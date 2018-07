Hija pródiga-Ajustes obligados-Tsunami laboral-Batidero electoral

COMO EL HIJO pródigo, aunque en este caso será hija, quien nos cuentan los malosos que regresa al gabinete de Javier Corral es la candidata derrotada en las pasadas elecciones para el Senado de la República, Rocío Reza Gallegos, quien al parecer caerá para arriba y pudiera estar desplazando en el encargo al secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, como una forma de mandar un contundente mensaje en dos vías: primero hacia el equipo del Nuevo Amanecer en el sentido de que nadie tiene seguro el hueso y después hacia el dolido panismo que desde hace dos años está a la espera de que le haga justicia la revolución azul con la llegada de uno de los suyos a la Primera Magistratura del Estado, pero que por darle chance primero a los cuates de la izquierda que a los del partido, la militancia quedó excluida de la jugosa nómina.

Dicen los enterados que sería el costo de la factura a los amigos de Corral Jurado que se la jugaron con el partido Morena, que terminó arrasando con las expectativas del propio gobernador sobre todo en ciudad Juárez y la campaña del Senado, donde se perdió el control del Congreso local, y algo más que la honra electoral.

Otros ajustes, nos cuentan, se espera en la Secretaría de la Cultura, donde el nombre de Servando Pineda suena fuerte, y con quien incluso el propio Javier Corral se reunió ya en un merendero de postín oriental allá en Juárez.

******

YA QUE ANDAMOS por terrenos del Nuevo Amanecer, quienes fueron vistos en Palacio de Gobierno en sendas encerronas privadas con Javier Corral y César Jáuregui, fueron Sergio Granados Pineda y Fernando Álvarez, respectivamente.

Quienes supieron de ambas agendas más que morbosas, detallaron que el encuentro entre Corral Jurado y el notario priísta, ex secretario general de gobierno con el ex gobernador Reyes Baeza, y funcionario federal por obra y gracia del ex candidato perdedor al Senado, se prolongó por más de dos horas. ¿Ahora en lugar de Morenos también se incluirán reyistas en el gabinete?, fue la mulona pregunta que lanzó quien pasó el dato… total, ya Granados tiene medio cuerpo metido en el Nuevo Amanecer, ¿qué tanto es tantito más?

En cuanto al encuentro entre el Secretario General de Gobierno con el presidente del Partido Acción Nacional en la entidad y futuro coordinador de la bancada azul, nos remiten que inició el recuento de daños internos en la administración de Javier Corral por la manera en que no pocos funcionarios de todos los niveles no solamente dejaron de operar para Acción Nacional, sino que abiertamente lo hicieron en contra y a favor de otros partidos, como Morena, en las pasadas elecciones. Se espera una fuerte desbandada. ¿Será?

******

TREMENDO PROBLEMA QUE se le avecina al Gobierno del Estado encabezado por Javier Corral, y es que el cúmulo de demandas laborales que acumuló desde octubre del 2016 a la fecha, están a punto de convertirse en una avalancha que amenace con darle una buena mordida al pastel del presupuesto, pues los malosos nos confirman que son 890 demandas que están a punto de resolverse, de las cuales van desde los miles hasta los millones de pesos, algo así como dos mdp para dejarlo en un promedio y en números fijos, así que imagínense el fuerte trancazo que recibirán las finanzas estatales que, a decir del góber, ya de por sí agonizan por culpa del vulgar ladrón.

Así que no es necesario ser Pitágoras para determinar que el Estado tendría que desembolsar algo así como 1,800 millones de pesos, equivalente a todo el presupuesto anual que recibe, por ejemplo, el rubro de economía y por tanto la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, es decir, mal y de malas para el gobernador, quien no deja de quejarse amargamente, aunque sus estrategias para cuidar el billullo de los chihuahuenses no son para nada acordes a la realidad, y es que los múltiples despidos van a terminar por cobrarle una carísima factura.

******

VAYA BATIDERO EL que se trae la Asamblea Municipal Electoral en la capital del estado, cuyo presidente, Héctor Hugo Natera, un personaje con pasado muy priista, está siendo el blanco predilecto de todos los partidos políticos, con excepción del PAN y de Movimiento Ciudadano, y es que tanto Morena, el PRI, PT, PES, Verde y PANAL, están acusando fraude en el Distrito 12, en donde el PREP dio como ganadora a la panista Georgina Bujanda, tan sólo con 726 votos más que el morenista Miguel Colunga, por lo que al exigir un recuento, los integrantes de la Asamblea simplemente han decidido hacerse los occisos.

Los que más le saben a la tenebra aseguran que el Distrito 12 está en un riesgo total para el PAN, además del 18, en donde la azulada Rocío González, y también a decir del PREP, superó por poco a Hugo González, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, quien le pisó los talones a la diputada que busca la reelección, por lo que ambos resultados serán impugnados por la dirigencia de Morena, la cual ya le dio luz verde a los norteños para buscar tumbar los resultados, lo que sin duda desmoronaría aún más el ya de por sí rota mayoría de Acción Nacional en el Congreso del Estado.

Y es que en el mismo tenor, ayer comenzaron a circular fotografías en donde las cajas que contenían las boletas electorales, se quedaron más de una hora sin resguardo y en plena calle, argumentos que el Tribunal Electoral podría tomar en cuenta para darle reversa a la elección o ya de perdis el voto por voto, casilla por casilla.

******

LOS QUE TAMBIÉN traen su propia batalla son los priistas de Namiquipa y Santa Bárbara, quienes están acusando a las respectivas Asambleas Municipales de quererles regatear la elección para entregarles las alcaldías al PAN, señalando que siguen las órdenes del Gobierno del Estado a cargo de Javier Corral, por lo que tampoco hay muchas dudas en que la dirigencia estatal del PRI se aventará el trompo de la impugnación a la uña.

******

LOS MALOSOS DE la iniciativa privada revelaron un embrollo que se traen en la CONDUSEF delegación Chihuahua, misma que ha tenido un montón de responsables en el último sexenio y nomás no termina de dar pie con bola, y es que trascendió que una empresa de seguros tiene sus enjuagues con la Comisión encargada de cuidar y proteger los intereses de los usuarios de servicios financieros, tal como su nombre lo indica, pues afirman que ya son más de 150 demandas para que burócratas estatales y federales, puedan cambiar de compañía de seguros, sin embargo, dicha empresa se niega a soltarlos y al acudir con la CONDUSEF, ésta también los rechaza, ya que afirman que existe un convenio que si se investiga, podría soltar una red de corrupción digna de telenovela.