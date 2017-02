Disputadas despensas-El rey de las casetas-Maru, con pies de plomo

LA ETERNA GUERRA PAN contra PRI no sólo ha alcanzado las urnas, los dimes y diretes y demás escenarios en donde la política roza con sus coletazos, sino ahora también hasta en el DIF Estatal y sus licitaciones, los trancazos ya se hicieron presentes y la grilla está que arde, pues los malosos revelaron el por qué detonó el proceso de licitación de despensas por parte de la dependencia, en donde está en juego la nada módica cantidad de más de 200 millones de pesos para la empresa que se la adjudique.

Resulta y resalta que desde las entrañas del DIF Estatal se giraron las instrucciones para que por ningún motivo, alguna empresa ligada a priistas se llevara la mentada licitación para surtirlos de despensas, por lo que los requisitos se tornaron casi imposibles de cumplir para los comerciantes del ramo abarrotero que pretendían quedarse con el contrato, ya que exigieron ISO’s hasta de los que casi ni existen, tal como el que describe la calidad del empaquetamiento de las mismas con la mira puesta en que sea una empresa de la Ciudad de México la que se la quede, a pesar de que los dineros saldrían del estado.

Eso detonó la molestia de más de diez que en anteriores administraciones tricolores engordaron sus bolsillos, además de pintarle una rayita más al tigre al actual gobierno de Javier Corral, pues entre que son lentejas o son frijoles, se le acusa de beneficiar a una sola empresa para tumbar a los aspirantes locales, lo que se suma a los tan llevados y traídos señalamientos por conflictos de interés, adjudicaciones directas y hasta nepotismo.

******

LOS QUE SE la han visto en chino con el tema de las casetas y la negativa de los manifestantes de Camargo para retirarse, es la raza de la Dirección de Gobernación, en donde tanto Joel Gallegos y Roberto Fuentes, han andado del tingo al tango en la labor de convencimiento y negocia con los involucrados, sin embargo, los malosos nos comentan que aunque ambos mozuelos se desgasten y hasta presenten las mejores propuestas para los inconformes, el asunto va más allá de política y diplomacia.

Y es que trascendió que uno de los personajes que más se oponen a negociar con los representantes del Gobierno del Estado, es uno bastante cercano al diputado federal del PRI, Tony Meléndez, por lo que esa teoría de que las protestas van más allá de un levantamiento social ha cobrado más fuerza al interior de la administración estatal, quienes ya no ven lo duro, sino lo tupido, pues el tiempo se agota y los billetes a causa de la caseta de peaje nomás no llegan a las arcas de por sí quebradas.

******

POR CIERTO QUE hoy se sabrá si el gobernador Javier Corral cumple o no con su palabra ante los medios de comunicación, ya que si según todo ocurre como él mismo se comprometió, hoy ofrecería su segunda rueda de prensa forman ante los reporteros capitalinos bastante temprano, a eso de las 8 de la mañana para ir haciendo costumbre los encuentros que se darían a mitad de semana, así que si otra cosa no sucede y no cancela de último minuto, hoy el góber tendrá varios cuestionamientos de temas que están en la chistera.

******

SIN ALABANZAS PERSONALES ni gastos innecesarios, mañana la alcaldesa Maru Campos presentará su Plan Municipal de Desarrollo en una Secundaria de la colonia Zootecnia, allá al suroeste de la ciudad, y es que la jefa del Ayuntamiento decidió llevar a cabo el importante acto tras la inauguración de una techumbre en dicho plantel educativo, la cual, dicho sea de paso, se realizó con puros fondos municipales, así que Maru aprovechará el momento para ejecutar el acto simbólico, a donde por cierto están invitados representantes de los tres niveles de gobierno, así como diputados que integran el Congreso local.