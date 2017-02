¿Gómez Mont al acecho?-AMLO y sus priistas-Descartados auditores

VAYA BOMBA QUE soltaron desde la Ciudad de México y a través de una columna grilla de circulación nacional, pues de ser cierto, tremendo refuerzo de lujo el que incorporaría a sus filas el gobernador Javier Corral en la encarnizada guerra que se trae en contra de su antecesor en la silla principal de Palacio, César Duarte Jáquez, quien tal parece que anda jugando a las escondidillas con el hombre que ha prometido encarcelarlo, así sea la única promesa de campaña que cumpla en los próximos meses.

Y es que los malosos de las alturas soltaron el dato de que Fernando Gómez-Mont, sí, el ex secretario de Gobernación durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón, sería el abogado contratado por Corral para que por las vías legales coloque al ballezano tras las rejas, menudo trompo el que se echaría a la uña el otrora encargado de la política interna del país, experto en leyes y panista que no dudaría en echar toda la carne al asador para que el ex mandatario pise el botellón, sin embargo, el bemol ya surgió de boca de Jaime García Chávez, el ex diputado y activista social que interpuso la denuncia penal en contra de Duarte ante la PGR en el ya lejano 2014, quien se deslindó del poderoso abogado de extracción azul al afirmar que no cuenta con ninguna autorización de su parte.

******

DE QUIEN SE dice que en las próximas semanas podría atizarle al reclutamiento de reconocidos y desilusionados priistas, es ni más ni menos que el eterno aspirante a la Presidencia de la República y líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, ya que una encuesta que se publicó en el centro del país, afirma que el tabasqueño está prácticamente empatado con el PRI en la carrera hacia Los Pinos, y no tan alejado del panismo que pretende regresar, tan es así que los más enterados aseguran que el empate técnico con los tricolores, estriba en aquellos militantes decepcionados del otrora partidazo, por lo que ahora AMLO iría tras aquellos indecisos que en una de esas y hasta le dan la espalda a la familia revolucionaria.

Así que en una de esas y como ocurrió a finales del año pasado, quizá uno de los hijos del ex Jefe de Gobierno del extinto Distrito Federal, se apersone acá en el norte para firmar el reclutamiento de priistas de peso que no hace mucho no le dijeron “sí”, pero tampoco “no”.

******

A PROPÓSITO DEL PRI, hoy a las 11 de la mañana saldrán a escena los todavía líderes del Comité Directivo Estatal, Memo Dowell y Liz Aguilera, so pretexto de presentar a la segunda generación de la Escuela de Cuadros, sin embargo, el tema del día muy seguramente será la sucesión que nomás no llega al interior del priismo chihuahuense, en donde los suspirantes no alcanzan a contarse con los dedos de una mano, sin duda hay que ponerle una más, además de que ya saltó el rumor de que el dirigente oriundo de Juárez regresaría en las próximas semanas a la frontera, en donde volverá a su chamaba como notario.

******

SI NO FUE ayer, será el lunes, y es que de última hora los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, decidieron posponer el nombramiento de auditor interino, en sustitución del renunciado y todavía titular de la Auditoría Superior del Estado, Jesús Esparza Flores, pues como buenos mexicanos y hasta el último minuto en que el Contador dejará su despacho allá en el Complejo Industrial Américas, los diputados estiraron la liga y se reunirán ese día para designar al nuevo jefe de la ASE.

Sin embargo, a más de uno de los que suspiran ya les dio el soponcio, pues los malosos que leyeron las letras chiquitas nos dicen que en el Artículo 9 de la Ley de Auditoría Superior del Estado que deberá obedecer Poder Legislativo local, se estipula que el ungido no deberá haber sido titular de alguna de las dependencias del gobierno estatal o de Ayuntamientos, además de que tampoco podrá ser elegido alguien que haya participado como candidato en elecciones, por lo que a varios les cayó el saco y aunque no quisieron ponérselo, deberán de ser descartados.

******

LA QUE SE llevó las palmas durante la presentación del Plan Municipal de Desarrollo es la alcaldesa Maru Campos, quien en un evento en el cual no pretendía lucirse y por tanto lo realizó en una Secundaria de la colonia Zootecnia, logró reunir al gobernador Javier Corral y a los peces gordos de la política local, además de a empresarios, sin embargo, la atención de la presidenta municipal no se la llevaron los grandes de la grilla, sino los chamacos alumnos de la Secun, con quienes la alcaldesa se quedó a convivir cuando terminaron las formalidades, además de firmarles varios compromisos en beneficio de su escuela.