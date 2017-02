A duras penas-Relevo de “escuchas”-Fila tricolor-Tiradero azul

ENTRE QUE LO niegan y lo desdicen, a pesar de que los rumores cobran más fuerza, trascendió que hoy el Gobierno del Estado saldrá al quite ante las acusaciones que han alcanzado al jefe de Gabinete, Gustavo Madero, por su presunto vínculo con la empresa encargada de cambiar el software de las Recaudaciones de Rentas, y es que al parecer para nada gustó a Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda, que los reporteros lo tundieran con las preguntas que relacionan su dependencia con uno de los jugosos negocios cuyo ganón fue el ex líder nacional del PAN y uno de los hombres de confianza del gobernador Javier Corral.

SIN EMBARGO Y bajo la misma tónica, los malosos afirman que es muy probable que Gustavo Madero, actual jefe del gabinetazo del Nuevo Amanecer, salga más pulcro que después de un bautizo, pues trascendió que precisamente para lavar posteriores culpas y hasta salir limpio en la Ley 3de3, don Gustavo cedió sus empresas a sus familiares, con la mira puesta en no embarrarse en supuestos negocios que le engordaría el bolsillo, algo así como testaferros para poder operar sin problemas y adjudicarse negocios sin tener cola que le pisen.

Y es que a pesar de que es más que sabido que Madero Muñoz es uno de los hombres más ricos de este terruño norteño, en la 3de3 hasta el gobernador resultó con más bienes que él, así que a decir de los más enterados, la limpia vendría desde antes y con la mira puesta en la prevención ante los metiches periodistas.

LOS CAMBIOS FEDERALES siguieron, sigilosamente, pero no cesaron, pues hace algunos días el que se concretó fue en la Secretaría de Gobernación, ya que desde las alturas de la inteligencia nacional decidieron mover a sus piezas políticamente en los estados y uno de los primeros fue Chihuahua con el cambio de delegado del CISEN, Gerardo Oyervides.

El funcionario federal, quien llegara desde los primeros años del sexenio del ex gobernador César Duarte Jáquez, se despidió de sus oficinas aquí para retirarse a otra asignatura similar, pues una vez que trabajas en SEGOB difícilmente dejas de estar en la lista de servicio.

Por lo pronto los más extrañados con el cambio, nos reportan los malosos, fueron los mandones de Palacio de Gobierno, pues no era un secreto que el panista Javier Corral tenía en el delegado del CISEN a un interlocutor recurrente con los hilos que maneja Miguel Ángel Osorio Chong.

UNO MÁS QUE quiere salir librado del fuego amigo es el ex candidato perdedor en la contienda electoral por la gubernatura del estado el año pasado, Enrique Serrano Escobar, quien ante la inminente emisión de la convocatoria para que su partido, el PRI, renueve la dirigencia que hoy ostenta Memo Dowell, insiste en llevarse, también, esa nominación.

El juarense, nos cuentan los malosos, no solamente cacaraqueó el huevo en el centro del País, sino que soltó la especie de que se entrevistó con el mandón de la familia revolucionaria, Enrique Ochoa, para insistir que esa si la puede ganar. Los que supieron del hecho juran y perjuran que a Serrano lo formaron en la fila de las tortillas priístas porque no es el único que suspira y aspira, amén de que los resultados recientes no son muy presumibles que digamos.

OTRA AZULADA QUE resultó bastante golpeteada en los últimos días y que podría estar en la cuerda floja, pues tal parece que hasta con el gobernador Javier Corral trae sus diferencias, es la directora General del Colegio de Bachilleres, Tere Ortuño Gurza, y es que el desplegado que lanzó el Sindicato del COBACH y su jefazo, José Acuña, sería el último clavo al ataúd político de la ex senadora, a pesar de que el mismísimo titular de la Secretaría de Educación, Pablo Cuarón, intentó rescatarla de los trancazos que la tundieron el fin de semana, sin embargo, la mala relación con los profes sindicalizados terminaría por tumbarla del gabinete corralista. ¿Será?

QUIEN TAMPOCO ANDA muy bien librado ante la maraña de sin sabores a más de 100 días del inicio del Nuevo Amanecer, es el líder del PAN Estatal, Fernando Álvarez Monge, ya que hasta en redes sociales han exhibido la falta de tacto del mozuelo que logró colocar el gobernador Javier Corral al mando del bolilllazo, y es que de diversos municipios se han quejado por la falta de tacto del también ex diputado, de quien se quejan que les presta poca atención y que se siente en la cima del cielo, resguardado bajo el manto del gobierno estatal.

La molestia ha sido tal que hasta llegó a oídos de Mario Vázquez, el antecesor de Álvarez Monge y actual director de los Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento capitalino, al que le piden que regrese debido al naufragio que actualmente se vive en las oficinas de la Zarco.

Y COMO EL azul es lo de hoy, con todo y casetas color cielo de por medio, los malosos deslizaron que los casos de nepotismo en las dependencias y corporaciones estatales andan al por mayor, tan es así que nos comentan que la esposa de Pepe Luévano, secretario Particular del gobernador Javier Corral, logró obtener un puesto de alto rango al interior de la Fiscalía General del Estado, lo que despertó la ira de más de tres a interior del cuerpo policíaco, lo que vendría a sumarse a lo que ocurre con la directora de Ingresos, Patricia Terrazas, y su hija que supuestamente entró a chambear al Gobierno del Estado, además de otros que se han quedado en el limbo del chisme y el rumor.

EL QUE APROVECHÓ los reflectores del caso MOLRI, la empresa propiedad de la hermana del síndico Miguel Rigss que resultó la ganona de los contratos de publicidad con el gobierno estatal, es el ex candidato a la gubernatura por MC y actual MORENO, Cruz Pérez Cuéllar, el cual le tupió duro y tendido a su ex amigo y compadre, el gobernador Javier Corral, pues así mató dos pájaros de un tiro, golpeteó a sus otrora correligionarios azules y de paso se ganó otra estrellita en la frente colocada por el mismísimo Andrés Manuel López Obrador.