Encerrona justiciera-Exauditor allanado-Rivales tricolores-Nuevo Extraordinario

LA ENCERRONA EN el despacho del gobernador Javier Corral que ayer protagonizaron varios personajes cercanísimos al mandatario, además de la presencia en los pasillos de Maclovio Murillo, exconsejero jurídico y hasta hace poco el encargado del teje y maneje de la Operación Justicia para Chihuahua, misma que trae en capilla a exfuncionarios vinculados con César Duarte, abrió de nuevo el abanico de posibilidades de los que pudieran ser detenidos en las próximas horas o días, con eso de que ya pasaron casi dos semanas desde el último golpe en contra de duartistas, el cual llevó a la cárcel al exdirigente de la Sección 8 del SNTE, Alex Villarreal y a exempleados de la Secretaría de Educación.

En el encuentro, además de Maclovio, estuvieron su sucesor en la Consejería Jurídica del Estado, Jorge Espinoza, así como el fiscal César Peniche y la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, principal arma del gobernador para ir en contra de los exfuncionarios que en complicidad con Duarte Jáquez, saquearon las arcas estatales, por lo que ya más de uno de los que se mencionaron en la infografía que sacó a relucir la titular de la SFP en la Ciudad de México, en aquel foro anticorrupción, deberán traer el rosario colgando, por si en una de esas algún juez obsequia una orden de aprehensión en su contra.

******

Y MIENTRAS ESO sucedía en Palacio de Gobierno, con el gobernador Javier Corral encabezando el encuentro de la Operación Justicia para Chihuahua, en la Ciudad Judicial, exauditor Jesús Esparza y que a decir del Ministerio Público, es uno de los principales cómplices de César Duarte, se declaraba culpable y se adhería a un juicio abreviado por el delito de peculado, en el caso de los 12 millones de pesos que presuntamente desvío en perjuicio del erario público, así que como en política no existen coincidencias, lo más seguro es que el contador algo sabe y por tanto los encargados de la cacería antiduartista, se estaban frotando las manos ante lo que se pudiera venir.

******

HABLANDO DEL GOBERNADOR Javier Corral, tal parece que la próxima confrontación del mandatario estatal podría ser con sus homólogos emanados del PAN, al menos con los siete que integran la Asamblea de Gobernadores azules que se formó días antes de las elecciones del 1 de julio y de la que Corral renegó, luego de que los siete: José Rosas Aispuro (Durango); Francisco Domínguez (Querétaro); Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas); Martín Orozco (Aguascalientes); Carlos Mendoza (Baja California Sur); Antonio Gali (Puebla) y Carlos Joaquín González (Quintana Roo), firmaran un desplegado para afirmar que apoyarían al próximo presidente de México, fuese quien fuese, cuestión que disgustó al chihuahuense, y es que son esos mismos mandatario estatales los que están exigiendo que Ricardo Anaya, el excandidato presidencial panista, no regrese a dirigir las riendas de Acción Nacional, por lo que en una de esas y si Corral Jurado es coherente, deberá defender al rubio queretano, tal como lo hizo cuando era candidato. ¿Será?

******

MIENTRAS TANTO, EN terrenos de la grilla partidista, nos cuentan los malosos de la familia revolucionaria, que quien inició semana en haciendo grilla en la ciudad de México es el dirigente estatal del tricolor, Omar Bazán, quien el sábado pasado clavó el hacha de guerra en contra de quienes quieran sumarse a la causa del ex candidato perdedor al Senado, José Reyes Baeza, de pedir que su cabeza ruede por las calles de la colonia Dale.

Bazán Flores lanzó el mensaje de guerra al interior del PRI el fin de semana y adelantó que transitará su diputación a la par de la dirigencia estatal tricolor, y ese amarre decidió blindarlo al inicio de la semana en el mismísimo corazón del Comité Ejecutivo Nacional, allá en Insurgentes Norte de la ciudad de México.

Y es que precisamente en esa misma dirección se la pasó el propio ex gobernador Reyes Baeza la semana pasada, desde donde por su lado dio por iniciada su propia cruzada por retomar las riendas de la familia revolucionaria donde reclama la paternidad.

Ayer fueron aliados y hoy rivales. Así es la política y más cuando se pierde casi todo… o al menos uno sale más raspado que el otro.

******

PARA NO DEJAR una gota de tinta tricolor en el frasco, los que mandaron fuerte mensaje recientemente al dejarse ver platicando largo y tendido a media mañana en un conocido restaurante del periférico Ortiz Mena, fueron el ex candidato a presidente municipal y diputado federal por el PRI, Alejandro Domínguez, y el ex candidato a diputado local por el Distrito 17 impulsado por el Partido Nueva Alianza, Miguel Ángel González.

Son amigos, lo dicen abiertamente, y había que mandar el mensaje de que nuevamente están en pláticas. Mucho le insistió Alejandro a Miguel Ángel que no se fuera del PRI y se sumara a su campaña. La brecha irreconciliable con la actual dirigencia estatal no dejó otra salida al profe cuyo retrato de ex dirigente estatal del PRI fue descolgado y mandado a la hoguera. Hoy nuevamente acordaron mandar un mensaje de unidad alterna a la propuesta el fin de semana en el seno de la familia revolucionaria. ¿Será?

******

SI OTRA COSA no sucede y las diversas fracciones parlamentarias del Congreso del Estado vuelven a enredarse, será el jueves cuando se suba al Pleno las ternas propuestas por el gobernador Javier Corral y el Consejo de la Judicatura, para que ocupen las siete magistraturas definitivas en materia Penal, Civil y Familiar, y es que el pasado 28 de junio, cuando se supone que los diputados elegirían a los ungidos, el dictamen se bajó por falta de consenso, sin embargo, será el jueves y en sesión extraordinaria cuando se debata al respecto, claro, si no es que se vuelven a enmarañar y entonces sí, el Estado aproveche que el tema cayó en lo fáctico y suscriban tal como lo decidió el gobernador…

De pasar bobita la situación y si el Congreso no se pronuncia, una semana más tendrá que esperar la oficina del Secretario General de Gobierno, César Jáuregui, para que solamente se mande publicar en el Periódico Oficial del Estado que los nombramientos de los siete magistrados propuestos por el Ejecutivo causan efectos de manera inmediata y sin tocar la baranda del Legislativo.