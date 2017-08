Isela Presidenta; Karina Coordinadora-Ábaco electoral-Independientes al acecho-Anaya, otra vez-Propuesta tricolor

LA TARDE DE ayer en el Comité Directivo Estatal del PRI estuvo cargada de telefonazos que salieron directamente de la oficina del presidente Omar Bazán Flores y tuvo como destinatarias a las diputadas locales Karina Velázquez e Isela Torres.

La instrucción de Bazán no dejó lugar a dudas de dos cosas: primero se mantiene firme el acuerdo de transitar en concordia con el gobernador Javier Corral en lo que concierne a los recientes acuerdos donde incluso ya se involucraron las cartas a Santa Claus de los alcaldes tricolores, y segundo, el distanciamiento del nuevo-viejo PRI con el anterior sexenio se debe notar a kilómetros y dejar constancia fehaciente de ello.

Y es que la primera llamada fue para la diputada Isela Torres, a quien se le informó que, aunque era su interés, no ocupará la Presidencia del Congreso la próxima semana, pero como consolación VIP, pues se cayó pa´rriba, deberá asumir –a las de ya- la Coordinación de la bancada rosa.

Por su parte, la llamada a Karina Velázquez, de vena duartista, no fue tan tersa como con la juarense, pues Bazán le tuvo que notificar que por así convenir a los nuevos intereses del partidazo, es que debía entregar la Coordinación a Isela Torres, y que su premio –este si verdaderamente consolador- sería la Presidencia del Congreso como una salida más que digna, pero sin poder de operación política real al interior de la bancada tricolor y mucho menos del propio Poder Legislativo. Vaya, algo así como una oficial de partes de peluche, pero hasta ahí.

Ambas legisladoras tuvieron que aceptar el lineazo que llegó desde la Dale y este viernes se instrumentarán las órdenes que ayer se dieron. Al menos eso reportaron los malosos herederos de Plutarco.

******

DICEN LOS QUE saben que antes de convidar al PRI a la reforma electoral, los mandones del PAN hicieron sendos ejercicios de lo que vislumbran ellos sucederá en el proceso electoral del próximo año. De acuerdo al ábaco azulado, la modificación legal en la repartición de votos colocará al partido de Gómez Morín en un aproximado de 16 diputados para la siguiente legislatura local. De acuerdo a la calculadora, el PAN pudiera hacerse de cinco diputados por la vía plurinominal, debido a que alcanzarán la repartición hasta la quinta ronda bajo el supuesto de que ganen unas once diputaciones por tierra.

Es decir, el PAN calcula que pudieran obtener una votación que lo coloque con una fuerza en el Congreso local fuerte que haga fácil el transitar del gobernador Javier Corral, quien, dicho sea de paso, es el que le coloca las piedras a su partido.

Asimismo, sopesan que el alcalde de Juárez, Armando Cabada, se organiza ya para sacar sus propias cartas a diputados, de tal suerte que de las nueve curules locales que se jueguen en la frontera, El Señor de la TV se lleve unas cinco, pues nos aseguran que es un Rock Star en el transitar de las colonias, por lo que pudiera integrar en el Congreso una fuerza independiente que eclipse por mucho a cualquier otro partido político que no sea PAN o PRI.

Lo mismo sucederá con el candidato a diputado del presidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya, quien nos aseguran también, ya prepara a su gallo para llevarlo al Congreso. Asimismo, ambos personajes, Lozoya y Cabada, buscarán sus propias reelecciones y las encuestas los colocan como favoritos.

En la capital, el PAN proyecta una victoria, en el peor de los escenarios, de llevarse cuatro de los cinco distritos locales, pues la aceptación de la alcaldesa María Eugenia Campos es tan alta que no sólo le alcanzará para la reelección, sino también para apuntalar a su partido en el legislativo local.

En tanto, según los pronósticos azules, el PRI alcanzará una fuerza de 12 diputados locales, de los cuales siete serán de mayoría y cinco plurinominales, siendo el único distrito con altas posibilidades de ganar el que comprende a los municipios serranos, donde el PRI mantiene una fuerza electoral histórica.

Cabe destacar que, según los números azulados, Morena no guarda fuerza electoral local en la capital, no así en Juárez, donde los números del Peje son altísimos y eso hace más que apetecible las candidaturas a lo que sea en dicho instituto político.

******

OTRA DE LAS vertientes que se analiza ya en Acción Nacional y la ven con seria preocupación es lo referente a la posible candidatura de Pepe Meade a la Presidencia de la República, pues el secretario de Hacienda es el único candidato del PRI que le puede quitar votos al PAN; vaya, dicen que el chico prianista es de cuidado, tanto que pudiera mandar a Acción Nacional al tercer lugar de la tabla.

