Efecto Duarte-Edilicia reunión-Pitagórica resolución-¡Nos vamos de vacaciones!

ADEMÁS DE DEJAR sin recursos al Estado, según los dichos del gobernador Javier Corral, el ex mandatario estatal, César Duarte, podría dejar sin vacaciones navideñas a los integrantes de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, la cual preside Fernando Elías Calles, el mozuelo de apellido de abolengo revolucionario, quien tiene en sus manos el expulsar o no al ballezano de las filas del otrora partidazo, y es que los malosos de las alturas nos comentan que los miembros de dicha comisión, están trabajando a marchas forzadas para poder completar los expedientes que determinen si Duarte y Roberto Borge, el ex gobernador de Quintana Roo, dejan de pertenecer al partido de Plutarco.

Tanta es la intención de iniciar limpios el 2017, en vísperas de la elección de nuevo góber en el Estado de México, que los mandones de la Comisión de Justicia Partidaria del CEN priista traen a su gente chambeando de tiempo completo, por lo que incluso se rumoró que no tendrían días de asueto correspondientes a las fiestas decembrinas, pues urge liberar ya el dictamen que permita sí o no, expulsar al ex gobernador César Duarte, cuestión que se conocerá en los próximos días y antes de concluir el ya viejo, viejísimo 2016.

******

QUIEN ENCABEZÓ AYER por la mañana un cónclave entre viejos conocidos que despachan desde la Presidencia Municipal, fue el secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, el cual se reunió con los regidores panistas Luis Terrazas y Carlos Orozco, éste último presidente de la Comisión de Hacienda y Planeación, con la mira puesta en ponerse de acuerdo y citar a todos los ediles, sí, a todos los que conforman el Cabildo capitalino, a una reunión de socialización para hoy a las 11 de la mañana.

Y es que lo que van a socializar no es quién llevará el ponche o la pierna a la cena de Navidad, sino el proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 que corresponde al Municipio de Chihuahua, mismo que se votará la siguiente semana, y que a decir de los malosos, existen condiciones para impulsarlo por unanimidad y no atorarse en cuestiones de grilla, por lo que ese sería el motivo de sentarse a conversar con los demás regidores que se pintan de otros colores, para que de una vez se vayan colocando los puntos sobre las íes, al darle voz a la oposición para que recalque sus gustos o sus disgustos, y así el tema salga planchadito para la próxima sesión de Cabildo que se realizaría el miércoles que entra.

Los más enterados afirman que la cita, según lo sugirió el propio Jáuregui Moreno, iba a ser a las 9 de la mañana, sin embargo, entre tanta posada y festejo, hubo ediles que se adelantaron a lo criminal del caso.

******

POR FIN Y después de tanto ajetreo numérico y pitagórico, hoy en la sesión del Pleno del Congreso se subirá el dictamen de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos correspondiente al 2017, en donde ante la renuencia de la fracción tricolor desde que los documentos andaban en comisión, el PAN aplicará lo que tantas veces les aplicaron a ellos mismos en la Torre Legislativa, al mayoritear la aprobación con la anuencia de otros tantos diputados de partidos satélite, que no hace ni mucho eran aliados del PRI, pues con la suma de los 16 votos azules, tres del PANAL, dos más del PT y el de Movimiento Ciudadano, la bancada del bolillazo que encabeza Miguel La Torre, sacaría avante las 22 de las 33 manos alzadas que se requieren para impulsarlo.

Pues la bancada rosa que representa cinco votos, sumados a los dos de MORENA, y a ver qué dicen los dos del Verde, otro del PRD y uno más del PES, serían suficientes para darle reversa al dictamen que ayer fue aprobado en la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública por los azules Jesús Valenciano y Jorge Soto, además del naranja Miguel Vallejo y el rojo Rubén Aguilar, así que chance y la priista Adriana Fuentes suba a Tribuna para lanzar patadas, pero no le alcanzarán para derribar la bursatilización que se viene, así sea de 2,800 o de 4 mil millones de pesos.

******

Y CONTINUANDO BAJO la misma tónica de la guerra frontal que se abrió entre panistas y priistas en el Congreso local por el tema del Presupuesto, los malosos revelaron que quienes ayer se aventaron un round telefónico a propósito de la reunión final de la Comisión de Programación, fueron precisamente el presidente y la secretaria, el azul Jesús Valenciano y la tricolor Adriana Fuentes, los cuales no se podían poner de acuerdo en el horario en que la realizarían, pues el primero la pretendía posponer hasta el mediodía por varios asuntos que debía atender en su distrito allá en Delicias, mientras que la empresaria esgrimió el mismo argumento, pero con sede en Ciudad Juárez, así que para evitar más pleitos y desmanes, el encuentro ocurrió a la media entre los horarios que ambos sugerían.

******

EL QUE POR fin obtuvo su premio después de hacerle tanto el caldo gordo en materia leguleya al ex gobernador César Duarte, fue el abogado Maclovio Murillo, quien ayer fue ungido por Javier Corral como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, sin embargo, el anuncio del nombramiento tomó más relevancia no por encumbrar a la antítesis en cuestiones jurídicas del ballezano, sino porque el gobernador dejó con la palabra en la boca y las cámaras listas a los medios de comunicación, los cuales fueron citados a una rueda de prensa, según marcaba la agenda del mandón de Palacio, pero al final sólo se trató de un anuncio de reacomodo en el gabinete, que al concluir después de cinco minutos, ni chance dio de darle su adiós y despedida.

Luego de una espera de 45 minutos, los reporteros sólo se quedaron viendo cómo el góber se alejaba sin ofrecer la rueda de prensa a la que fueron citados, así que las preguntas se quedaron en el tintero y la relación Corral-medios, más congelada que nunca.

******

POR CIERTO QUE todavía no resuelve el tema de los costos y números de los espectaculares colocados en diversas partes del estado, cuando ya el gobernador Javier Corral se metió en otro entuerto de cifras que en lugar de amanecer, traen más oscuridad, pues como obsequio navideño, el mandatario regaló ejemplares del libro “Oriundo Laredo” de Alejandro Páez Varela, el cual hasta presentó la semana pasada en compañía del escritor juarense, quien no tendrá que preocuparse mucho por las ventas, ya que el góber le está dando una gran ayudadita.

******

A QUIEN DE plano no le dan chance ni de dormir tranquilo, es al delegado del IMSS en Chihuahua, Cristián Rodallegas, pues la exigencia de destituirlo que surgió en la Tribuna del Congreso local de boca del diputado panista, Jesús Valenciano, quien posteriormente hasta lo denunció penalmente ante la Fiscalía General del Estado, ya hizo réplica hasta en San Lázaro, y es que resulta y resalta que la legisladora federal del PAN, la juarense Cristina Jiménez, también pidió cambiar al jefe de la delegación del Seguro Social, argumentando que en los hospitales del IMSS de acá del norte, se traen un aquelarre que sonrojaría hasta el más desordenado.

******

Y COMO LOS malosos también tienen su corazoncito y hasta celebran la Navidad, nos leemos hasta el próximo 3 de enero.