció que al inicio de la gira presidencial está la posibilidad de charlar con Obrador y que el encuentro será en Palacio de Gobierno. A ambos personajes les gana su naturaleza, entiéndalo como la fábula del escorpión y la rana, por lo que los resultados del convite son de pronósticos reservados, sobre todo, porque todos los temas pendientes son de dinero: migrantes, seguridad, salud…

******

LOS QUE CONOCEN al presidente Obrador ya levantan la ceja del panorama que se encontrará en Chihuahua, donde su súper delegado, Juan Carlos Loera comenzó con su estrategia de posicionamiento rumbo a la sucesión del 2021. Y es que resulta y resalta que circula por la red de redes una entrevista a modo del moreno delegado donde hasta ganas le dan de votar por él. Y si no me cree, lea algunas de las respuestas:

“Lo principal es que los funcionarios públicos sean honestos”… “Lo esencial de la política es servir a la gente… combatir la pobreza… la prioridad es la gente”… “El gobierno tiene que ser territorial, tiene que estar cerca”… “Que los proyectos lleguen a su destino”… “Atender a los jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, los pequeños productores, los pequeños comerciantes, tengan la oportunidad de desarrollar”… “Que se haga mucho más chica de esa breca que hay entre muy pocos que tienen casi todo y muchos que tienen casi nada”. La mejor opinión la tiene usted.

******

HABLANDO DE FUNCIONARIOS honestos, dicen que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, y eso le está sucediendo al súper delegado Juan Carlos Loera, a quien volvieron a denunciar por nepotismo e influyentismo al interior de la Coordinación de Programas Federales, así como a los compadres que trabajan en la Secretaría del Bienestar, la subsecretaria Ariadna Montiel y el subdelegado en Parral, Fernando Duarte, es decir, los tres de la bella unión que a finales del mes pasado también fueron señalados por la misma situación, pero en esta ocasión quien interpuso la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública es Aldo Loya, excandidato de Morena a diputado local por el Distrito 13 en el 2016, y que este día ofrecerá una rueda de prensa para otorgar más detalles de la queja interpuesta contra los que se han convertido en los caciques del gobierno federal en Chihuahua.

Y mientras eso sucede en la capital del estado, donde Loya Morales volverá a poner a Loera, Montiel y Duarte como un trío de nepotas, el súper delegado estará afinando detalles para la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de pasado mañana, y es que a decir de los malosos, militantes de Morena que están molestos por las jugarretas de Loera de la Rosa, están buscando cómo contactar al tabasqueño para quejarse amargamente de los antes mencionados, quienes desde que asumieron las riendas de los apoyos federales en Chihuahua, nomás están jalando agua para su molino, sin embargo, eso no quiere decir que AMLO no lo sepa, claro que lo sabe, pero chance y sólo prefiere voltear hacia otro lado, al lado donde afirma que los suyos no son corruptos, no existe el nepotismo y tampoco trafican con influencias.

Así que para dejar cabos sueltos respecto a Juan Carlos Loera, vaya que supone qué puede llegar a ser el candidato de Morena a la gubernatura, pues hasta paga para que le realicen entrevistas a modo y posicionarse en el gusto de la gente, sin embargo, a seis meses de haber asumido como súper delegado, son más las quejas por su actuar, que los aciertos que le aplauden.

******

AYER, LO QUE era de esperarse se concretó, los Bravos de Juárez jugarán en la Liga MX tras la compra de la franquicia de Lobos BUAP, pero quien apenas y confirmó que los fronterizos jugarán en la Primera División, aclaró que dará un paso al costado, al menos en las formas, es su fundadora, la empresaria Alejandra De la Vega, que para no mezclar peras con manzanas y evitar un conflicto de interés, sólo se mantendrá como socia del equipo, pues aclaró que no renunciará a su puesto como funcionaria estatal y dejará las decisiones a la mesa directiva, es decir, pretende que con eso se deslinde al futbol de la política, pero si Rafael Moreno Valle cuando era gobernador de Puebla les construyó un estadio a los camoteros; el exdiputado federal del PRI, Fidel Kuri, hizo lo que quiso con los Tiburones Rojos del Veracruz y el nunca bien ponderado Javier Duarte, y así podemos seguir, por qué no De la Vega, con el prestigio que tiene, no puede hacer lo mismo con el gobernador Javier Corral. En poco tiempo lo sabremos.

******

EL GRAN DÍA ha llegado para los iluminados, pues hoy se reunirá la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, con la intención de dictaminar sí o sí, los proyectos de “Juárez Iluminado” e “Iluminamos Chihuahua” que entregaron los alcaldes Armando Cabada y Maru Campos, respectivamente, los cuales seguían atorados en la comisión que preside el panista Jesús Valenciano, debido a la insistencia de los legisladores de Morena de que los proyectos representan un negocio, así que el receso eterno por fin llegará hoy a su fin, y en manos del morenista Miguel Colunga; Misael Máynez del PES; Alejandro Gloria del Verde y la naranja Rocío Sarmiento, están los dictámenes que según señalan los malosos, al menos ya libraron los votos en comisión. ¿Será?

******

EN ESTE TEMA, quien salió más que contenta de la oficina del Secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui, fue la diputada del PRI, Rosy Gaytán, quien puso en la mesa del funcionario municipal los dos votos tricolores para apoyar este proyecto que, después de la privada charla, se convirtió en un tema socializado y con el respaldo de los lideres de la familia revolucionaria.

El convencimiento que logró Jáuregui Moreno fue completo; y alcanzó para hipnotizar hasta al inquilino de la principal oficina del Comité Estatal en la colonia Dale; los detalles del truco quedaron en la intimidad de las cuatro paredes de la oficina municipal que atestiguaron los alcances de esta temporal alianza que, “haiga sido como haiga sido” ayudará a que Chihuahua realmente quede iluminada al 100 por ciento.

******

ESTE DÍA LOS ojos del país estarán situados en la localidad de Meoqui, pues llegarán los restos del joven Norberto Ronquillo, el universitario secuestrado y asesinado por sus captores en la Ciudad de México, caos que ha causado revuelo nacional por la crisis de violencia que padece la capital del país, así que es a las ocho de la mañana de hoy cuando se prevé que los restos lleguen al Aeropuerto Internacional de Chihuahua, desde donde serán trasladados por su familia a Meoqui y desde ahí protestarán en silencio, vestidos de blanco en busca de paz.