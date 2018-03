Derretida certificación-Paro magisterial-Novelón judicial-Designación MORENA

LA CERTIFICACIÓN DE los principales CERESOS del estado y de los que tanto presumió el exgobernador César Duarte, al afirmar en el ya lejano 2013 y cuando rindió su Tercer Informe de Gobierno, de que las cárceles de Chihuahua se habían convertido en hoteles de cuatro estrellas, a decir de los malosos, están a punto de transformarse de nueva cuenta en moteles de paso, pues lo logrado el pasado sexenio para que la Asociación Americana de Correccionales, mejor conocida como ACA, para que certificara la totalidad de los penales de la entidad en mayo del 2016, está a punto de desmoronarse por el cuento de siempre y de nunca acabar, el favorito del gobernador Javier Corral: “no hay dinero y no hay dinero”.

Los más enterados afirman que la carencia de inversión desde que Corral Jurado asumió como jefe del Poder Ejecutivo estatal en octubre del 2016, ha provocado que las certificaciones de la ACA en las 11 cárceles que existen en el estado: ocho CERESOS, dos cárceles femeninas y un centro de reinserción social para menores, vayan en picada, pues tal parece que el Gobierno del Estado y la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, a cargo del fiscal David Flores Carrete, supusieron que sin inversión alguna, sólo dándoles una limpiadita a las instalaciones carcelarias, podrían engañar a la ACA, que ya anda pensando muy seriamente en quitarles las famosas cuatro estrellas y dejarlos como moteles, a pesar de que cuentan con huéspedes distinguidos, entre ellos a Alejandro Gutiérrez, “La Coneja”, exsecretario general del CEN del PRI, que a decir del gobernador, de ahí provienen las venganzas. ¿Será?

******

PERO SI DE venganzas se trata y mientras el gobernador Javier Corral está muy ocupado en perseguir a sus adversarios políticos, si otra cosa no sucede y los oídos sordos al interior de la Secretaría de Educación continúan, ahí donde despacha Pablo Cuarón, tremendo lío que se desatará el miércoles 21 de marzo, cuando maestros pertenecientes a la Sección 42 del SNTE, planean ejecutar un paro masivo para exigir el pago de sus prestaciones, esas que desde hace un año, el Gobierno del Estado y sus empleados han ignorado en perjuicio de los profesores, quienes ya no ven lo duro, sino lo tupido.

A decir de los profes sindicalizados y que en la Sección 42 son encabezados por Ever Avitia, lo menos que se busca es perjudicar a los alumnos, tan es así que hasta los padres de familia están de acuerdo en el paro que promete paralizar el estado, pues tan sólo en la ciudad de Chihuahua se esperan a más de 4 mil maestros que marcharán desde la colonia San Felipe hasta el Palacio de Gobierno, en donde esperan no ser ignorados por el mandatario estatal.

******

LO QUE SUCEDE al interior del PRI, tras el conflicto por las supuestas acusaciones de acoso sexual contra el delegado del CEN tricolor, Sofío Ramírez, y la contrademanda que interpuso contra quienes resulten involucrados en lo que él califica de guerra sucia, debería de traer parados de pelos y pestañas al priismo local, sobre todo porque los malosos aseguran que la raíz del problemón y del chisme que envuelve al senador guerrerense, es ni más ni menos que con la dirigencia local de la familia revolucionaria, donde se dice que nomás no pudieron hacer migas con Sofío, quien al parecer se quejó ante la cúpula de los tricolores, allá en la Ciudad de México y con el mandamás nacional, Enrique Ochoa Reza, que no le parecieron ortodoxos los resultados en torno a la repartición de nominaciones en este estado norteño. De ser este encontronazo en esos términos, la telenovela de Sofío, promete ponerse intensa en los próximos días.

******

OTRO CUYA NOVELA podría alcanzar su clímax antes o después de la Semana Santa, es la del hombre que le ha generado un infierno al gobernador Javier Corral, precisamente por exhibir las prácticas autoritarias del mandón de Palacio. Se trata del comisionado del ICHITAIP, Rodolfo Leyva, quien tras ser derrocado el año pasado de la presidencia del instituto, logró ganar la batalla legal contra el corralismo, sin embargo, ese espíritu de venganza que envuelve al gobernador, podría generarle a Rodolfo alguna orden de tacos, con eso de que en el actual régimen todo se resuelve en los escritorios de la Fiscalía.

******

SIN EMBARGO, LOS malosos judiciales comentaron que mañana se reanudará la eterna sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual permanecen enlistadas en los primerísimos lugares a abordarse, las resoluciones de las dos controversias constitucionales presentadas por el magistrado Gabriel Sepúlveda en contra de su destitución como Presidente del Tribunal Superior de Justicia la que interpuso prácticamente todo el Pleno del propio tribilín en contra de la Judicatura Estatal creada por el gobernador Javier Corral con poderes prácticamente metaconstitucionales para controlar ese Poder del Estado.

Aunque las discusiones de los togados durante las sesiones de la semana pasada en torno a las resoluciones para realizar revisiones a personas y vehículos sin una orden judicial prácticamente dejó fuera de todo análisis cualquier otro asunto, esta semana los enterados del asunto comentaron que en la primera (martes) o segunda sesión de la SCJN se abordarán los casos de Chihuahua y el resultado cada vez más se antoja como un revés judicial para el Nuevo Amanecer de Javier Corral.

******

EN TERRENOS DEL partido MORENA, nos cuentan los malosos que la estancia programada de Yeidckol Peloevnsky para este domingo en ciudad Juárez se pospuso por cuestiones de agenda para mediados de esta semana, pero por motivos de que la dirigencia nacional del partido que postula al que encabeza las encuestas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, finalmente traerá consigo las designaciones de los cargos a Presidentes Municipales y demás posiciones locales pendientes de dar a conocer.

Esto paró de pestañas y bigotes a más de tres, sobre todo porque todo apunto a que en Chihuahua capital el cierre final por la candidatura a la alcaldía terminó cerrándose entre el ex panista Toño López y el marquista Fernando Tiscareño, donde los números, según trascendió, favorecen a quien fuera secretario particular del ex alcalde tricolor Marco Quezada.

El agarrón por las nominaciones en Morena estarán a pedir de boca, sobre todo porque en ciudad Juárez las encuestas los colocan en el número dos de la lucha por la silla que ocupa y busca retener el independiente Armando Cabada.