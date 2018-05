Indolencia permanente-PT magisterial-Novelón judicial-Mujeres tricolores

LOS QUE CONTINÚAN demostrando su indolencia y falta de tacto, un día sí y el otro también, son los directivos del CECYTECH que encabeza Belinda Ames Russek, quien nomás no da pie con bola, y es que los malosos revelaron que ayer, Día del Maestro, les armaron una pachanga a los profes y trabajadores administrativos de ese subsistema educativo adherido a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, sin embargo, a través de una circular que fue enviada con anticipación, la funcionaria advirtió a los profesores y empleados que no están adheridos a ninguno de los dos sindicatos, ya sea el oficial o el rebelde, que de plano ni se apersonaran en el festejo y que deberían chambear el día de manera normal, mensaje que también recibieron los meros meros del CECYTECH y así aparentar que o todos coludos o todos rabones.

Pero oh sorpresa, como suele suceder con los que se sientan con la capacidad de partir el pastel y ser el ajonjolí de todos los moles, pues a pesar de la advertencia de que los directivos deberían laboral normalmente, ahí en la pachanga y felices de la vida, desacatando las órdenes de la directora Ames Russek, estaban ni más ni menos que Pedro Prieto, subdirector de Planeación; Jessica Méndez, subdirectora administrativa y Andrew Amaya, director del plantel 6 del CECYTECH, por lo que la duda que carcome a los maestros que fueron y a los que no, es si a los autoinvitados, cercanos todos a la directora, se les sancionará descontándoles las horas que no trabajaron, o de plano la funcionaria se hace de la vista gorda… como suele ocurrir en esos casos.

LOS MALOSOS DEL Partido del Trabajo nos reportan que ya se empezaron a notar los movimientos con los cuales esa agrupación de la cual es dueño Rubén Aguilar, pero que con magistral manejo la controla su hija Lilia, buscan salvar el registro local ahora que van solitos a la guerra electoral sin el apoyo subsidiario del otrora poderoso PRI, hoy caído en desgracia mayúscula.

Se trata de una alianza con una parte del magisterio local, el SNTE pues, y si hay alguna duda solamente hay que voltear a ver las listas de cambios que de último momento promovieron los petistas en sus listas de candidaturas a regidurías y diputaciones plurinominales. Y es que don Rubén y Lilia quitaron de las rebanadas del pastel a las menores en la familia, Iskra y Tania Aguilar Gil, para darles paso a dos maestras: Susy Muriel y Flor Iturralde. La primera sabido es su paso como exdirigente sindical de la Sección 8 del SNTE y la segunda ya fue regidora por el PANAL y su padre tiene una fuerza determinante dentro del movimiento sindical magisterial, incluso el profe Iturralde hasta fue uno de los fundadores del propio PANAL en Chihuahua.

Y SI DE quejas se trata, hoy el Gobierno del Estado continuará con la telenovela llamada “El Zafiro y La Coneja”, ya que la burda operación de parte de la Federación para arrebatarles a los reos Alejandro Gutiérrez, Gerardo Villegas y Antonio Tarín, vaya que le dio cuerda al aparato jurídico estatal del gobernador Javier Corral, por lo que Jorge Espinoza, el consejero jurídico que sustituyó a Maclovio Murillo, no se quedará de brazos cruzados y hoy mismo le pondrán el dedo al juez Gerardo Moreno ante el Consejo de la Judicatura Federal, con la mira puesta en que lo sancionen o ya de perdis le jalen las orejas. Así que otro round de la infinita pelea vuelve a comenzar.

Además, para atizarle más leña al fuego del dramón, y en su primera declaración a un medio de comunicación, Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, calificó a Corral de psicópata… no cabe duda que esto ya parece serie de Netflix.

DE GALA ES como andarán hoy los chicos del turismo y de Ferromex con la presentación oficial, a través de una rueda de prensa con desayuno incluido, de la nueva apuesta turística del Chepe, el único tres de pasajeros en México que a partir de hoy será de todo lujo, y aunque varios sectores se han quejado de lo caro de sus precios, lo cierto es que el blanco de los usuarios está puesto en los turistas extranjeros, por lo que en los próximos días y después de su primer viaje que arrancará mañana jueves, se sabrá si la jugada les salió a las mentes detrás del Chepe Exprés.

CON ESO DE que la capital del estado está cuesta arriba para el priismo en general, el CEN de la familia revolucionaria que ahora encabeza René Juárez, ha dispuesto y ordenado enfocar sus baterías y acelerar a fondo en la fronteriza Ciudad Juárez, en donde todavía tienen una ligera esperanza de al menos llevarse un par de distritos federales, por lo que la esperanza de los tricolores está puesta en lo que hagan o dejen de hacer las candidatas a diputadas por los Distritos 1 y 3, Adriana Fuentes y Lilia Merodio, ambas con tremendo colmillo legislativo que deberán sacar a relucir durante los 50 días que les resta de campaña.

AL MENOS ESO se dejó notar con la presencia de la secretaria general del CEN del PRI que estuvo hace pocas horas en la fronteriza ciudad Juárez, Caudia Ruiz Massieu, encabezando el operativo desesperado de la familia revolucionaria de rescatar un voto a cambio de regularizar autos chuecos.

Dicen los enterados que la movilización en la frontera de la familia revolucionaria solamente tiene dos esperanzas y son las campañas de Merodio y Fuentes, así de sencillo. Todo lo demás no está perdido, sino lo que le sigue.

Por eso los cercanos a la cúpula tricolor aseguran que el voto de la periferia es lo rescatable hoy por hoy, y para mover eso se necesita dinero. A Juárez se reportó la llegada de otras 100 mil tarjetas cargadas con mil 200 pesos de parte del candidato Pepe Meade. Ya no son de Soriana y sirven para ubicar al votante que será movilizado en espera de que se le depositen, ahí mismo, otra lanita una vez que gane Meade… esa es la promesa. La novedad es que la dichosa tarjeta se entrega a cambio de datos tan sensibles como la mismísima huella digital para que la base de datos esté más que completísima. Hay toda una empresa experta en el manejo de información en ese embrollo.

Ahora, el operativo de regularizar chuecos es la segunda fase del mismo programa. El PRI va por el voto de la periferia que le quitó sin mucho esfuerzo MORENA. La lucha en las colonias será la necesidad ante la dignidad. Así de simple.

Esa es la estrategia y en Juárez la implementación va viento en popa mientras que en la capital no solamente no caminaba, sino que el arranque era tortuoso y por eso hubo cambios en la dirigencia partidista. El dinero, que nos dicen no es poco, estaba siendo redireccionado no a la compra de conciencias, sino a unos pocos bolsillos. ¡Ups!