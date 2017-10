Cuadro armado-Género y Sábana-Follow the money-Uach europea

AL BUEN ENTENDEDOR pocas candidaturas. O algo así rezaba el refrán popular, pero lo cierto es que en la familia revolucionaria las cosas este fin de semana pararon a varios de pestañas y bigotes, pues ya saltaron los primeros nombres de los amarrados extraoficiales como candidatos a varias Presidencias Municipales y el Senado.

Destacan en la lista que celosamente se guarda en el Comité Directivo Estatal los siguientes datos:

SENADO

Encabeza la Primera Fórmula: José Reyes Baeza Terrazas

Encabeza la Segunda Fórmula: Georgina Zapata

ALCALDÍAS

Chihuahua: Patricio Martínez García o Minerva Castillo

Juárez: Adriana Fuentes o Pita de la Vega

Cuauhtémoc: Lupita Pérez

Delicias: Oscar Villalobos Chávez

Camargo: Alberto Ju Armendáriz

Parral: Luis Carlos Campos

Ojinaga: Carmen Franco

Madera: Beto Pérez

Nuevo Casas Grandes: Beto Rentería

Y es que ayer domingo el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, de plano dejó la víbora chillando en una reunión que sostuvo con “delegados” (así con comillas), porque se trató verdaderamente de los pre-pre-pre candidatos a diferentes cargos de elección popular. Ellos ya lo saben, pero la Ley los obliga de momento a no llamarles así.

Ahí el dirigente estatal fue claro en delinear quiénes sí podrán ser candidatos y de plano quienes no tienen la venia del acuerdo cupular que se dio en días pasados entre la dirigencia nacional y local del partido, así como la opinión y consideración de los ex gobernadores José Reyes Baeza y Patricio Martínez, sin hacer menos la cortesía que se le corrió a la senadora Graciela Ortíz. Los demás, dicen los que conocen el intríngulis del tricolor, están en la mesa de la grilla más no de las decisiones.

Y es que esos requisitos se convertirán en un filtro que ayer descompuso la cara de varios:

1.- No reelección a otro cargo (chapulín), con excepción de Adriana Fuentes, quien trae un arregló especial que la exceptúa de la regla.

2.- No estar sujeto a proceso judicial (aún y cuando no haya sentencia en firme; basta la consignación a un juzgado)

3.- No estar en la lista de posibles sujetos a proceso (súmele a casi todo el duartismo que firmó alguna orden de compra o requisición en el pasado sexenio, así como a quienes condujeron al partido en los últimos seis años)

4.- No haber participado/perdido en el proceso 2016

Vaya que el filtro se encuentra complicado y el mensaje queda más que claro; mensaje, por cierto, que lo dio tanto Bazán como el mismo Reyes Baeza a lo largo de todo el fin de semana y durante los encuentros, desayunos, cafés y comidas que sostuvo con quienes –no tiene otra opción- deberán ser sus operadores de la candidatura al Senado aquí en la capital.

******

PERO COMO SI el horno no estuviera para bollos, los hijos de Plutarco se meterán en un dilema aún mayor al momento de asignar las candidaturas a diputados federales y locales, aunque la grilla nacional ayudará para que en noviembre se aclare el panorama de los 9 federales y solamente el estira y afloje se prolongue a febrero con los 22 locales.

El principal brete que deberán atender los tricolores es el asunto de la equidad de género y la transversalidad de la misma.

Los malosos nos informaron cómo decidieron resolverlo los chamacos del PRI: en lo que se refiere a los 9 distritos federales, habrá 5 mujeres y 4 hombres, pero no se acomodarán a contentillo de nadie, sino que el género tendrá mano en los distritos con mayor porcentaje de votación de acuerdo a las elecciones del 2015.

Y de acuerdo a la estadística del INE, el porcentaje de la votación del PRI y la alianza con el PVEM en el 2015, de mayor a menor, quedó así: 09, 07, 05, 02, 01, 04, 08, 06 y 03.

Así las cosas, el noveno de Parral, el quinto de Delicias, el primero y tercero de Juárez, así como el octavo de Chihuahua, son para una fémina, y el resto para un muchachón.

