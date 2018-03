Guerra judicial-Fiesta azulada-Chamba en el IEE

LA SIMPLE SUPOSICIÓN de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordaría las controversias constitucionales que colocarán un nuevo plano de posiciones en el Poder Judicial hizo que al interior del mismo se desatara una guerra intestina en torno a los nuevos acomodos. Y aunque todo quedó en veremos para la próxima sesión, los gallos judiciales enseñaron armas y bajaron sus cartas.

Le explico. Los magistrados Pablo González y Juan Rodríguez se juraban amor eterno y que ambos se respaldaban uno al otro. Pero ohhh por Dios, sucedió lo de siempre, los magis se enteraron que ambos tienen oportunidades de llegar a la Presidencia del Poder Judicial y ambos aseguran que las traen todas suyas. González, aseguran los malosos, trae la venia de Palacio de Gobierno, mientras que Rodríguez ha trabajado más a sus compañeros magistrados, tanto que ayer se aseguraba que ya contaba con 15 votos.

Incluso, este incipiente papelerito preguntó a cuatro magistrados que no responden a la línea de Palacio: ¿Pablo o Juan? Y la respuesta de los impartidores de justicia fue: pues… Juan. Aunque, uno de ellos terció: No perdamos de vista que al gobernador Javier Corral le puede convenir que siga Julio César Jiménez Castro al frente.

Así que, si la Suprema Corte de Justicia decide que cartas nuevas para el Consejo de la Judicatura y un nuevo presidente del Poder Judicial, pues son dos controversias, el pleitazo entre las comadres viene de pronóstico reservado.

Por lo pronto, los malosos nos enteraron que circuló un documento entre los magistrados, así como las barras y colegios de abogados, que una resolución de la Corte le puede dar al traste al ejercicio de la justicia en contra de César Duarte. Se trata de un escrito que hizo circular una magistrada y fue escrito por una ex secretaria de una magistrada en retiro, quien es esposa de un asesor legal de Javier Corral.

Se trata de un documento en el que le piden a las barras y colegios que se pronuncien para que a la Suprema no se le vaya a ocurrir cambiar los dados de la mesa de juego ahora que están casi a punto de echarle el guante a César Duarte; vaya, los alfiles corralistas buscan que no cambien el mazo de cartas por obvias razones. En honor a la verdad, un guiño de la Suprema cambiará el tablero y el nuevo Presidente del Poder Judicial tendrá que hacer valer la autonomía del Poder con respecto a Palacio. Por ello, uno de los que suena para suceder a Jiménez Castro, ya guarda la delantera porque lo consideran como uno de los que pudiera reorganizar al Poder Judicial. ¿Será?

******

TREMENDA FIESTA AZUL la que se vislumbra que se viva mañana en la Ciudad de México, pues todos y cada uno de los precandidatos a diputados federales y senadores del PAN fueron citados al CEN, ni más ni menos que para un encuentro nacional que estará encabezado por el candidato presidencial del bolillazo, Ricardo Anaya Cortés, quien ya pasado el vendaval por la denuncia que interpusieron en su contra ante la PGR por lavado de dinero, buscará unir fuerzas con los aspirantes panistas de todo el país, razón por la que su amigo del alma, Damián Zepeda, el mandamás azulado, le organizó la reunión que pretende analizar la estrategia de comunicación social y la Plataforma Electoral 2018, además de lanzar estrategias para la defensa del voto el domingo 1 de julio.

Así que allá en el centro del país y por parte del escuadrón azulado y chihuahuense, se espera la presencia de la fórmula favorita del gobernador Javier Corral al Senado de la República, Gustavo Madero y Rocío Reza, así como la de los suspirantes de extracción panista a diputaciones federales: Carlos Angulo; Lucero Nieto y Daniela Álvarez por Juárez, así como Mario Mata y Miguel Riggs, además de Rafael Jaime y María de los Ángeles Gutiérrez, quienes junto a sus homólogos de otros estados, buscarán demostrar unidad en torno a la figura del rubio queretano, que a decir de las más recientes encuestas, anda un tanto estancado en las encuestas a raíz de su bronca por presunto lavado de dinero.

******

Y PRECISAMENTE PORQUE lo que se requiere al interior del panismo a nivel nacional es unidad, los meros meros del CEN azulado le batearon a Gustavo Madero la impugnación que interpuso contra la lista de plurinominales al Senado de la República, en donde el jefe de Gobierno de la CDMX y de extracción perredista, Miguel Ángel Mancera, aparece en un lugar privilegiado, mientras que a la propuesta del PAN Estatal y actual número dos de Palacio de Gobierno, lo mandaron hasta el lugar 12, cuestión que despertó la molestia del gobernador Javier Corral y de su alfil más grillo, es decir don Gustavo, quien ante el nulo apoyo del panismo nacional y el estate quieto que le lanzó la dirigencia, no le quedó de otra que apechugar y decidió ya no llevarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no vaya y su terquedad vaya a fracturar la coalición “Por México al Frente”.

******

CONTINUANDO CON LA grilla, los que tendrán una ajetreada Semana Santa son los consejeros del Instituto Estatal Electoral que comanda Arturo Meraz, pues del 20 al 30 de marzo está previsto el periodo de registro de candidatos a nivel local, así como de los aspirantes independientes, tan es así que ayer y para evitar errores durante las siguientes dos semanas, secretarias, secretarios y personal de sistemas de las 67 Asambleas Municipales recibieron capacitación en el tema, desde logística de recepción y captura, ya que apenas y concluya el puente programado para el fin de semana, los funcionarios electorales deberán aplicarse en la chamba.