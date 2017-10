Disputa anticorruptos-Rezos al Senado-Operación soplón

A LOS QUE se les viene un cierre de año algo agitado es a los diputados locales que les tocará ser el cedazo de aquellos que pretendan integrar el Comité Estatal de Participación Ciudadana, mismo que forma parte del ya no tan nuevo Sistema Estatal Anticorrupción que se aprobó en julio, y es que será el sábado cuando la convocatoria sea publicada en el Periódico Oficial del Estado y entonces sí y sólo así, comiencen los registros de aquellos cinco ciudadanos chihuahuitas que en conjunto con el Comité Coordinador y los municipios, intenten jalarles las orejas a los funcionarios corruptos dentro de los próximos cinco años, según lo estipulado por lo que se aprobó la semana pasada en el Congreso local.

La chamba promete ser jugosa y sin duda alguna ese será uno de los motivos principales que atraerán a varios aspirantes al cargo, quienes además tendrá su coto de poder en conjunto con los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Secretaría de la Función Pública; del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, incluso del Ichitaip y hasta del Consejo de la Judicatura, además y por supuesto, del que sería el nuevo fiscal Anticorrupción, por lo que así como sucedió alguna vez con la conformación del Instituto de la Transparencia, seguramente los partidos políticos buscarán meter su cuchara por más ciudadano que se diga será el Comité.

Pero ya que mencionamos al que podría ser el fiscal Estatal Anticorrupción, ese ser que deberá estar impoluto si es que se busca que la sociedad confíe en dicho sistema “matacorruptos”, los malosos nos comentan que ante tanta grilla y los retrasos dignos de la política, es casi imposible que sea designado para finales de año como se tenía previsto, así que chance el asunto sea pateado hasta febrero o marzo del año entrante, justo cuando la efervescencia electoral estaría a flor de piel.

******

HABLANDO DE FISCALES y de corrupción, hoy los opositores al régimen priista de todo el país, incluyendo al gobernador Javier Corral, estarán con el Jesús en la boca y rezando hasta diez aves marías, debido a que hoy se definirá el futuro del destituido titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, el chaval que no obedeció a sus jefes de la PGR y se puso a exhibir trapitos al sol hasta de los que aparentemente no debía, por lo que su última oportunidad de ser devuelto a la FEPADE, será hoy cuando acuda al Senado en conjunto con el encargado de la Procuraduría General de la República que lo destituyó, Alberto Elías Beltrán, y es que en el depuesto fiscal está la esperanza de varios azules, amarillos, morenos y naranjas de que se haga más ruido con presuntos actos de corrupción de los tricolores, con eso de que aunque a Nieto le pagaba el gobierno federal, al mozuelo no le importó y arrasó con todos por igual.

******

Y SI DE justicia se trata, el gobernador Javier Corral y su Nuevo Amanecer demostraron que no les interesan los medios para lograr el fin, que es el arrestar al ex gobernador César Duarte a como dé lugar, tan es así que la Operación Justicia para Chihuahua se ha convertido en Operación Soplones, ya que según se prevé, al mandón de Palacio no le importará dejar libre a los 12 duartistas encarcelados, con tal de obtener su meta mayor: ver caer al oriundo de Balleza, al “vulgar ladrón”. ¿Será por eso que el lunes fue visto en el CERESO de Aquiles Serdán, ni más ni menos que el ex titular de la PGR, Arturo Chávez? Es pregunta que llegó en un BMW.

******

LOS QUE ANDAN más que contentos y acomodándose en su nube que les preparó Andrés Manuel López Obrador, son los chicos de MORENA, quienes recibirán tremenda visita por la gira que realizará el empresario Jorge Fenyvesi, uno de los más poderosos en el rubro agrícola y que impulsa el proyecto de nación del tabasqueño, el cual presentará ante sus homólogos cuauhtemenses el próximo 6 de noviembre, además que para ese mes revolucionario, también se prevé la visita de Esteban Moctezuma a Ciudad Juárez, otra de las adquisiciones de AMLO para que la siguiente elección sea la tercera y la vencida.

******

QUIENES ANDARÁN ENTRE sesiones e informes son los diputados locales, al menos los que todavía no presentan los logros de su primer año de actividades legislativas, por lo pronto están el jueves los de Miguel La Torre y Jesús Valenciano, ambos del PAN, uno en la capital y el otro en Delicias, además de que Jorge Soto, también azulado, hará lo propio el próximo lunes 30 de octubre, por lo que si los legisladores piensan en la reelección, deberán de considerar la logística de sus eventos.