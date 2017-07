El agua de Bafar-Imparable violencia-Priistas desunidos

VAYA, CON ESO de que las arcas del Estado están quebradas, no se ha logrado recuperar lo que se llevaron los duartistas y el ahorro es insuficiente, los malosos nos informan que los chicos del Nuevo Amanecer quisieron sacar agua de las piedras, literal, y es que trascendió que ante la toma clandestina que le cacharon al dueño de Bafar, Eugenio Baeza Fares, de donde surtía a una sección de su empresa ubicada en la salida a Cuauhtémoc, los de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en donde despacha Mario Mata, se quisieron pasar de vivos y enterrarle el diente a la fortuna que posee el empresario de las salchichas.

Los más enterados afirman que la JMAS exigió el cobro de una multa de ¡100 millones de pesos! Como lo lee, los masters del agua vieron la oportunidad de sacar una jugosa tajada proveniente de los abusos de Eugenio, además de que matarían dos pájaros de un tiro, agarrar chelines y aplicarle un castigo ejemplar a un empresario más que vinculado con el priismo, ex alcalde de la capital y de paso viejo conocido del ex gobernador César Duarte, pero como Mr. Bafar, a pesar de sus acuíferos chanchullos, tiene abogados de peso y de muchos pesos, nos aseguran que ya litigan el caso debido a el hurto del agua es de una cuenca federal, por lo que serán los chicos de Enrique Peña Nieto los que dirán de esta agua vas a beber o la dejarás correr.

Por cierto, nos enteramos que Don Eugenio, que ya ni la chifla que es cantada, se aventó la puntada de extraer agua, sin permiso, de un poso que él mismo perforó. Y aunque la historia sigue siendo coqueta, la verdad es que se ruborizó cuando los malosos nos enteraron que la jugada de Mr. Bafar se la aventó ni más ni menos que en el estacionamiento de su negocio. Así que el caso será guardado en los libros de historia con el flamante título: “Erase la historia de un empresario que se robaba el agua? Gluppp… Por cierto, no es el primero, sino que le pregunte al empresario panista Eduardo “El Pollo” Barriot.

******

LOS MALOSOS SOLTARON el dato que ante la narcoviolencia desatada en la entidad, misma que al parecer no tiene tope, además de que en vísperas de las vacaciones de la burocracia, podría asomarse en los próximos días una nueva orden de aprehensión en contra de ex funcionarios duartistas, pues las carpetas de investigación están más que listas y las órdenes de tacos preparadas con todo y cilantro, sólo en espera que el mandón de Palacio, Javier Corral, levante el teléfono para darle luz verde al fiscal César Peniche, así que ante la masacre en la zona de bares del Ortiz Mena, la ola de ejecuciones y el enfrentamiento entre cárteles en Madera, se podría derramar, otra vez, el vaso de la paciencia ciudadana y entonces sí, lanzar el anzuelo y remover el odio de la sociedad hacia el ex gobernador César Duarte y su presunta red de corrupción.

******

HABLANDO DE CORRUPCIÓN, tremendo pantallazo el que se llevó más de uno con la iniciativa que envió el gobernador Javier Corral para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, pues por más que se resaltó que el góber no nombraría de manera directa al fiscal que persiga a los corruptos, los leguleyos malosos que analizaron la propuesta, nos dicen que en efecto así sería en primera instancia, pero que en caso de que no se logren los acuerdos legislativos pertinentes, como sacar avante al elegido en las votaciones, ya como tercera opción y en miras de que las fuerzas grillas no se pongan de acuerdo, entonces el mandatario estatal entraría al quite y designaría al encargado de perseguir a los futuros corruptos, esos que en política nunca, pero nunca faltan.

******

LA QUE DE plano perdió los estribos y el sentido común en las redes sociales, esas que si no se utilizan correctamente se pueden convertir en el mismísimo diablo, fue ni más ni menos que la diputada local del PAN, Liliana Ibarra, quien molesta porque un presentador les mentó la madre a los 33 legisladores y para contestarle a un usuario de Facebook que le repitió la dosis, se metió en camisa de once varas ante la ciudadanía, la cibernética y la que no también, pues la dipu juarense, visiblemente molesta y hasta con faltas de ortografía, le espetó al usuario que se lo dijera en la cara si es no le faltaban productos de gallina… tremenda finura que a la panista le podría costar la reelección, con eso de que sí la quiere.

******

QUIENES YA NO ven lo duro, sino lo tupido, con eso de que la unidad es una palabra desconocida en la actualidad para ellos, son precisamente los militantes de la familia revolucionaria, pues mientras en la cúpula se despedazan por la dirigencia del Comité Directivo Estatal, el priismo local se sigue resquebrajando entre pleitos de sectores, tan es así que los malosos deslizaron que detrás de la protesta de algunos líderes Seccionales por el despido de dos empleados tricolores hasta el tuétano, están ni más ni menos que algunos de los integrantes de la planilla RBD, los cuales se han sabido unir para generar aún más rebeldía.