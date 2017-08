Infames excusas-Tronado transporte-Frente Amplio ya-Reaparece el ICHITAIP

BAJO EL ARGUMENTO de resguardar el orden social, como si una revolución armada se estuviera fraguando en aras de obtener medicamentos, y no porque se dejaran llevar así como así, tal como ocurrió en anteriores ocasiones con el secretario de Salud, Ernesto Ávila, quien en aquel entonces se otorgó un bono de 100 mil pesotes, es que la dependencia adjudicó el millonario contrato a la empresa Egro, la del localito en San Felipe, y no conforme con ello, también Pensiones Civiles se unió para evitar el motín que amenazaba al Nuevo Amanecer, entregándoles dos contratos de 31.5 millones y 662 mil pesos, respectivamente, es decir, todo sea para no estar como en Venezuela con toda y su escasez, verdad de Dios.

Y es que así como lo lee, ayer el director administrativo del ICHISAL, Gilberto Baca, salió a decir lo que ya estaba más que hablado desde principios de semana, a leer un comunicado enfocado en maquillar sus errores de tacto en el ámbito de la función pública, al afirmar que era urgente la obtención de los insumos sin importar que se violentara la ley, haciendo precisamente lo que tanto criticaron del pasado sexenio, pues mientras aquellos creaban empresas ficticias para embolsarse el billullo, los de hoy le llaman a sus conocidos y familiares para hacer negocios con el dinero público.

Lo que sí es un hecho es que de nueva cuenta, el médico militar que despacha en la Secretaría de Salud está de nuevo en el ojo del huracán, además que sus nexos familiares con el ex gobernador Pancho Barrio, ocasiona que las maniobras suenen aún más oscuras, a pesar de que don Pancho, el ex góber, ya también salió a decir esta boca es mía y a apostar su fortuna a todo aquel que le compruebe que sus influencias y la cercanía con el gobernador Javier Corral, le están otorgando, ya sea a él o a su familia, ganancias millonarias. Vaya, la novela sanitaria y azul se pone más que interesante, sobre todo porque el mero mandón, el jefe, el góber pues, afirmó que no conocía del caso, es decir, acaso cuando el gato sale de caza los ratones hacen fiesta.

******

Y POR SI le faltaran problemas al Nuevo Amanecer, la próxima semana hay una bombita pendiente de estallar, pues la promesa de que llegarían algo así como 100 unidades nuevas que los concesionarios del transporte público ofertaron al Estado como acto de buena fe para darle una alivianada a las rutas alimentadoras, resulta que no solamente se incumplirá con la fecha, sino que simple y llanamente no tienen fecha de entrega porque la agencia automotora que se supone las va a surtir es hora de que no recibe de parte de alguna institución crediticia la línea de aprobación para avalar la compra por parte de los integrantes del pulpo camionero que opera en esta ciudad capital.

Así que a ver con qué le salen los concesionarios al área de Transporte del estado, porque ya no solamente se trata de insistir en subir el pasaje a cambio de que ingresen con urgencia las nuevas unidades a las rutas alimentadoras, sino que es una obligación de los propios concesionarios que cumplan con la obligación que tienen de prestar un servicio con requisitos mínimos que hoy no se cumplen y por lo visto así ya se les está yendo el primer año del Nuevo Amanecer. La pregunta es si habrá ajuste de tuercas o ya se compraron conciencias allá en la Secretaría General de Gobierno.

******

OTROS QUE NO cantan mal las rancheras y le siguen echando limón a la herida, son el secretario de Educación, Pablo Cuarón Galindo y Tere Ortuño, directora General del COBACH, mismos que ya colmaron, oootra vez, la paciencia del líder del Sindicato del Bachilleres, Pepe Acuña, quien de nueva cuenta les volvió a enviar un mensaje de que con él de plano no se juega, aunque ellos piensen que siguen viviendo realmente en un amanecer nuevo y sin problemas, tan es así que don Pepe, el líder sindical, retó al empresario ferretero a una reunión para limar asperezas y de apertura al diálogo, pero frente a los medios de comunicación, ya que para nada le gustó que Cuarón anduviera diciendo que ya existieron reuniones cuando para nada es cierto.

******

CAMBIANDO A TERRENOS políticos y en vísperas de lo que ocurrirá hoy con el mentado “Encuentro Chihuahua”, que aglomerará a una pléyade de grillos, los malosos revelaron que anoche ocurrió una reunión de altos vuelos entre representantes del PAN y del PRD, con el propósito de que el escenario de hoy sea el utilizado para oficializar la alianza del Frente Amplio, es decir, lo que ya se venía anunciando pero ahora sí con todas sus letras, con eso de que el gobernador Javier Corral anda más ocupado en el 2018 que en el presente.

Curioso, por cierto, que desde Palacio de Gobierno, en días y horarios oficiales, se encuentren armando una agenda totalmente partidista –en este caso bipartidista- y los seguidores de Plutarco se encuentren tan calmados y ni siquiera hayan dicho un mínimo “óigame noooo”.

******

PARA NADIE DEBERÍA pasar inadvertido lo que ayer sucedió en la Ciudad Judicial, donde dos amenazas de bomba, de esas que aparentemente son falsas, movilizaron no sólo a elementos de Bomberos y de Protección Civil, los que normalmente acuden a evacuar, revisar y luego determinar que todo es puro cuento, sin embargo, ayer también acudieron policías de los tres órdenes de gobierno, incluyendo al Ejército, los cuales sitiaron el edificio que alberga al Poder Judicial, ya que según los malosos que le saben a lo policíaco, no sólo se trató de un par de llamadas en broma, sino de un amague real de parte de un comando armado que amenazó con liberar a los reos que en ese momento estaban en audiencia, y es que cuando el río suena, agua lleva, cuestión que debería analizar la Fiscalía General del Estado.

******

ANTE LA REESTRUCTURA que ha padecido el ICHITAIP desde el golpe de estado y por tanto los cambios internos, hoy saldrá a los reflectores después de ocultarse por algún tiempo, es el comisionado presidente del instituto transparente, Alejandro De la Rocha, quien ofrecerá una rueda de prensa a las 8 de la mañana en un céntrico hotel de la ciudad, en donde además presentarán a los nuevos funcionarios del organismo, tal como la nueva jefa de Comunicación Social, Marissa Alcántar, quien dicho sea de paso, cuenta amplia e interesante carrera en la industria de la radio en Chihuahua.

******

Y AHÍ, EN ese mismo hotel del Centro, pero un poco más tarde, el delegado del IMSS, Cristián Rodallegas, también saldrá a foco para presentar su cuarto informe de labores al frente de una de las delegaciones que más da, pero que también quita, sin embargo, el otrora jefe de las finanzas estatales durante el sexenio de José Reyes Baeza, ha sabido maniobrar, con altibajos y demás, pero a diferencia de sus colegas delegados, ahí permanece.