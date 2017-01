Ejército a la sierra-Pasteles, galletas y leche-¿Manifestaciones pacíficas?-PRI sumido en la derrota

PESE A QUE el tema de los bloqueos por “El Gasolinazo” es el que manda mediáticamente, mismo que abordaremos unos párrafos abajo, los malosos nos confirmaron que en cuanto se termine el colapso gasolinero la próxima parada será de la Fiscalía General del Estado, donde el titular César Augusto Peniche planea retirar de la fuerza pública a los policías de algunos municipios serranos y pedirles de la manera más atentamente obligatoria que se sometan a exámenes de confianza.

Es decir, desarmarán a los polis de la Sierra y ya está preparado el Ejército para intervenir en las poblaciones donde se queden sin fuerza policíaca. Se trata pues de la misma estrategia que se llevó a cabo en el “Operativo Michoacán”, donde la Federación comenzó en la purga de los bandidos que estaban enquistados en las fuerzas del orden. Así que la Sierra se cimbrará para buen rato, ya que la mitad de los polis no se someterá a los exámenes de confianza y la otra mitad al parecer tampoco, por lo que se proyecta una tarea permanente en la región.

******

Y COMO EL TEMA de la corrupción del pasado gobierno sigue siendo una tarea prioritaria para el gobernador Javier Corral, los malosos de las alturas nos dieron a conocer que dos de los más buscados son dos personajes que mandataron casi todos los movimientos financieros en la Secretaría de Gobernación, pues los dos chavales manejaron las finanzas estatales a su favor.

Del primero, del cual ya investigan por enriquecimiento ilícito, no sólo facturó a través de una empresa miles de millones de pesos al Gobierno del Estado, sino que, por ejemplo, una de esas compras fue por varios millones de pesos en pasteles, como lo lee, el angelito que no aparece en el acta constitutiva de la empresa en cuestión, donde es señalado un sobrino de la señora Bertha Gómez, está siendo investigado de manera exhaustiva.

Y es que ya hasta cambió su domicilio a un lugar de altura por aquello de que parte del dinero anda en efectivo. Lo peor, dicen los malosos, de los mentados pasteles en Gobierno jamás llegaron, es decir, los cobraron, pero no los surtieron.

El otro chaval involucrado es otro alto jefe de la Secretaría de Hacienda, pero este fulano le vendía leche en polvo y galletas a un empresario deliciense para que a través de su empresa se lo revendiera a Gobierno del Estado, pero el tema está que el funcionario era quien pedía y pagaba por los productos que distribuía el DIF; vaya, el círculo del negocio estaba cerrado.

Lo peor del caso, reportan los malosos, es que quien firmó todos los movimientos de la Secretaría no llevaba tajada en nada de esas tropelías y es el único que tiene ya orden de aprehensión lista. Incluso nos reportan que el ex funcionario se reporta enfermo porque todas las baterías apuntan a que será el primero en pisar el Cereso…

******

PASANDO A LOS TERRENOS del paro gasolinero, por lo menos para hoy no se visualiza que se regularice la distribución de la gasolina en las diferentes estaciones de la ciudad. Y es que a pesar de que se debilita la protesta en las casetas, pues por obvias razones comenzó a colapsarse la ciudad, la toma de PEMEX sigue en pie y los bloqueos parciales en las carreteras, pues de lo contrario ya nadie escuchará la manifestación en contra del alza en el aumento del precio de la gasolina.

Ese será el siguiente gran paso de la autoridad federal y local, desalojar a los manifestantes que tienen tomada la instalación de PEMEX, pues de poner en marcha el trabajo de la fuerza pública también tendrá un alto costo social que ninguno de los órdenes de Gobierno quiere traer en su haber. Lo que sí ya no es rumor es que la autoridad local no quiere aventarse ese tiro y les pide a los manifestantes que hagan su protesta de manera pacífica sin dañar a terceros. ¿La pregunta es si la protesta se realiza en forma pacífica la autoridad volteará a verla? Por supuesto que no. Ya para la otra seguramente la autoridad solicitará permiso municipal para poder manifestarse como en algunos condados de Estados Unidos.

******

EN EL MISMO orden de ideas, quien la tenía, era suya, pero la dejó ir fue el presidente Enrique Peña Nieto, quien se perdió el gol que hubiera representado una postura de “análisis” de parte de su gobierno al gasolinazo, cuyo costo político están pagando desde ya los tricolores, y que muy seguramente se extenderá hasta las elecciones para renovar la gubernatura del Estado de México en este año, y por supuesto a las del 2018, cuando estarán en juego no sólo Los Pinos, sino cientos de alcaldías y 32 Congresos locales, pues tras su mensaje a la nación que no duró ni 10 minutos, el Presi Gavioto sólo se curó en salud y culpó a la economía mundial de la brutal alza a los combustibles.

Peña Nieto incluso se jactó de ser el salvador de la patria al autorizar el incremento a la gasolina, ya que su argumento fue que si el gasolinazo no hubiera ocurrido, la estabilidad económica se hubiera ido por completo al caño, al parecer algo similar a lo que ya está pasando con los bloqueos de carreteras y casetas, así que por más que un iluso esperaba un anuncio que salvara de la debacle al partido que respalda al Preciso, ayer el jefe del Ejecutivo federal terminó por cavar la tumba del priismo.

******

QUIENES HOY PISARÁN tierras del centro del país para sostener una reunión con sus homólogos federales, son diputados locales del PAN, tales como Miguel La Torre y Jesús Valenciano, así como la priista y coordinadora de la bancada rosa, Karina Velázquez, los cuales presentarán a los legisladores de San Lázaro, la propuesta del azulado coordinador de reducir el IEPS a la gasolina hasta en un 50 por ciento, además de sugerirles que por favor analicen de pe a pa el incremento a los combustibles que ha puesto en jaque no sólo a Chihuahua, sino a todo el país.

Por lo que en la CDMX los estarán esperando los dipus federales que son norteños, Alex Domínguez y los priistas que coordina, así como los panistas Cristina Jiménez y Juan Blanco, quienes recibirán la visita de sus paisanos para ver si los logran escuchar.