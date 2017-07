El agua de Bafar-Coincidencia viajera-Gritos de Corral-Priistas desunidos

VAYA, CON ESO de que las arcas del Estado están quebradas, no se ha logrado recuperar lo que se llevaron los duartistas y el ahorro es insuficiente, los malosos nos informan que los chicos del Nuevo Amanecer quisieron sacar agua de las piedras, literal, y es que trascendió que ante la toma clandestina que le cacharon al dueño de Bafar, Eugenio Baeza Fares, de donde surtía a una sección de su empresa ubicada en la salida a Cuauhtémoc, los de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en donde despacha Mario Mata, se quisieron pasar de vivos y enterrarle el diente a la fortuna que posee el empresario de las salchichas.

Los más enterados afirman que la JMAS exigió el cobro de una multa de ¡100 millones de pesos! Como lo lee, los masters del agua vieron la oportunidad de sacar una jugosa tajada proveniente de los abusos de Eugenio, además de que matarían dos pájaros de un tiro, agarrar chelines y aplicarle un castigo ejemplar a un empresario más que vinculado con el priismo, ex alcalde de la capital y de paso viejo conocido del ex gobernador César Duarte, pero como Mr. Bafar, a pesar de sus acuíferos chanchullos, tiene abogados de peso y de muchos pesos, nos aseguran que ya litigan el caso debido a el hurto del agua es de una cuenca federal, por lo que serán los chicos de Enrique Peña Nieto los que dirán de esta agua vas a beber o la dejarás correr.

Por cierto, nos enteramos que Don Eugenio, que ya ni la chifla que es cantada, se aventó la puntada de extraer agua, sin permiso, de un poso que él mismo perforó. Y aunque la historia sigue siendo coqueta, la verdad es que se ruborizó cuando los malosos nos enteraron que la jugada de Mr. Bafar se la aventó ni más ni menos que en el estacionamiento de su negocio. Así que el caso será guardado en los libros de historia con el flamante título: “Erase la historia de un empresario que se robaba el agua? Gluppp… Por cierto, no es el primero, sino que le pregunte al empresario panista Eduardo “El Pollo” Barriot.

******

TÓMELO CON RESERVA, pero ante la intempestiva salida ayer del gobernador Javier Corral y algunos de sus colaboradores a la ciudad de México, hubo más de uno que pensó que casi, casi iban por la herencia al centro del País, o por algo igual de importante.

Nos cuentan que temprano el titular del Nuevo Amanecer recibió llamado para estar en México y abordó la aeronave propiedad de Gobierno del Estado y junto con él lo acompañaron su secretario de Gobierno, César Jáuregui; el coordinador de gabinete, Gustavo Madero; su chaval particular, Pancho Muñoz; así como quien le (des)atiende la comunicación social, Antonio Pinedo.

En el centro del País ya le esperaba el fiscal César Augusto Peniche que tenía desde el martes atendiendo menesteres propios de su encargo y después se supo que también viajó, quizá en su propio avión, Alejandra de la Vega, secretaría de Economía.

El contenido de la agenda de Corral en México es medio misterioso, y sobre todo la forma tan repentina que ocurrió, pero hubo quienes concatenaron el viaje con la cruzada internacional que hizo el senador con licencia el pasado lunes a El Paso, Texas, pues durante su estancia en ciudad Juárez a inicio de semana, una llamada del Consulado americano lo hizo cruzar, a pie, el puente internacional para atender un llamado de la autoridad americana. Eso ocurrió al filo de las dos del a tarde y no quedó registrado en la bitácora del mandatario por razones hasta ahora desconocidas.

¿Será que algo tiene que ver con que la propia FEPADE haya actualizado la ficha roja del ex gobernador César Duarte ante la Interpol, o que la presencia en el vecino país del buscado ex mandatario priísta? Habrá que esperar.

******

Y ES QUE los malosos soltaron el dato que ante la narcoviolencia desatada en la entidad, misma que al parecer no tiene tope, además de que en vísperas de las vacaciones de la burocracia, podría asomarse en los próximos días una nueva orden de aprehensión en contra de ex funcionarios duartistas, pues las carpetas de investigación están más que listas y las órdenes de tacos preparadas con todo y cilantro, sólo en espera que el mandón de Palacio, Javier Corral, levante el teléfono para darle luz verde al fiscal César Peniche, así que ante la masacre en la zona de bares del Ortiz Mena, la ola de ejecuciones y el enfrentamiento entre cárteles en Madera, se podría derramar, otra vez, el vaso de la paciencia ciudadana y entonces sí, lanzar el anzuelo y remover el odio de la sociedad hacia el ex gobernador César Duarte y su presunta red de corrupción.

******

POR CIERTO QUE eso del chaleco antibalas que utiliza Corral Jurado, trascendió que se lo dieron una semana después del asesinato de la periodista Miroslava Breach, cuando llegaron las amenazas del grupo delictivo que opera en la región noroeste bajo el mando del famoso “80”.

