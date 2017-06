Incendio sierreño-65 y más-Doblete legislativo-Reyes al alza

DURANTE SU GIRA ayer por ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral Jurado, fue notificado que parte de su cabaña de descanso allá en el corazón de la Sierra Tarahumara se consumió por un incendio. Tuvieron que participar bomberos de la mina cercana y elementos del ejército mexicano para sofocar el fuego que se inició en un salón de actos cercano y otra cabaña.

Hasta ahí el reporte, además de mortificar el ánimo del mandatario estaba dentro de los parámetros de lo aceptable por aquello de que los accidentes pasan, pero al momento en que se supo que las propiedades donde inició el siniestro eran propiedad del ex oficial Mayor del Congreso, Óscar Leos Mayagoitia, más de uno pararon las pestañas y pidieron que se iniciara una investigación para saber si el incendio no fue provocado. Y no es broma porque Corral Jurado terminó solicitando la realización de la indagatoria.

En fin, dicen los malosos que cuando hay antecedentes por más que los años pasen, los recuerdos quedan, en ocasiones, tan vivos como una brasa al rojo vivo.

******

QUIEN LE QUISO dar vuelta a la designación de Lucha Castro en el Consejo de la Judicatura fue el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, quien como un abogado experimentado explicó así el tema de la edad de la abogada quien a decir de sus propios pares ya tiene más de 65 años cumplido y constitucionalmente está impedida para ocupar el puesto.

“Los consejeros de la Judicatura deberán tener una edad no mayor de los 65 años, cuando es bien sabido que mayor de 65 es 66, las constituciones no establecen parámetros que tienen que ver con meses o con días, sino establecen las regulaciones por años”, declaró el número 2 de Palacio al reiterar que las valoraciones en los derechos humanos van de la mano con la manera en que los preceptos legales siempre deben ser interpretados de la manera en que más les convenga a los ciudadanos.

Sin embargo, los abogados que han sido consultados sobre el tema aseguran que el precepto legal indica que al momento de la designación se establece que es no tener más de 65 años; es decir, un minuto más allá de los 65. ¿A quién le van?

******

COMO ERA DE esperarse, hoy sesionará el Pleno del Congreso del Estado y todo indica que hará un doblete mañana miércoles para dar por concluido el Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año Legislativo y así dar paso a la segunda Diputación Permanente.

Los malosos nos informaron que el gran tema pendiente y que pudiera salir en la frontera del Periodo Ordinario, es la nueva estructura policiaca de la renacida Secretaría de Seguridad Pública, luego de que ésta desapareció cuando se creó la Fiscalía General del Estado en el sexenio pasado, pero ahora los nuevos tiempos exigen que surja de nuevo. Nos cuentan que el ganón de esa idea será el comisario de la PEU, Óscar Aparicio, quien pudiera quedar como titular y a la par de su actual Jefe, el Fisca Cësar Peniche. Faltan no pocos votos y mucha voluntad política, pero la milla verde se correrá por parte de los azules tanto del Congreso como de Palacio.

******

A UNOS DÍAS de las elecciones en el Estado de México, misma que es crucial en las aspiraciones del PRI a nivel nacional para el año que entra en que se renovará la Presidencia de la República, el fuego surgió desde este terruño norteño y encendió las alarmas en el centro del país, pues el golpeteo en contra del hoy secretario de Vinculación del CEN priista, Cristopher James Barousse, repicó fuertemente en la figura del máximo líder tricolor, Enrique Ochoa Reza, ya que el chamaco de la Santa Rosa y paisano, es uno de los más cercanos al dirigente nacional y ambos se han paseado muy de cerca con el candidato a la gubernatura del Edomex en los últimos días, Alfredo del Mazo.

Así que como nadie sabe para quién trabaja, los malosos de las alturas señalaron que la revelación de que Cristopher era una de los supuestos beneficiarios de la “caja chica” del ex gobernador César Duarte, quien presuntamente le otorgó 100 mil pesos mensuales al ex líder de la RED Jóvenes x México mientras duró el sexenio, surgió de acá para repicar allá, pues aunque sea verdad o sea mentira, el trancazo que soltó el gobierno del Nuevo Amanecer terminó por zarandear la campaña priista por el Estado de México… a ver si así les aplaude Josefina, la panista que busca ser gobernadora.

******

YA QUE ANDAMOS con los priistas que no ven lo duro sino lo tupido, que apenas ven como que sale el sol y les cae la granizada, más que confirmada está la fecha de la Asamblea Estatal que supuestamente los llevará a una renovación profunda de cara a la Asamblea Nacional, tan es así que será el próximo 24 de junio cuando los tricolores de todo el estado se reúnan y se echen porras a sí mismos, y tan en serio traen eso de renovarse o morir, que los delegados que eligió la militancia el fin de semana pasado son de chile, dulce y de manteca, pues personajes que parecían haber quedado sepultados tras la llegada del duartismo volvieron a aparecer, tales como las ex regidoras Teocali Hidalgo y Kenya Durán, así como otros un tanto desconocidos que deberán limpiar el nombre del partido.

******

EN CUANTO A priistas de altos vuelos, el que sigue demostrando que trae la confianza del mismísimo presidente Enrique Peña Nieto, es el director General del ISSSTE, José Reyes Baeza, pues el ex gobernador fue designado responsable de la región 13 del Programa de Atención a Entidades Federativas, las cuales son Tabasco y Quintana Roo, estados no gobernados por el PRI y que por lo mismo requieren mayor atención rumbo al 2018, así que de plano el ex góber oriundo de Delicias anda muy cercano al inquilino de Los Pinos.

******

MÁS A FUERZAS que con ganas, o más bien por una decisión unilateral que proviene de la Secretaría de Educación y Deporte, los malosos nos comentan que empleados de la dependencia han tenido que perderles el amor a 390 pesos de su sueldo para apoyar, aunque no quieran, con la compra de boletos del Sorteo Chihuahua por sus Niños, y es que a través de una papeleta firmada por autoridades educativas, les avisan que ese dinero les será retenido de su quincena para la adquisición del boletaje, cuestión que ha molestado a más de uno en estas épocas de crisis y gasolinazos.

El hecho comenzó a ocurrir desde el pasado 19 de mayo previo al Sorteo, por lo que no se descarta que aquellos que libraron el pellejo se lleven la sorpresa hoy o quizá la quincena que viene, pues será hasta el 22 de junio cuando se decidan a los ganadores.