En lo que respecta a las figuras locales que arrastren a favor o en contra el voto, los chavalos del cálculo ya colocan a la figura del ex gobernador José Reyes Baeza como candidato a senador; figura que le traerá beneficios al PRI. Por lo mismo, hay quien asegura que el único que le pudiera hacer frente es el ex gobernador Francisco Barrio, vaya, sería un ex contra un ex. Y por si no quiere el juarense, al otro que le ven espuelas de ese peso es al coordinador de gabinete Gustavo Madero, quien pudiera también llegar por aire, por aquello de que tiene sus propias ligas en la Ciudad de México.

******

NO CABE DUDA que el PAN anda con todo de cara al 2018 y que Chihuahua se ha convertido en su centro de operaciones, pues en menos de un mes y para que se note la influencia norteña en lo que serán las decisiones del panismo nacional el año que entra, mañana estará en la capital del estado, ni más ni menos que el dirigente del CEN azulado, Ricardo Anaya Cortés, quien encabezará junto a Gustavo Madero, Coordinador Ejecutivo del Gabinete Estatal y acompañados del gobernador Javier Corral, el Foro de Consulta y Elaboración de la Plataforma Política del bolillazo con miras a la elección grande.

La cita es a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Universidad del Valle de México, en donde los tres de la bella unión escucharán a la militancia panista que ya se aglutina para competir por Los Pinos y demás puestos de poder, además de que será interesante observar si los otros aspirantes a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, tales como el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y la ex primera dama del país, Margarita Zavala, atienden al llamado de su contrincante interno y actual líder nacional, Ricardo Anaya, con quien todo parece indicar que el góber Corral se ha apostado por la grande.

******

Y COMO PURO tiburón de la política habrá de pisar la capital el sábado, el calentamiento previo también estará lleno de colmilludos personajes de las grandes ligas de la grilla, pues tal como lo anunció el gobernador Javier Corral, a pesar de la polvareda que levantó su primer “Encuentro Chihuahua”, será hoy cuando se realice la segunda parte del “análisis de los problemas de México”, pero en esta ocasión tocará el turno a la seguridad, en donde se prevé la visita del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, además de representantes de partidos políticos e intelectuales allegados al mandatario estatal.

El horario, ya confirmado, será el mismo que la vez pasada, de 10 de la mañana a dos de la tarde en la Casa Chihuahua, aunque en esta ocasión y es probable que sirva como blindaje, la presencia del funcionario federal podría atajar las acusaciones de hacer grilla en horario laboral, mismas que no le bastaron al góber y hasta volverá a repetir la dosis.

******

CAMBIANDO A TERRENOS tricolores y ante la renovación del Comité Directivo Municipal del PRI en Juárez, en donde la ex diputada Mayra Chávez cederá su lugar a otro ungido del priismo, de quien los malosos afirman que se trataría de Óscar Nieto, ya comenzaron las voces disidentes al interior de la familia revolucionaria, pues por más que las voces oficiales señalan que será el experimentado ex diputado el que tome las riendas, el Frente de Mujeres Priistas que preside Rosa Guadalupe Zubirán allá en la frontera, el cual aglutina a lideresas de colonias y seccionales, se ha decantado por la actual legisladora local, Rocío Sáenz, quien, hay que decirlo, también suena para presidir el Congreso del Estado y también para coordinar la bancada.

******

EN DONDE EL pleito continúa en vísperas de irse a huelga la próxima semana, es al interior del CECYTECH, pues ahora lo que se ha acentuado es el pleito entre los dos sindicatos del subsistema educativo, el SITCECYTECH que encabeza Carlos Mattán y el SUTCECYTECH que dirige Alonso Cuevas, el primero con más de 600 agremiados y el segundo con 42 empleados registrados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, éste último, según nos comentan, creado en épocas del ex gobernador César Duarte, con el propósito de minimizar el efecto de un sindicato independiente.

La historia, nos dicen, surgió como respuesta a la solicitud de registro del SITCECYTECH ante la JLCA, y fue cuando Jesús Arzate Lem, responsable de equipamiento de Planeación Educativa, antes, director del CECyT 9, propuso a la entonces Directora General crear un sindicato encabezado por gente de confianza, por lo que Alonso Cuevas encabezó la lista, además de que a este nombre se sumaron otros, propuestos por algunos directores y funcionarios de alto rango en Dirección General, en donde destaca Margarita Gómez, prima de la esposa del entonces gobernador Duarte. Vaya, no cabe duda que lo que dejó el duartismo le sigue haciendo mella al Nuevo Amanecer.