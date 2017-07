Extradición en puerta-PRI a la fénix-Grito ahogado

LAS LLAMADAS AL gobernador Javier Corral provenientes del centro del país, además de esa comunicación constante entre él y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han desatado la angustia de algunos y la curiosidad de muchos más, pues a decir de los malosos, entre el número dos del gobierno federal y el mandatario estatal, no solamente se habla de la narcoviolencia en Chihuahua, sino también ha salido a relucir el nombre del ex gobernador César Duarte, hasta hoy prófugo de la justicia y con dos fichas rojas emitidas por la INTERPOL.

Y es que los más enterados afirman que a pesar de que todavía anda libre, al ballezano ya le alistan una orden de extradición en la Procuraduría General de la República, pues al parecer quieren evitarse las monsergas de dichos trámites que han pospuesto la llegada de tres ex gobernadores priistas arrestados en Italia, Guatemala y Panamá, como los son Tomás Yarrington de Tamaulipas, el de Veracruz, Javier Duarte, así como Roberto Borge, ex góber de Quintana Roo, quienes tienen cuentas pendientes con las leyes mexicanas por actos de corrupción, por lo que en una de esas y la campanada del arresto de nuestro Duarte, se da más pronto de lo que varios se imaginan. ¿Será?

PERO MIENTRAS EN la PGR se mueven las aguas y en la Fiscalía ni se diga, el que también volvió a sacudir las olas al interior del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es Armando Barajas, consejero político de la familia revolucionaria, quien desde el año pasado solicitó expulsar a César Duarte de las filas del partido tricolor, argumentando que su figura es más que dañina a las pretensiones del priismo se regenerarse, por lo que de nueva cuenta exigió a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que encabeza Fernando Elías Calles, el de nombre fundador, para que activen el proceso de expulsión en contra del ex gobernador de Chihuahua.

Sin embargo, las lenguas viperinas señalan que Elías Calles ha aguantado hasta el final proceder en contra del oriundo de Balleza, quizá en espera de que la orden salga directamente desde Los Pinos y no de un consejero político que logró la expulsión del otro Duarte, Javier, el ex gobernador de Veracruz que fue separado de las filas del PRI desde el año pasado.

YA QUE ANDAMOS con los priistas y su intento de renacer cual ave fénix de las cenizas electorales, será en las próximas horas cuando el CEN emita la convocatoria para renovar la dirigencia del PRI Estatal, esa que se ha dilatado durante meses y semanas por la grilla interna que podría destruir lo poco que quedó después del pasado 5 de junio del 2016, así que para evitar la debacle y comenzar la reconstrucción, por fin se conocerán las reglas exactas del juego tras el Consejo Político del pasado 18 de junio, donde se acordó que fueran los consejeros los que elijan al nuevo mandón de la familia revolucionaria en el estado.

Por lo pronto, seguro seguro que le entran son el líder de la Fundación Colosio, Omar Bazán; el ex dirigente del PRI Municipal, Fermín Ordóñez, así como el ex funcionario marquista, Heliodoro Araiza, mientras que la senadora Lilia Merodio podría dar la sorpresa de seguir en la batalla o mejor deslindarse.

CAMBIANDO A TERRENOS tricolores a azules, hoy estará en la ciudad de Chihuahua el secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, quien a las 10:30 de la mañana ofrecerá una rueda de prensa conjunta con el comandante de las huestes panistas en la entidad, Fernando Álvarez Monje, allá en las oficinas de la Zarco, en donde seguramente el chamaco azulado hablará de lo que le pregunten, pero cuya intención es ofrecer los avances del proceso de renovación del padrón de militantes, en donde según nos dicen y tal como se lo adelantamos, saltaron cachirules que fueron anotados desde que el hoy jefe del Gabinete Estatal, Gustavo Madero, tenía las riendas del panismo a nivel nacional.

EL QUE PUSO el grito en el cielo y no precisamente porque la JMAS lo pretendía multar con 100 millones de pesos por andarse robando el agua, fue el empresario Eugenio Baeza Fares, a quien no sólo lo amagaron con aplicarle dicha sanción, sino que hasta le espetaron que una de esas y si sigue de uñas largas, le cortarían el servicio del vital líquido en toda su empresa, Bafar, una de las más importantes del estado y que brinda empleo a más de 12 mil personas, por lo que el ex alcalde priista respondió y también los amagó con las consecuencias sociales que podrían surgir si miles de ciudadanos se quedan sin su chamba, así que ni a cuáles irles, unos por querer hacer su agosto en julio y el otro por sentirse “aguachicolero”.