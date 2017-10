¿Esfuerzo vano?-Inocencia ballezana-Chapulines tricolores

POR MÁS QUE el actual jefe del Gabinete Estatal, Gustavo Madero, ha metido toda su enjundia en sacar avante a su hijo pródigo que de pronto volvió al redil, Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, como el comandante y candidato de ese monstruo ideológico que se llama Frente Ciudadano por México y que aglomera, además de a los azules, al PRD y a Movimiento Ciudadano, el rubio queretano se desmorona cada vez más como el aspirante a la Presidencia de la República que ofrezca la cara por este Frankenstein político que ha debilitado al panismo de una manera irreversible, según los que más saben de la tenebra allá en las grandes ligas de la grilla.

Los constantes golpes mediáticos del que ha sido blanco Ricardo Anaya, además de sus propias decisiones que provocaron la renuncia de Margarita Zavala, ex primera dama del país y hoy precandidata independiente a la Presidencia, traen a Madero y al PAN local de un ala, desde los que están a favor del Frente con el lineazo que baja de Palacio de Gobierno, hasta los que de plano suspiran por la esposa del ex presidente Felipe Calderón y que no se atreven, por cuestiones de respeto al partido y por supuesto costo político, de dar la espalda al Comité Directivo Estatal que encabeza Fernando Álvarez Monje y que la semana pasada anunció con estoica felicidad la réplica del Frente en la entidad.

Así que oootra vez, por más que él mismo se haya descartado a través de una extensa carta publicada en sus redes sociales, vuelve a sonar el nombre del gobernador Javier Corral, como esa figura que aglomere al panismo desgastado, el cual apenas hace poco más de un año y tras el contundente triunfo electoral del 2016, se veía con carretera libre hacia Los Pinos, y que hoy, entre la lucha de egos y las operaciones de sus figuras, hacen que don Manuel Gómez Morín, su fundador, pueda volverse a morir.

******

DEL QUE POR fin hubo noticias y hasta se atrevió a quejarse de que pisotean la presunción de su inocencia, fue del ex gobernador César Duarte, al menos a través de sus abogados defensores, quienes se sumaron a la lista de quejas por parte de los señalados por Santiago Nieto, ex titular de la Fepade, de ese trato que les otorgó el ex fiscal al ventilar sus deudas con la justicia por la comisión de delitos electorales, y es que tal como estaba previsto desde el momento en que el actual encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, le dio gas a Nieto Castillo, uno de los más beneficiados del cortón fue sin duda el oriundo de Balleza, cuya defensa se sumó al hecho de hacer leña del árbol caído, sobre todo porque la decisión de la INTERPOL de fichar a Duarte Jáquez, se logró a través de la Fepade y no del Gobierno del Estado.

******

A UNAS SEMANAS de que se definan las candidaturas del PRI en la entidad, con eso de que desde el Comité Directivo Estatal traen la intención de recuperar la mayoría en el Congreso del Estado y ante la zarandeada del año pasado en las elecciones, los malosos revelaron que hay algunos legisladores federales cuya intención es chapulinear hacia una curul local, además de, incluso, alguna alcaldía que sea disputable para el priismo, pues no quieren caer en el error de alejarse del presupuesto. ¿Será?

******

Y QUIEN CON todo y el proceso electoral casi a la vuelta de la esquina continúa con su chamba al frente del Ayuntamiento, es la alcaldesa Maru Campos, la cual andará hoy más que contenta, cuando hoy a las 11 de la mañana en el Salón Consistorial, el Municipio reciba los títulos de propiedad de los terrenos donde se ubica la Puerta de Chihuahua.