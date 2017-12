Dominó judicial-Listas tricolores-Posada y pasarela-Reyes Claus

POCO A POCO las sentencias contra los ex funcionarios estatales y empresarios vinculados con el ex gobernador César Duarte van cayendo como fichas de dominó, y aunque en la mayoría de los casos los castigos han dejado mucho qué desear para los ciudadanos, lo cierto es que los involucrados han cantado en contra del ex mandatario estatal, quien representa la cereza en el pastel que el gobernador Javier Corral se quiere comer antes de las elecciones del 1 de julio del 2018, por lo que hoy a las 9:30 de la mañana, iniciará la audiencia de juicio abreviado en contra de uno de los personajes que estaba más allegado al oriundo de Balleza, ni más ni menos que el ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas.

Son varias las carpetas de investigación en la que aparece el nombre de Villegas Madriles, sin embargo, éstas comenzarán a desahogarse y por algo se empieza, así que siguiendo los pasos de los juicios abreviados en contra de Javier Garfio, quien salió de la cárcel a cambio de libertad condicional, mismo caso que el ex diputado Fernando Reyes, no así para el empresario Germain Lezama y para Karla Jurado Bafidis, los cuales tendrán que pagar su condena en la comodidad del penal de Aquiles Serdán, misma situación que le tocaría a Gerardo Villegas, quien junto con Antonio Tarín, ex director de Adquisiciones, son los más embarrados en los múltiples casos de corrupción perpetrados por el ex gobernador César Duarte, que seguramente pasará la Navidad con una cena caliente y brindis de por medio.

******

CON EL INICIO de las precampañas y el arranque en Chiapas de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, los malosos nos comentan que quienes sueñan con una visita del delfín del presidente Enrique Peña Nieto, son precisamente los tricolores locales que dirige Omar Bazán, y es que con ello, los priistas podrían medirle el agua a los camotes de las preferencias del electorado, con eso de que el PRI en el estado está muy manchado y pisoteado por las acciones del duartismo, es justo y necesario que el nombre de un aspirante que los electores no identifican de manera plena con la familia revolucionaria, que incluso es apoyado por panistas y demás, venga a echarles una manita a los golpeados priistas, quienes en el 2016 vieron lo duro y también lo tupido. A ver si se les hace.

******

POR LO PRONTO ayer el dirigente estatal se la pasó todo el día en la ciudad de México, en espera de amarrar esa tan ansiada visita, pero sobre todo, delineando en la dirigencia nacional los nombres de los hombres y mujeres que habrán de contener las listas de candidatos a los distintos puestos de elección popular, aunque vale decir que las listas habrán de sufrir cambios hasta el último momento, sobre todo porque todo apunta a que la apelación que presentaron varios partidos –incluido el PRI- sobre los lineamientos de nominación de candidaturas que emitió el Instituto Estatal Electoral, los llevará a mover de lugar a varias mujeres y no pocos hombres que ya estaban más que enfilados por algún distritos local e incluso alcaldías y sindicaturas.

******

HABLANDO DE LOS seguidores del partido de Plutarco, los más enterados señalan que la búsqueda de la candidatura del PRI a la alcaldía de la capital de Chihuahua se ha convertido en una carrera parejera entre dos personajes, el diputado federal, Alex Domínguez, y el senador Patricio Martínez, quien ya fue alcalde y hasta gobernador, pero que no le hace el feo a competirle a la alcaldesa Maru Campos la silla principal del Ayuntamiento. Los malosos afirman que entre ese par se definirá al candidato y que mucho tendrá que ver a quién palomee Pepe Meade, precandidato priista a la Presidencia, pero por lo pronto, Alex anda con todo publicitándose en redes sociales, sobre todo con las gestiones y recursos que logró bajar en beneficio de la ciudad.

******

Y COMO UNA cosa se enlaza con la otra, en este caso con el férreo apoyo de parte del diputado Alex Domínguez y el senador Patricio Martínez a la Ley de Seguridad Interior, los que de plano andan muy molestos con lo que ellos llaman militarizar al país al brindarle poderes casi supremos a las Fuerzas Armadas, son organizaciones civiles y simpatizantes de izquierda en Ciudad Juárez, en donde hay que recordar, padecieron como nadie los estragos de la militarización cuando Felipe Calderón, ex presidente de México, le declaró la guerra al narco, así que para mostrar su desaprobación, ayer se manifestaron en la Plaza de las Américas, sin embargo, ahí no culminará todo, pues las protestas al parecer continuarán durante el fin de semana.

******

Y PARA NO soltar a los tricolores, mañana se realizará la tradicional posada navideña de los Presidentes Seccionales aquí en la capital, donde el principal Santa Claus resultó ser el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, pues vaya que fue vacunado para su realización. Y es que el de Delicias debe afianzar por todos lados su virtual candidatura al Senado, la cual se convertirá en el ancla de la campaña local para este 2018.

Por cierto que se espera en esta posada de Seccionales la reaparición por la puerta principal de otro ex gobernador y ahora senador, Patricio Martínez, pues con eso de que anda muy querendón con la nominación a la Presidencia Municipal de nueva cuenta, pues su ausencia con la base militante es algo que también tiene costo y reclamo. A ver si asoma el perfil el ya no tan chamaco tricolor, o si deja nuevamente la pista de baile libre para que se luzca uno que sin duda ahí estará más que puesto como sus zapatos de charol, el diputado federal Alex Domínguez. Hay tiro, pues.