Un cuadro similar se armó para las diputaciones locales, donde el ejercicio que trascendió en fin de señala que para las mujeres quedaron los distritos 21 de Parral; 22 de Guachochi; 20 de Camargo; 16, 17 y 12 de Chihuahua; 19 de Delicias; 04, 03, 06 y 09 de Juárez; mientras que los demás tienen como destinatario un varón.

En el caso de los locales, los alquimistas del tricolor desdieron dividir los 22 distritos en 3 bloques, por aquello de que deberá realizarse un ejercicio posterior al momento de incluir a los partidos que vayan en alianza con ellos, es decir el PVEM porque de plano PANAL anda más coqueto con el bolillazo de Ricardo Anaya que con el tricolor de Peña Nieto.

Así las cosas, en el primer bloque de 8 distritos se encuentran en calidad de inamovibles de cuota de género el 21, 13, 22, 11, 20, 01, 16 y 15. Un segundo bloque donde pudieran trastocarse algunos escenarios lo integran los distritos 19, 14, 04, 18, 03, 05, 06 y 07; pero donde de plano las cosas sufrirán movimientos telúricos será en la nominación de los distritos 17, 02, 12, 08, 09 y 10. Dicen que la explicación técnica y teórica nadie se la puede sacar ni con tirabuzón a Jorge Neaves, quien más que abogado parece químico de tanto elemento que sube, baja, calienta y enfría.

Para los acelerados varones capitalinos el escenario no es color de rosa, porque les queda el sexto federal y el 18 y 15 locales; y esos tres no son muy ganables que digamos, así que vaya dilema que enfrentan los grupos tricolores aquí en la ciudad.

******

AÚN ASÍ, LOS malosos tricolores aseguran que las puertas del partido en la Dale se encuentran abiertas de par en par, porque quien así lo desee y guste levantar la mano, tiene que ir a registrar su interés. Toño García es quien teje la sábana santa y la actualiza todos los lunes que le entrega el reporte a Omar Bazan. Ni todo el amor a Reyes Baeza (por medio del profe Núñez) ni a César Duarte (presente en Álvaro Terrazas). Patricio Martínez (Toño García) no generó grupo y por eso termina siendo el fiel de la balanza.

******

FOLLOW THE MONEY, es la máxima del Periodismo de Investigación. Y precisamente la cantidad a resaltar es 9 millones de pesos. Ese es el monto de billete que la Comisión Estatal de Seguridad Pública lleva incautado y consignado al Ministerio Público de la Federación, en los últimos 9 meses.

Si se observa como “un golpe” al narcotráfico la verdad es que ni a rasguño llega, pero desde la perspectiva de que los elementos que se andan rifando el pellejo en las calles prefieren entregar esa marmaja al MP y no quedársela, aún y cuando a un año de que inicio el Nuevo Amanecer ni siquiera con un par de botas los han equipado, mucho menos uniformes o fornituras (de armamento y vehículos mejor ni hablamos), pues habla mucho de lo que está haciendo la tropa.

La apuesta en seguridad debe ser a ganar de parte de todos los sectores, pero es un mensaje que parece indicar todos entienden, menos quien tiene la obligación de comprarle pico, pala, carrucha y mezcla a los albañiles que andan en la calle.

******

QUIEN AYER SE recuperó del cambio de horario europeo con el cual llegó procedente de Alemania, es el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro, quien encabezó la delegación universitaria que participó en la 69° Feria del Libro de Fráncfort del Meno.

Los malosos aguiluchos reportan que el rector dará a conocer esta semana los convenios y alcances de intercambio que se lograron en la mayor feria especializada del libro que se desarrolla en el mundo, sobre todo para redondear el ambicioso proyecto que se tiene para el próximo año aquí en la UACH, y que es la construcción de una Biblioteca en el Campus 1 que sea la solución a la constante demanda de bibliografía por parte de la comunidad estudiantil y docente, que al día de hoy más que un reclamo ya se convirtió en una frustración por la carencia.

De lo que se puede adelantar es que el rector Fierro firmó un convenio con el Instituto de Estudios Iberoamericanos de Berlín, para tener un intercambio directo entre la oferta editorial de nuestra la UACH y Alemania.