Corral no es el único que fue dotado de esa protección, pues si equipo de asistentes particulares también los recibieron pero como están pesados y dan más calor que ayuda, decidieron no usarlos. Además, ya se supo que personal del Ejército Mexicano, del famoso Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), vino a dar capacitación directa para que sepan, Corral y su primer círculo, cómo actuar en un atentado, amén de que sus escoltas recibieron sendas instrucciones de no salir a bares y cantinas, nunca despegarse de sus armas y, dicho sea de paso, recibieron más armas de grueso calibre por aquello del no te entumas. Vaya, eso de las amenazas no las echaron en saco roto y el chaleco el gobernador es obligatorio que lo porte cuando viaja a las zonas de Juárez y Cuauhtemoc. Quizá por eso viaja poco a los municipios y el pasado lunes que se le apreció el mismo es porque iba rumbo a la frontera. Vaya, de que el nivel de alerta está a todo lo que da, eso nadie lo duda.

******

HABLANDO DE PLEITOS y de la fronteriza ciudad Juárez, los malosos nos contaron que el mismo lunes Javier Corral se encargó de correr, entre gritos sombrerazos, a quien despachara como Subsecretario de Desarrollo Social allá, Hugo Almada Mireles, y quien ya había adelantado incluso públicamente que estaban por darle salida del gobierno de un momento a otro.

Sobre este chamaco pesa una demanda ante el Instituto Chihuahuense de la Mujer por acoso laboral a una de sus subalternas, así como el hecho de que él fue quien participó en la elaboración dela famosa lista negra de los periodistas con los que había que tener cuidado en la frontera.

Total que el pasado lunes el chisme llegó a su máxima expresión y Corral llegó con la espada desenvainada, pensando no quien se la hizo, sino con quien se desquitaba y a punta de gritos y manotazos en la mesa, Almada fue despedido por la puerta trasera.

Por cierto nos aclaran que la salida del funcionario aún está en el área jurídica, porque todo indica que dentro de los yerros del Nuevo Amanecer estaba el hecho de que no necesariamente se encontraba en la nómina oficial como Subsecretario, sino que al estilo del Nuevo Gobierno, su nombramiento se encontraba amarrado a otro cargo, pero por las premuras lo pusieron a despachar de “Número Dos” en una dependencia “mientras llegaba el papelito oficial”.

Y, bueno, para que no quede duda de quiénes pidieron que rodara la cabeza de Almada, el propio Corral le dejó en claro que el bloque en su contra lo conformaba el nuevo matrimonio de la Judicatura Estatal integrado por Lucha Castro y Gabino Gómez, así como el mismísimo secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, por lo que bien recordó el juarense aquél conocido refrán que reza: “Con esos amigos para qué quiero enemigos”. ¡Ups!

******

HABLANDO DE CORRUPCIÓN, tremendo pantallazo el que se llevó más de uno con la iniciativa que envió el gobernador Javier Corral para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, pues por más que se resaltó que el góber no nombraría de manera directa al fiscal que persiga a los corruptos, los leguleyos malosos que analizaron la propuesta, nos dicen que en efecto así sería en primera instancia, pero que en caso de que no se logren los acuerdos legislativos pertinentes, como sacar avante al elegido en las votaciones, ya como tercera opción y en miras de que las fuerzas grillas no se pongan de acuerdo, entonces el mandatario estatal entraría al quite y designaría al encargado de perseguir a los futuros corruptos, esos que en política nunca, pero nunca faltan.

******

LA QUE DE plano perdió los estribos y el sentido común en las redes sociales, esas que si no se utilizan correctamente se pueden convertir en el mismísimo diablo, fue ni más ni menos que la diputada local del PAN, Liliana Ibarra, quien molesta porque un presentador les mentó la madre a los 33 legisladores y para contestarle a un usuario de Facebook que le repitió la dosis, se metió en camisa de once varas ante la ciudadanía, la cibernética y la que no también, pues la dipu juarense, visiblemente molesta y hasta con faltas de ortografía, le espetó al usuario que se lo dijera en la cara si es no le faltaban productos de gallina… tremenda finura que a la panista le podría costar la reelección, con eso de que sí la quiere.

******

QUIENES YA NO ven lo duro, sino lo tupido, con eso de que la unidad es una palabra desconocida en la actualidad para ellos, son precisamente los militantes de la familia revolucionaria, pues mientras en la cúpula se despedazan por la dirigencia del Comité Directivo Estatal, el priismo local se sigue resquebrajando entre pleitos de sectores, tan es así que los malosos deslizaron que detrás de la protesta de algunos líderes Seccionales por el despido de dos empleados tricolores hasta el tuétano, están ni más ni menos que algunos de los integrantes de la planilla RBD, los cuales se han sabido unir para generar aún más rebeldía.