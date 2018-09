Crisis asfixiante-Inseguridad campeante-Mal ejemplo cunde-Manotazo al PAN

LA CRISIS DE narcoviolencia que padece Chihuahua no sólo trae de cabeza a sus habitantes, sino también al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pues los malosos de las alturas nos comentan que el próximo jefe del Poder Ejecutivo federal, ha instruido a su equipo encargado de la seguridad en el sexenio que viene y que encabezará Alfonso Durazo, poner especial atención en las entidades más violentas del país, como lo son Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero y Baja California, estados donde el crimen se ha desbordado en lo que va del año y cuyos números rojos, podrían desestabilizar su naciente gobierno que verá la luz el 1 de diciembre.

Y es que los más enterados, afirman que el tabasqueño de plano no confía en las autoridades estatales y por ende, en las acciones que los gobernadores han emprendido contra el crimen, el cual en vez de disminuir, se ha desbocado a partir del 2016, así que Chihuahua, además de ser blanco del futuro presidente en materia económica por la zona franca y la importancia de Ciudad Juárez, reconoce que el éxito no llegará a la frontera sino se abate la pobreza y por ende la narcoviolencia, por ello ha instruido a los morenos de su equipo cercano y a los norteños, que desde ya planeen la estrategia contra la inseguridad, pues sabe bien que el Ejecutivo estatal jamás se subirá a una patrulla.

******

Y COMO LAS medidas de seguridad irán “in crecendo” como dicen los italianos mafiosos, ayer mismo allá en la calle Chihuahua de la colonia Roma, donde AMLO tiene su casa de transición, llegaron decenas de vallas metálicas que fueron colocadas para iniciar con lo que serán los primeros de muchos filtros que irán apareciendo poco a poco en torno a la figura del Presidente Electo y eventualmente del Constitucional, una vez que asuma la Presidencia de la República en diciembre próximo. No se trata de cumplir deseos personales, o ir en contra de otros; simple y llanamente es la realidad que impera en México, donde la delincuencia no respeta instituciones, mucho menos personas.

******

COMO SI EL horno no estuviera para bollos y la violencia en pleno apogeo, a sabiendas de que la estrategia contra la inseguridad está fallando y desde Palacio de Gobierno no hallan cómo contenerla, hoy se instalará en el Congreso del Estado la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, la cual estará a cargo de la diputada panista Georgina Bujanda, y de la que forman parte otros dos legisladores azules, Fernando Álvarez Monje y Chuy Villarreal, el primero coordinador de la bancada del PAN y el segundo que también funge como presidente del Legislativo, mientras que los únicos contrapesos serán el morenista Gustavo de la Rosa y la diputada del PES, Marisela Sáenz Moriel.

Es decir, en una comisión tan delicada y a sabiendas del desdén oficialista que brota del despacho del gobernador Javier Corral, el panismo logrará durante los próximos tres años tener el control de las estrategias contra la inseguridad, además de sofocar las insurrecciones que puedan presentarse desde el Poder Legislativo. Todo un clásico.

******

ES LA INSEGURIDAD rampante y la indolencia del gobierno estatal a cargo de Javier Corral, lo que ayer hizo opinar sin filias partidistas a Nacho Manjarrez, exlíder de la COPARMEX en Chihuahua y actualmente encargo de la Comisión de Seguridad en esa cámara empresarial en el país, pues a pesar de que los patrones de la República Mexicana, como su nombre lo dice, siempre han estado ligados al PAN, el empresario habló fuerte del desinterés del gobernador y de las puertas que se les cierran de manera constante, luego del asesinato del presidente de la cámara empresarial en Parral, Uriel Loya, demostrando una vez más que la violencia no distingue clases sociales, no como lo hacen un amplio sector del panismo que se aleja de las verdaderas causas ciudadanas.

******

Y MIENTRAS ESTO ocurre, en el Nuevo Amanecer aplicaron muy bien esa máxima de que el ejemplo arrastra, y como lo que se vive a últimas fechas en la Coordinación de Comunicación Social es el abuso de recursos públicos para beneficio particular, bastante ámpula causó que un Jefe de Departamento en esa área dejara literalmente a pie a camarógrafos y reporteros –de su misma oficina- que acudieron a cubrir los cinco minutos que a finales de la semana pasada estuvo en Creel el gobernador Javier Corral.

Nos cuentan que el burócrata de medio pelo (enviaron serie fotográfica los malosos para ilustrar la escena), llegó a su cargo por invitación expresa del titular, Antonio Pinedo, y de refilón incluyó a su esposa en la nómina estatal dentro de la estructura del pasquín de infame título Cambio 16.

Pues la parejita mal terminó el evento oficial agarró el auto oficial con logotipos y todo para que no quede duda, y se despidieron de su personal, pues se dispusieron a pasar un relajado fin de semana en los paradisiacos lugares de la Sierra Tarahumara. El relax culminó hasta el lunes que tuvieron que regresar a trabajar y, por supuesto, a comprobar viáticos porque los gastos fueron muchos. El Face no perdona, dirían los malosos que se quedaron nomás como el chinito, sobre todo porque quienes debían hacer uso de los recursos de la oficina en cuestión tuvieron que regresar –literalmente- de aventón. No cabe duda que si Pinedo masca con la izquierda en esos avatares, sus muchachitos aunque chimuelos mascan hasta rieles.

******

SE MATERIALIZÓ LO cantado por muchos, ayer por la noche la ex candidata al senado y ex funcionaria del Nuevo Amanecer, Rocío Reza, acudió a solicitar su registro como aspirante a ser la próxima presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN.

Acudió con la aplanadora corralista como chaperones, para que no quedara duda de que el apoyo y bendición de Javier Corral, junto con instrucciones precisas, las trae bajo el brazo.

Fue presentada por el secretario particular de Corral, Pepe Luévano; ahí estaba también Memo Luján, ex director de Administración, quien no terminó en los mejores papeles con el Nuevo Amanecer, pero el partido y la línea de Corral es otro asunto; también dijo presente para el apoyo el doctor Jorge Issa, mandón de las finanzas en la Torre Legislativa y operador de primera línea en ese Poder del Estado junto con el nuevo coordinador, Fernando Álvarez. Más señales imposible y ahora falta conocer el movimiento del otro grupo fuerte del panismo, el que ganó las elecciones y que comanda Maru Campos, alcaldesa de la capital, quien tiene una de las decisiones más fuertes de su carrera partidista, pues se trata de jugarle rudo al Nuevo Amanecer que se empecina una y otra vez por cortarle el camino hacia el 2021, con todo y que carece el corralismo de figuras que puedan hacerle frente al compromiso electoral en tres años.

******

QUIENES TODAVÍA SIGUEN sin encontrar la puerta, por más que les cambiaron al secretario de Educación y Pablo Cuarón se fue del gabinete para abrirle paso a Carlos González Herrera, son los maestros que integran la Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular, mejor conocidos como USAER, ya que desde el mes de mayo, las instalaciones fueron vandalizadas y por tanto incendiadas, sin embargo, los profes han hecho hasta lo imposible para ser atendidos por el Gobierno del Estado, pero como todo en la actual administración, si no se trata de detenciones de priistas y duartistas, las peticiones se postergan y quedan en el limbo de la indolencia gubernamental.