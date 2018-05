Desastre fronterizo-Transporte mafioso-Castañeda en campaña

LOS MALOSOS NOS confirmaron que sí el escenario para el tricolor luce algo más que complicado en la capital del estado, los escenarios en Ciudad Juárez lucen un tanto mucho peor. Los que saben de los números en la frontera nos aseguran que la familia revolucionaria se dividió en dos en el siempre bien ponderado Paso del Norte: una parte la trae Morena con su candidato Javier González Mocken y la otra parte se la quedó el presidente municipal Armando Cabada, lo que le dejó al PRI poco menos que ruinas.

El escenario fronterizo luce pues algo más que cuesta arriba, pues lo Morenos andan más que entusiasmados con sus números y el trabajo desarrollado en la frontera, ya que por lo menos ahí se dicen ganados, tanto que quien luce algo más que moreno es el ex dirigente panista Cruz Pérez Cuellar, quien hace honor al nombre del partidazo y luce más que bronceado.

******

SOLO PARA NO DEJAR, quien dijo que no anda en tercer lugar, sino en segundo, es el candidato del PRI a la alcaldía de Chihuahua, Alejandro Domínguez, con documentos en mano, dijo él. Y es que según muestra una encuesta de opinión priista, la diferencia contra el PAN en el mes de abril es de once puntos porcentuales: 32.1 contra 21.5 En tanto, el tercer lugar, Morena, guarda una aceptación del 17.5 por ciento, es decir, cuatro puntos porcentuales abajo del PRI.

A decir del propio Domínguez, andan muy mal informados los malosos o traen muy mala leche, pues sus números lo ponen en segundo lugar y no en tercero como se ha venido ventilando, lo que coloca al diputado federal en la pelea. ¿La única duda es y seguirá siendo por qué al ver dicho escenario, comprobable con papeles, el chaval no pedirá licencia a su curul en San Lázaro? La respuesta seguramente la tiene su suplente. ¿Será?

******

UNA RED DE presunta corrupción, tan organizada y digna de El Padrino, es la que destapó un grupo de inspectores de la Dirección de Transporte del gobierno. Y es que trascendió que son varios los comandantes de dicha dependencia, los que se benefician de sobornos y cuotas que ellos mismos reciben de transportistas y camioneros, con la intención de hacerse de la vista gorda ante una serie de anomalías que suceden, ya sea con los tractocamiones de carga o con las rutas alimentadoras.

Los malosos destacaron los nombres de cuatro comandantes que se echan al morral múltiples mordidas, las cuales irían de los 100 a los 150 pesos por cada urbano que dejan ir en la última vuelta casi todos los días, algo así como 150 camiones que se cortan desde las 8 de la noche y que por ende ya no culminan la ruta hacia las colonias, pegándole de lleno al usuario, por lo que échele cuentas de cuánto billete, nada más por ese concepto de “cuota”, se embolsan los beneficiados por una red que, según nos dicen, es solapada por el jede de Departamento, Alberto Martínez, quien simplemente hace como que no ve nada. Según los que más saben, los susodichos comandantes, al parecer también se dan el lujo de insultar a los inspectores, los cuales, con el gobierno del Nuevo Amanecer, nada más no ven la luz.

******

OTRO LASTRE QUE a decir de los malosos se trae desde el pasado, es lo que ocurre en el municipio de Buenaventura con la guerra por el agua que han emprendido la familia LeBaron e integrantes de El Barzón, quienes apenas el lunes protagonizaron un enfrentamiento digno de películas del Viejo Oeste, y es que al parecer, la corrupción en delegaciones federales, específicamente en la CONAGUA, terminó por beneficiar a dicha familia mormona, y pues cómo no, si en aquellos tiempos, del 2013 al 2015, Alex LeBaron, hoy diputado federal por el PRI y después transformado en Verde por motivos grillos, era ni más ni menos que delegado de la dependencia.

Pero por otro lado y en lo que respecta a los barzonistas, tampoco están muy limpios que digamos, pues con la llegada del gobierno de Javier Corral y debido a su cercanía con él, se sintieron envalentonados para hacerla de tos con los LeBaron, así que ni un bando ni el otro es inocente, sino que ambos utilizaron y utilizan las influencias para quedarse con el agua en esa región semidesértica.

******

EL QUE CONTINÚA haciéndole campaña a Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, es Jorge Castañeda Gutman, excanciller en el sexenio de Vicente Fox, tan es así que hoy y en uno de los estados donde el gobernador en turno más arropa al aspirante a Los Pinos, el colmilludo político ofrecerá una conferencia en el Salón de Seminarios de la UACH Campus II, la cual iniciará a las 11:30 de la mañana y en donde el llamado creador del voto útil, hablará de la necesidad del valor del sufragio para detener a ya saben quién, al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

******

Y PRECISAMENTE PORQUE aquí se encuentra uno de los principales impulsores de Ricardo Anaya, candidato presidencial panista, llámese Javier Corral, gobernador Constitucional del Estado, el mandón de Palacio utilizó sus redes sociales para presumir una columna política en la que se destaca el apoyo incondicional que le ha otorgado al rubio queretano, dándole de nueva cuenta la razón a sus detractores de que anda más ocupado en las campañas electorales que en gobernar, pues de su ausencia en el desfile y la problemática que acecha a Chihuahua, el góber no ha sido para expresar una sola palabra.