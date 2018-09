Desmoronado amanecer-Bajas burocráticas-Choque azul-Anecdotario panista

AHORA SI EL gobernador Javier Corral deberá comenzar a temblar porque se le desmorona el Gobierno del Estado. Y no vaya a creer que porque los medios de comunicación lo dicen, sino porque las maniobras que ejecuta y las que están en las vísperas lo pondrán en el peor de los escenarios. Le explico, los burócratas están más que encabritados debido a las siguientes órdenes y no las enliste por la importancia, ya que todas suenan a miedo:

1) A pesar de que le han pedido al gobernador Corral que suspenda la carrera anual porque no existen condiciones, de ningún tipo, los mandones de las alturas ya bajaron la instrucción que será obligación de la burocracia asistir a los caprichos del mandatario estatal porque de no hacerlo habrá severas consecuencias. Por si fuera poco, piden la asistencia de toda la familia de los burócratas, lo cual calentó aquello a grado de ebullición.

2) El sorteo Amanece Millonario, mismo que organiza el Gobierno, es un fracaso a tal grado que ya obligaron a los burócratas a comprar, cada uno, su boleto de 100 pesos, lo que trajo un descontento grado mayúsculo, y no crea que por la cantidad de pesos, sino por obligar a la gente a apoquinar de su bolsillo porque el mentado sorteo no vende ni con pomada de la campana. Ahora imagínese que el premio se lo gane “alguien de gobierno” de primera línea, aquello será de antología. ¿O no?

3) Para acabala de chiflar, los malosos nos aseguran que habrá recorte de personal en próximos días en el Gobierno del Estado, ya que la nómina no se saturó, sino se sobresaturó tanto que se maneja un aumento del 30 por ciento de personal. Y la verdad es que ya este apartado en una burla.

Los dispendios han llegado a tal grado que los malosos nos confiaron que en días pasados una comisión de la Dirección de Planeación y Programación Municipal, integrada por Raúl Tarín, René Jáquez y Hugo Ávalos, se fueron a un viaje todo pagado a la Ciudad de México a recoger un reconocimiento del INAFED. Lo interesante de los chamacos es que no tenían por qué haber ido los tres pero no les importó y se lanzaron a gozar los viáticos. Es más, el placer fue tanto que hasta asistieron a un juego de Cruz Azul. Qué tal con la austeridad republicana…

Y como esa Dirección, esta semana, los chamacos viajeros, fueron a Ciudad Juárez, con todo pagado, sólo para entregar 4 diplomas. Obvio, todo pagado. Es decir, eso de que este Gobierno no gasta ya se quedó en el olvido.

Todos estos malosos movimientos de personal los desglosaremos con detalles en la columna de mañana.

4) Por si fuera poco el enojo de los burócratas azulados, los malosos nos aseguraron que la gota que derramó el vaso fue la operación de parte del Gobierno para firmar su apoyo a Manuel Gómez Morín. Al panista de cepa eso sí le calentó a tal grado que las voces señalaron que ni en sus mejores momentos César Duarte hizo tantas canalladas que atentan con la rabiosa democracia.

5) Y ya para terminar el rosario dominical, la raza de Gobierno anda más que enojada porque los panistas no sólo no llegan a las posiciones de primer nivel, sino que a los perdedores el gobernador Corral los premia, como es el apoyo a Rocío Reza para encabezar la Dirigencia Estatal del PAN. El tema está tan descontrolado que los demonios de Corral están adentro y no afuera de Palacio.

******

A QUIEN LE allanaron el camino, con todo y pavimentación para tampoco dejarla sin empleo y además en un puesto clave para los intereses del gobernador Javier Corral, es la también candidata perdedora al Senado de la República, Rocío Reza Gallegos, pues en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal del PAN y tal como se tenía previsto, se creó a modo la Comisión Organizadora para la elección del nuevo dirigente azulado que sucederá al hoy diputado Fernando Álvarez Monge, con mayoría corralista en dicha comisión y por encima de los dos integrantes afines a la alcaldesa Maru Campos.

