Dolorosa confesión-Encerrona leguleya-Sudor azul-Operación cicatriz

LA CONFESIÓN DEL gobernador Javier Corral en torno a que su antecesor en la silla principal de Palacio, César Duarte, fue visto a mediados de enero en el estado norteamericano de Nuevo México, reabre la teoría de que tanto las autoridades federales y estatales, conocen los movimientos del oriundo de Balleza y hoy prófugo de la justicia, que trae arrastrando 11 órdenes de aprehensión por desfalcar las arcas públicas del Estado, además de que confirma que el radio de movimiento del ex gobernador, es precisamente la frontera entre Chihuahua y los Estados Unidos, en el área de El Paso-Las Cruces, muy, pero muy cerquita de Ciudad Juárez.

¿Entonces qué esperar para detenerlo? En primera que la PGR presione y las autoridades gringas reaccionen, pero más que nada, el “tiempismo” político y electoral que tendrá su cúspide los últimos días del mes de junio, en vísperas de las elecciones del 1 de julio que definirán el entorno grillo en el que se mueva el país en los próximos seis años: la Federación rezando para que gane el candidato priista, José Antonio Meade, y así no convertirse ellos en los perseguidos del nuevo gobierno, y el gobernador Javier Corral haciendo lo propio para que gane el panista Ricardo Anaya o ya de perdida Andrés Manuel López Obrador, ya que su relación con el experto de los números nació viciada al acusarlo, una y otra vez, en ser el mejor amigo de César Duarte y acusarlo de protegerlo.

Es así que como Duarte Jáquez, el ex góber y “vulgar ladrón” no sólo se ha convertido en un político prófugo como cualquier otro, sino en el trofeo que podría definir no una elección, pero sí el futuro del gobernador Javier Corral, es decir, si el ballezano cae antes del 1 de julio, es probable que salve o hunda a su partido, el PRI, si es que sale a flote todo lo que sabe; y si es que continúa libre y disfrutando de su fortuna, prácticamente la situación se queda tal y como está, por eso la insistencia del mandatario en arrestarlo antes de la fecha límite, pues eso significaría que de nueva cuenta y como en el 2016, Chihuahua se volvería a pintar de azul, aunque la violencia lo tiña de rojo.

******

ASÍ QUE BAJO la misma tónica justiciera que ha emprendido el gobernador Javier Corral contra César Duarte y lo que huela a sexenio anterior, ayer se dio una encerrona leguleya ni más ni menos que con Fernando Gómez Mont, el ex secretario de Gobernación durante dos años en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que tras renunciar al PAN se dedicó de lleno a su profesión de abogado, de esos de los caros que sólo ocupan casos extremadamente de alcurnia y complicados, por lo que no se descarte que algo ha de saber en la cacería que le han tendido a Duarte Jáquez, pues en la reunión que duró varias horas, también estuvo presente el fiscal General del Estado, César Peniche Espejel, quien entre los encargos de perseguir duartistas y también sicarios, se le ve cansado.

******

Y MIENTRAS EN Palacio se gestan más batallas legales, ayer los que perdieron una son los consejeros de la Judicatura Estatal, en especial Lucha Castro, la amiga del gobernador Javier Corral, que en su encomienda trae desterrar al duartismo del Poder Judicial y que por tanto recibió tremendo revés, pues un juez ordenó restituir en su puesto al magistrado suspendidos y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Sepúlveda, uno de los mejores amigos del ex gobernador César Duarte, que por tanto estaba en la mira del corralismo, tan es así que a finales del año pasado fue suspendido por presuntos actos de corrupción y hasta su sueldo descontado, sin embargo, ayer quedó resuelto que el proceso en su contra podrá ser llevado con él en su silla y recibiendo las jugosas remuneraciones del Tribunal.

******

PERO EN LO que sí podría triunfar Lucha Castro, la consejera de la Judicatura Estatal, es en truncarle las ganas de reelegirse a la diputada local del PAN, Nadia Siqueiros, que aunque al igual que sus compañeros de bancada acudió a registrarse como precandidata para buscar la reelección, lo cierto es que es la única que lo hizo con competencia de por medio, y es que Georgina Bujanda también hizo lo propio en el Distrito 12 con sede en la capital del estado, pues al parecer es la carta fuerte para sacar de la jugada a Nadia, luego de que quedara tachada por la consejera tras criticar al gobierno de Javier Corral.

******

A QUIEN DE plano no terminan de convencer de que vaya por la reelección en la sindicatura es a Miguel Riggs, quien orilló a que dentro del PAN se ampliara sobre las rodillas los plazos para recibir solicitudes de aspiraciones para contender por algún cargo de elección popular en los comicios locales.

Y es que ayer debió de sesionar la Comisión Permanente del Consejo Estatal para validar las solicitudes de los azules interesados, pero ante la no llegada de la documentación de Riggs Baeza, el plazo que feneció el último minuto del pasado domingo sigue abierto hasta que, quizá hoy, se tenga que enviar la documentación a la ciudad de México para que se valide directamente por el Comité Ejecutivo Nacional del bolillazo.

Lo cierto es que Acción Nacional, como cualquier otro partido, puede registrar ante los órganos electorales a sus candidatos hasta el mes de marzo, pero habrá que conocer bajó qué argumentos maniobró internamente para hacer las designaciones que presente. Al fin y al cabo las reglas al interior las pueden ajustar a su contentillo, siempre y cuando no haya algún inconforme dentro del mismo bolillazo que los impugne. ¡Ups!

******

LOS QUE CURIOSAMENTE en esta ocasión terminaron ya con su proceso interno sin mayores sobre saltos que la soterrada inconformidad que poco a poco ha ido regresando a la tranquilidad de la disciplina partidaria histórica, es en el PRI, donde el reporte de los malosos es que el dirigente estatal, Omar Bazán, tendrá una gira de trabajo final de plática con la militancia de Camargo este jueves y de ciudad Juárez el viernes.

Todo con miras a que el próximo domingo se cumplan las fechas estatutarias y en la ciudad de México se valide con una asamblea nacional electiva la candidatura de Pepe Meade a la presidencia.

Por lo pronto ayer aquí en las oficinas de la Dale, la Comisión de Procesos Internos validó las 67 candidaturas a alcaldes tricolores; igual número de sindicaturas, así como las 22 nominaciones a diputaciones locales. Ya no hay, pues, más impugnaciones que atender y solamente resta aplicar la operación cicatriz, porque vaya que algunos quedaron dolidos.