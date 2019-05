Desgarre tricolor-Encuesta reveladora-Maru al Congreso-Endurecimiento vial

SERÁ MAÑANA CUANDO la diputada local del PRI, Betty Chávez, anuncie de manera formal una denuncia en contra del dirigente de su partido político, Omar Bazán, quien además es su compañero de bancada en el Congreso local, por la presunta violencia que se ejerció en perjuicio de la legisladora la semana pasada, luego de que amagaran por todos los frentes habidos y por haber, de que sería expulsada de las siglas de la familia revolucionaria por ser más corralista que los mismos panistas, excusa perfecta para quitarse una piedra del zapato tricolor.

Sin embargo, los malosos aseguran que la bronca con Chavéz no es que ande apoyando al gobernador Javier Corral en sus iniciativas, completándole los votos a los azules diputados, sino que más bien, la legisladora priista anda del bando contrario del que apoya Bazán en la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, en donde el también diputado va con todo con la fórmula entre Alejandro Moreno, Alito, el gobernador de Campeche, y la exdiputada Carolina Viggiano, por lo que todo aquel que huela a José Narro o Ivonne Ortega, los otros personajes que suspiran por la silla principal del PRI, intentará deshacerse de ellos, suceda lo que suceda. A ver qué dice la diputada Chávez mañana, si es que no se arrepiente de última hora.

******

ENTRE QUE ANDA reprobado y en el limbo de los gobernadores con calificación mediocre, a decir de las casas encuestadoras serias y no de medios de comunicación adversos, como en ocasiones pretende minimizar, en lo que realmente debería de colocar a los chihuahuenses en el foco rojo respecto al gobernador Javier Corral, es en la relación que sostiene con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues llamó bastante la atención que Arias Consultores, lo colocara en el último lugar en referencia a la relación que sostiene con el tabasqueño, aunque a decir de los más perfeccionistas, no fue la encuestadora quien lo colocó ahí, sino sus gobernados, los cuales observan que el mandón de Palacio, nomás no tiene ni la más mínima consideración con el presidente de la República, ya que entre ambos, la aversión va más allá de la grilla y hasta la raza lo detecta.

******

SERÁ HOY EN la mañana cuando la alcaldesa Maru Campos, vuelva al Congreso del Estado volver a presentarles, otra vez, las entrañas de lo que es el proyecto de “Iluminemos Chihuahua”, con el que pretende traer luz a las calles de la capital que nomás no lo tienen y siguen viviendo con una luces que ni siquiera llegan a ser una serie navideña, mismas que han pasado administración tras administración en las penumbras, así que con la intención de que los legisladores locales le den el visto bueno, la reunión está prevista este día 15 minutos antes de las 10 de la mañana, a ver cómo le va a la jefa del Ayuntamiento ante la necedad de algunos legisladores que se dicen de izquierda.

******

POR CIERTO QUE para este encuentro con legisladores, ayer la alcaldesa Maru Campos se reunió con su equipo de asesores de primera línea para afinar hasta el último detalle, pues hoy políticamente habrá de remar no solamente para conseguir el convencimiento de los ajenos a la casa azul, sino también de los propios panistas que integran la bancada del bolillazo en el Congreso local. Vaya, no se quiere dejar espacio alguno a la probabilidad de que por ser azules el apoyo está garantizado.

Por cierto que ayer mismo en el Congreso local las visitas VIP estuvieron a la orden del día, pues se realizó una reunión muy discreta entre los mandones de la Torre Legislativa y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo González, quien trae la pelotera a todo lo que da por los acuerdos que Sara logrando amarrar tanto en la Fiscalía General de la Republica, como en la Secretaria de Seguridad Pública Federal, pero que sin duda requieren del reforzamiento e involucramiento no sólo del Poder Ejecutivo local, sino también del federal.

******

EN TERRENOS JUSTICIEROS, anoche ya cuando las ediciones periodísticas se encontraban prácticamente cerradas, allá en Ma Ciudad Judicial se realizaba la audiencia final previa a la lectura del fallo en el juicio que se le sigue al priísta Alejandro Gutiérrez, alias “La Coneja”, donde quedó exhibido por un “no acuerdo unánime” del tribunal colegiado que emitirá sentencia (compuesto por Tres jueces locales) que las acusaciones en contra del tricolor tuvieron como “prueba reina” el dicho de testigos protegidos y no documentales técnicas y/o bancarias para demostrar cabalmente la Comisión de la conducta delictiva.

Cómo ocurre en muchos casos, no es que el presunto delincuente no haya delinquido, simple y llanamente no se lo podrán comprobar. No existe el crimen perfecto, dicen los criminólogos en las series policiacas… pero quizá no han revisado los Expedientes X.

******

LOS QUE TRAEN una estrategia frontal contra la corrupción, luego de ser balconeados de la manera más cruda en las redes sociales, son la División de la Policía Vial, a quien el jalón de orejas llegó de tal manera después de ser mostrados como los más corruptos, que el jefe Javier Palacios decidió exhibir a los mordelones a tal grado, que si a cualquier cristiano se le ocurre sacar los billetes antes de la infracción, serán detenidos y exhibidos como viles delincuentes, pues a sus chamacos que nadie se los toque, ya que la contradicción se plasmó a tal grado, que ya decidieron, al menos por lo pronto, que si muerden en cualquiera de los frentes, se irán todos entre las patas.