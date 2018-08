Maratón legislativo-El negocio del agua-Sorteo amanecido-Fermín presidente

SEMANA CRUCIAL Y maratónica la que será a partir de hoy en el Congreso del Estado, pues el sábado 1 de septiembre iniciará la nueva Legislatura que reajustará el control del Poder Legislativo, y es que a decir de los malosos que le saben a la tenebra de lo que ocurre en el edificio de la calle Libertad, el jueves, los diputados que se van intentarán sacar con fórceps el préstamo millonario que pidió el gobernador Javier Corral, el cual asciende a 950 millones de pesos y que según los más enterados, se los entregará a empresarios para abrirle la puerta a la privatización del agua, así que quien anda trabajando a marchas forzadas para lograr el consenso que lo encumbre con el mandón de Palacio, no es otro que el panista Jesús Valenciano, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, desde donde cocinan la jugada maestra en “beneficio” para la Junta de Aguas.

Además, ahí no concluirá el suspenso de lo que pasará en la Torre Legislativa, ya que será ese mismo día cuando sucede la unción de la mujer que será fiscal anticorrupción, mismo que se debate entre Gema Guadalupe Chávez Durán, Gabriela Soraya Márquez Blanco y Karla Esmeralda Reyes Orozco, quien en tres ocasiones anteriores formó parte de varias ternas, sin lograr alcanzar el grado de magistrada, pero que según los más enterados, la doctora en Derecho demostró a los entrevistadores su capacidad jurídica, sin importar el área o ámbito de que se trate, pues hasta ahora, se había desempeñado como Juzgadora en las materias civil, fiscal, contencioso administrativo y familiar, pero nunca, al menos que se sepa, lo había hecho en las áreas relacionadas con el derecho penal o con la investigación de la comisión de delitos.

******

YA QUE TOCAMOS cuestiones judiciales y de anticorrupción, el que debería por comenzar a jalarles las orejas a sus agentes del Ministerio Público de la zona sur, es el fiscal César Peniche, pues trascendió que allá en la Fiscalía General del Estado de ese sector y que tiene su sede en la ciudad de Parral, los MP’s nomás no se ponen las pilas, a pesar de que en días recientes, varias personas han acudido a interponer denuncias contra familiares del exgobernador César Duarte, que según los malosos, al igual que él, se enriquecieron sobremanera el pasado sexenio, sin embargo, el tortuguismo de los elementos de la FGE, han impedido que siquiera los casos avancen… y eso que se trata de la prioridad del gobernador Javier Corral, su batalla contra el duartismo y todo lo que huela al ballezano.

******

HACE POCOS DÍAS los malosos hicieron legar a Entre Líneas un ejemplar del panfleto oficial del Nuevo Amanecer, llamado Cambio 16 con la gran incógnita sobre la finalidad que tiene la administración que encabeza Javier Corral: es gobernar o hacer sorteos.

Resulta y resalta que en dicho líbelo, mismo que no circula por razones obvias, sino que es entregado junto con las bolsitas de la basura a momento en que devuelven el cambio en las casetas de peaje, viene un anuncio de plana entera en la contraportada del tabloide anunciando que ya están a la venta los miles (quizá millones) de boletos para el gran sorteo que tiene como premio principal 1 millón de pesos, y además otra bolsa de 10 mdp más para repartirlos entre 100 ganadores de 100 mil pesos.

Total que la bolsa de premios es la nada despreciable cantidad de 11 millones de pesos. Los boletos cuestan 100 pesos. ¿Cuántos tendrán que imprimir para que ese sorteo junte, por lo menos, lo que se supone se entregará en premios?

Además, el pomposo anuncio dice que “todo lo recabado” se destinará a apoyarlos albergues indígenas ubicados en la Sierra de Chihuahua. ¿No sería mejor destinarle los 11 millones de pesos directos y todo lo que se está gastando en emisión de boletaje y distracción de la propia burocracia? ¡Nombre, unos genios!

Por cierto, no se deja escapar que al hojear el panfleto (fue imposible evitar el morbo) se puede conocer de cuerpo entero lo que quiere difundir esta administración, o peor aún, lo más destacable que realiza y puede dar a conocer. Solamente se hablaba de entrega de uniformes escolares, así como la realización de programas sociales con inversión cero, es decir, campañas al estilo motivacional. Ni por error venía por ahí perdido algún anuncio sobre la construcción de algo, un salón de clases, quizá una banqueta, ni qué decir de alguna escuela o carretera.

******

QUIEN TAMBIÉN TENDRÁ una semana bastante ajetreada y de preparación es la alcaldesa Maru Campos, la cual todavía anda muy contenta por ser calificada como una de los mejores presidentes municipales del país, y es que será el próximo domingo 2 de septiembre cuando la jefa del Ayuntamiento capitalino rinda su Segundo Informe de Gobierno, mismo que será a las 11 de la mañana en el Teatro de los Héroes, por lo que desde hace algunos días, los integrantes de su gabinete andan a todo vapor para rendirle cuentas a la alcaldesa, quien deberá hacer lo propio ante la ciudadanía, que según los que más saben, un amplio sector de sus gobernados aprueban su gestión.

******

PARA NO SOLTAR el hilo azul, los malosos reportaron que las actividades del gobernador Javier Corral se vieron interrumpidas el fin de semana pasado ya no por juegos de golf o tenis, sino que decidió meterle acción a su compromiso partidista y voló a Monterrey, Nuevo León para mostrar su solidaridad con Pedro Garza y Felipe Cantú, quienes tras resultar ganadores en las elecciones de Ayuntamiento en Guadalupe y Monterrey respectivamente, el Tribunal Estatal Electoral de aquella entidad anuló sus victorias para entregarlas a los aspirantes del PRI. Desde ese momento, ambos chavales mantienen un plantón al estilo PAN allá, y es donde pasó el domingo el jefe del Nuevo Amanecer y su ex jefe de Gabinete y hoy Senador electo por la vía del mejor perdedor de las pasadas elecciones, Gustavo Madero. Solo por si los integrantes del foursome de Corral y Madero estaban con el pendiente de no haberlo visto en las rondas del torneo anual del San Francisco Country Club. Mientras tanto, a Chihuahua en materia de (in)seguridad y estancamiento económico no hay quien la atienda… ni con plantones, porque en los últimos 2 años ocurren de 2 a 3 por semana afuera de Palacio de Gobierno y por más que gritan no son escuchados.

******

TAL COMO SE había adelantado desde el momento que asumió como secretario de Organización del Comité Directivo Municipal del PRI, ayer el partido tricolor en la capital del estado, confirmó que Fermín Ordóñez asumió la presidencia que dejó vacante Enrique Rascón, quien a decir de la versión oficial, viajó a España por el lapso de cuatro meses, periodo en que Fermín, excandidato a síndico en las pasadas elecciones, tendrá para volver a reforzar la estructura priista que quedó muy dañada tras el par de descalabros en las más recientes jornadas electorales del 2016 y 2018, sin embargo, en ambos, Ordóñez se convirtió en el aspirante del PRI más votado.