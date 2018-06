Doblete justiciero-Reacción legislativa-Veleta magisterial-Silencio electoral

DOS PÁJAROS DE un tiro se aventó el gobernador Javier Corral con la detención del exdirigente de la Sección 8 del SNTE, Alejandro Villarreal, y del exdirector de los SEECH, Diógenes Bustamante, priista de cepa y de la vieja guardia, y es que como carambola, la estrategia de la mentada Operación Justicia para Chihuahua le pegó de lleno al partido Nueva Alianza y por supuesto al PRI, cuya militancia quedó tocada cuando se enteró del arresto de Diógenes, insignia de la familia revolucionaria, además de que entre las patas también se llevaron a Martha Patricia Banderas, exfuncionaria del rubro educativo que quedó embarrada en el mismo caso del presunto desvío de 5 millones de pesos, dinero que estaba destinado a becas y pagos a profesores.

Tanto fue el trancazo para los chicos turquesa que, ayer, apenas y supieron de la detención de Villarreal Aldaz, militante distinguido del partido de vena magisterial, que los líderes del PANAL se encerraron a piedra y lodo, sin siquiera emitir comentarios, pues hay que recordar que el chamaco es candidato a diputado local plurinominal y a punto estuvo de agarrar fuero, mientras que los tricolores se quedaron lampareados, pero no extrañados, ya que están curados de espantos desde hace rato, sin embargo, no contaban con que don Diógenes sería blanco de las venganzas y estrategias electoreras del gobierno estatal, sean o no culpables de peculado.

Por lo pronto, los malosos adelantaron que el gobernador podría haberse disparado en el pie, pues un sector del gremio magisterial, bastante vasto por cierto, se sintió agraviado con las detenciones, cuestión que le pudiera cobrar factura en las elecciones de 1 de julio y por tanto el tiro le salga por la culata.

******

UNA DE LAS reacciones inmediatas en el terreno político de estas detenciones se reflejó en el mismo Congreso del estado, donde ya se encontraban planchadas las votaciones para elegir 7 nuevos magistrados cuyas propuestas envió ya el gobernador Javier Corral al Legislativo, pero en la sesión de hoy se decidió bajar el punto del orden del día porque los diputados del PRI y PANAL estarán no en pie de guerra, sino lo que le sigue y, pese a que había ya un acuerdo en ese sentido, la declaración de guerra está cantada.

De hecho el propio Diógenes Bustamante Vela resulta ser que es asesor de la bancada del PRI en el Congreso local, pues, se insiste, con su detención se le pegó a la prosapia tricolor. Con todo y que su proceso lo llevará en libertad condicional, pero el pleito ya fue cantado en un tono más elevado, casi como si de concierto de grupo pop saltaran a una ópera.

Así las cosas, los nombramientos que tendrán que esperar, nos cuentan los malosos, son los de Alejandro Legarda Carreón, Norma Angélica Godínez, Yasel Villanueva, Lorena Jurado Luna,

Pedro Valdez Aguirre, Olga Cano Moya y Margarita Cárdenas Valenzuela, ya que son éstos los afortunados que enviaron desde la oficina de Corral Jurado hacia la Torre Legislativa para ser nombrados Magistrados oficialmente.

Algunos de ellos, la mayoría hay que decirlo, ya se encuentran como magistrados provisionales, y además se trata de un par de jueces de trayectoria amplia en el Poder Judicial; solamente se detectaron dos premios de lotería mayor, como son Legarda y Godinez; el primero recibe el agradecimiento del Nuevo Amanecer por sus servicios como juez de control a modo en no pocos pleitos judiciales incluyendo conflictos con el gobierno federal, tanto la PGR como la propia justicia de la federación, y la segunda es la más cantada de todos por tratarse de la amiga de Javier Corral y que fuera, junto con Lucha Castro, su operadora principal durante los primeros y conflictivos días en que tomaba su gobierno el control del Tribunal Superior de Justicia y lo depositaban temporalmente en manos del hoy caído Julio César Jiménez Castro.

******

BAJO EL MISMO bombazo que ayer cimbró a la grilla local, el otro pleito abierto que detonó el gobernador Javier Corral no sólo fue contra el PANAL, sino también contra la dirigencia nacional del SNTE y su líder, Juan Díaz de la Torre, amigo del hoy detenido Alejandro Villarreal, así que el góber, fiel a su estilo, lejos de hacer política por el bien de Chihuahua e incluso para él mismo, continúa embolsándose enemigos, pero de los pesados, para generar más desgobierno.

******

MIENTRAS ESO SUCEDE y se castiga a los otrora directivos de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Diógenes Bustamante y Martha Banderas, los malosos nos comentan que el hoy titular de los SEECH, Manuel Arias, hace de las suyas al interior de la dependencia, escudándose en su cercanía con el gobernador Javier Corral y su justicia selectiva, pues los más enterados dicen que el profe anda jugando para dos bandos, por si gana el panista Ricardo Anaya o el morenista Andrés Manuel López Obrador, además de colocar y otorgar plazas a su antojo a sus más cercanos colaboradores, es decir, en todos lados se cuecen habas, sólo hay que recordar lo que reza un adagio queretano: los carniceros de hoy, podrían ser las reses del mañana.

******

YA CON EL silencio electoral por los próximos tres días, hasta el fatídico día D, y aunque los árbitros de las elecciones y las autoridades prefieran actuar como que nada pasa, lo cierto es que existe alarma por los robos de material electoral en los últimos días en diversos puntos del país, pues con un estado como Chihuahua, convulsionado por el crimen organizado y sendas regiones de la entidad controladas por el narco, temen que algo similar ocurra en las próximas horas, cuando las boletas sean trasladadas a poblados serranos y de la zona noroeste, donde las Fuerzas Estatales no son más que los delincuentes que operan como Juan por su casa.

Por cierto y ya que hablamos del silencio y la reflexión, como nunca antes y en vísperas de la elección, el pleito no es por el primer lugar, sino por el segundo, en donde el panista Ricardo Anaya y el priista José Antonio Meade, lucha y se destrozan por ese sitio, a sabiendas de que Andrés Manuel López Obrador arrasa como puntero.

******

El que le perdió la pista a su coordinador de campaña en la capital fue el candidato a senador del PRI, José Reyes Baeza, quien desde hace semanas no supo nada más del exalcalde Marco Quezada, el cual se desapareció y se hizo el occiso ante el priismo de la ciudad, y es que es tal la crisis tricolor en Chihuahua, que en la capital del estado, los únicos que rozan la posibilidad de encumbrarse con el triunfo son los candidatos a la sindicatura y al Distrito 18 local, Fermín Ordóñez y Pepe de la Madrid.