Así que tal como lo adelantaron los malosos, ésta quedó integrada por Francisco Javier Corrales como presidente; Marisela Terrazas, Mariné Alemán; Óscar González Luna y Liliana Armendáriz; los tres primeros corralistas de cepa y con chamba en el gobierno estatal y Marisela como diputada, mientras que González Luna, exalcalde de Parral, es un hombre cercano al secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, al igual que Liliana Armendáriz, que labora en el despacho principal de la Presidencia Municipal.

Pero lo que provocó la molestia en el grupo de la alcaldesa no nada más fue la mayoriteada de tres a dos al interior de la Comisión, sino que una de las ungidas, Mariné Alemán, trabajó muy de cerca con Rocío Reza durante su campaña fallida por la senaduría, así que la furia de un sector del PAN no se hizo esperar, pues colocan a las amigas de aspirantes como árbitros de la contienda.

******

QUIENES ALCANZARON A oír algo de la charla de la alcaldesa Maru Campos y el gobernador Javier Corral al final del desfile por el Día de la Independencia, dijeron que era por el tema del Comité Directivo Estatal del PAN, lo cual se entendería porque entre panistas siempre es difícil que haya una sola línea, aunque también saben ponerse de acuerdo, como lo hicieron en 2016 en la capital, cuando Maru demostró que sabe llegar a acuerdos y respetarlos. Sin embargo, a ver si desde Palacio no estiran mucho la cuerda y la presidenta municipal acaba mandando un candidato fuerte, de los que tiene varios en su equipo. Así que deben pensarla muy bien en el PAN, porque necesitan un partido fuerte para enfrentar lo que les viene con los empoderados morenos.

******

CONTINUANDO CON LOS ecos que dejó el Consejo del PAN, el que por fin pudo sacar con fórceps la aprobación del presupuesto del primer semestre del 2018, fue el todavía jefe de las oficinas de la Zarco, Fernando Álvarez Monge, quien intentó granjearse a los consejeros para que le aprobaran sus números, mismo que no había logrado sacar la sesión anterior, así que sin mucho reclamo, el diputado salió casi limpio, con excepción de los reclamos que le espetaron Carlos Aguilar Camargo y Lalo Fernández, quienes sí criticaron las formas del sobrino de don Luis H. Álvarez, pero que sólo se quedaron para el anecdotario.

******

LO QUE TAMBIÉN se quedará en la anécdota es la declaración del gobernador Javier Corral en torno a su fiesta mexicana, la cual organizó en Palacio de Gobierno desde más de una semana de antelación, y es que ante las críticas de algunos panistas y adversarios del mandatario, quienes calificaron la pachanga como dispendio y gasto inútil, el mandamás del Estado corrigió y afirmó que se trató de un evento “modesto” y “muy austero”. Lo que desconoce Corral, es una imagen habla más que mil palabras… y las imágenes ahí están.

******

MUY EN SERIO se tomó el gobernador Javier Corral eso de darle otro rumbo a su gobierno (no se sabe si mejor o peor), pues a casi dos años de asumir las riendas del Estado y tras los cambios que ejecutó el viernes pasado, con los que nueve funcionarios tienen nuevo puesto, además de los movimientos en las Secretarías de Salud y Desarrollo Urbano con las salidas de Ernesto Ávila y Cecilia Olague, los malosos nos comentan que ahí no se detendrá el mandón de Palacio, quien ya alista una nueva oleada de salidas y enroques en su gabinete, así que entre los que podrían dejar el Gobierno del Estado, son figurones del PAN que no necesariamente están laborando con Corral por su cercanía o relación de amistad, sino por el pago de favores de la campaña del 2016.

Además, lo ocurrido el viernes pasado, con las salidas de Rubén Chávez y Pablo Cuarón de las secretarías de Desarrollo Rural y Educación, así como los puestos inventados por Javier Corral para darle de nuevo chamba a sus compas que fracasaron en las campañas electorales, confirma la teoría de la nueva sacudida al gabinete, y es que en algún lugar debía acomodar a Ramón Galindo, a quien le creó ipso facto la subsecretaría de Desarrollo Social con sede en Juárez, mientras que a Laura Marín, la exdiputada, la colocó como recaudadora de Rentas, por lo que en una de esas, dos que tres exlegisladores azules que perdieron y no lograron la reelección, caerán de pie en la nómina de Palacio.