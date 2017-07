Vacaciones a escondidas-Tensión tricolor-Llamada del CENtro-Peligro policial

ANQUE EL GOBERNADOR Javier Corral asegurará que se trata de una campaña de desprestigio en su contra y su gabinete, dado que los medios de comunicación son –al criterio del Nuevo Amancer – tóxicos y mala leche, los malosos que de todo se enteran nos confirmaron que, por lo menos, un funcionario de primerísimo nivel del gabinete legal estatal salió de vacaciones 15 días a pesar de que le faltan poco más de dos meses a dos meses para cumplir un año en el encargo.

Los enterados confirmaron que el funcionario se fue a Europa por aquello de que es uno de los pudientes miembros del gabinete, es decir, de los que no necesitan ni permiso. Y es que las vacaciones, que luego de que salgan a la luz pública, serán licencia sin goce de sueldo, pone en entredicho a la figura del gobernador Corral, quien sí dio su permiso estuvo mal debido a que su colaborador no lleva un año en el encargo y no tiene vacaciones disponibles legalmente, y menos de 15 días, pero lo que es peor, en una de esas y ni si quiera le avisaron y apenas se está dando cuenta a través de esta entrega columnera.

Así que ahora las apuestas van orientadas en torno al nombre del funcionario que se fue al viejo continente porque la vida es para vivirla. Cabe destacar que el susodicho se fue la semana pasada, no vaya a pensar que fue en esta que inicia, ya que hoy salieron de vaca los trabajadores de gobierno del estado, o por lo menos, los que cumplen legalmente con dicha prestación por ley.

PERO COMO DICEN que las penas con pan son menos, el gobernador Corral deberá tranquilizar su malestar –en caso de que la tenga- recorriendo los hoyos del campo de golf del San Francisco Country Club, donde se le extraño el fin de semana por el temporal lluvioso, pero donde no ha dejado de asistir periódicamente.

Así las cosas, mientras el estado se encuentra convulsionado por la inseguridad y el “atorón” económico, parte de su equipo decide cruzar el Atlántico y él no deja de gritar “Fooooooore” allá por el periférico de La Juventud.

DONDE LAS COSAS tomaron un “in pass” de esos que exhiben tensa calma, es en las filas de la familia revolucionaria, pues el relevo de la dirigencia estatal tuvo un punto de quiebre el fin de semana, cuando la fórmula oficializada de la senadora Lilia Merodio y Fermín Ordóñez de plano se abrió de capa para buscar el apoyo de la estructura partidista por la vía de los presidentes de Comités Municipales.

Y es que ante el madruguete que les pegó Omar Bazán al mostrar el apoyo de los sectores CNC, CTM y de la organización de jóvenes, que respaldan su intensión de registro, Merodio y Ordóñez decidieron aliarse, la primera como aspirante a la Presidencia y el segundo a la Secretaría General, y desde el mismo viernes empezaron a juntar las firmas necesarias de las dirigencias municipales, que según nos reportan, aunque solamente requieren poco más de 10, la intensión es llegar con varias decenas al registro del próximo viernes.

Por lo pronto, el fin de semana el trabajo de tierra le tocó al que busca la Secretaría General, así como al equipo cercano de la Senadora juarense, porque la chamaca tuvo que volar a la ciudad de México donde hoy estaría, si es que las cosas no cambian, solicitando licencia al cargo en al Cámara Alta para dedicarse de lleno a buscar la nominación.

Así mismo, nos cuentan que la dupla que le hará frente a Omar Bazán recibió senda llamada de parte de la dirigencia estatal y del propio delegado Fernando Moreno Peña, para asegurarle que e partido jamás se opondría a la participación de una dama en la contienda interna, y mucho menos de una senadora. ¿Habrá interna democrática por primera vez en el PRI? Es pregunta con alto grado de desconfianza.

Y ES QUE el choque de trenes parece que en el PRI nadie lo para, porque desde la trinchera del chamaco que ya fue dos veces diputado federal, nos informan que como ya tienen las firmas de los sectores amarradas –y publicadas en su Face- pues el sábado se dedicó a darle una aceitada a su estructura en una reunión a puerta cerrada con su equipo de colaboradores allá en la zona del periférico de La Juventud.

Se supo también que continúan los operadores de Bazán intentando generar un registro de unidad para el próximo viernes, aunque esto se vislumbra difícil.

Peeeeero, como todo en la vida es factible, quizá un encuentro en la ciudad de México entre Bazán y la senadora Merodio pudiera concretarse en los próximos minutos, porque un llamado desde el centro del País se registró en los celulares de ambos tricolores y el número fue el mismo. De ser así, el arregló pudiera ser donde parece que finalmente decidieron atender el caso Chihuahua: la mesa del Comité Ejecutivo Nacional.

Y AUNQUE EL horno no está para bollos, los malosos nos confirmaron de una amenaza muy real que existe para elementos de la Policía Municipal de la capital, pues aseguran que existe una lista de los números de patrullas que están marcadas para ser atacadas por el crimen organizado.

El hecho no es menor y por ello los polis municipales andan que no los calienta ni el sol, pues la amenaza ya tiene a algunas patrullas marcadas y ahora el tema es cómo no subirte a un auto cuyo destino esté con una x en el cofre.

A propósito de temas policiacos, los malosos nos confirmaron que el número de extorsiones va en aumento, aunque todavía no se revelan las estadísticas claras del tema en el último mes. Por ejemplo, nos aseguran que la tragedia mortal en un bar de Ortiz Mena huele a todo, menos a una riña personal entre cadeneros y los otros individuos.