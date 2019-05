Costoso litigante-Coneja festeja-Aviadores 4T-Moreno despintado

YA NO PUDE retenerlo, fueron las palabras del gobernador Javier Corral al decirle adiós de su gabinete a César Jáuregui Robles, quien hasta ayer fungió como secretario General de Gobierno, su operador estrella y el que le sacaba las papas del fuego al mandatario estatal, quien de plano no pretendía aceptarle la renuncia al flamante abogado, el cual regresará a sus tareas jurídicas en la Ciudad de México, de donde, a decir de los malosos, nunca debió salir, pues aunque hizo una buena chamba en el Gobierno del Estado, las manchas que le dejaron los dos años y medio que lleva el quinquenio de Corral, serán difíciles de borrar.

Desde hacía meses que se rumoraba la salida a Jáuregui Robles del gabinete corralista, incluso ya le había informado al góber que nomás no estaba a gusto siendo el número dos de Palacio, sin embargo, en aquellos ayeres, Corral lo logró retener, pero fue insuficiente para que el ex senador permaneciera al menos hasta concluir el tercer año, por lo que en su lugar llega Luis Fernando Mesta, ex diputado federal y panista de cepa, de los más cercanos al senador Gustavo Madero, quien desde hace más de un año dejó su cargo como jefe de gabinete, pero que hoy por hoy, desde su escaño en la Cámara Alta, continúa tomando decisiones primordiales al interior del Gobierno estatal.

******

Y PRECISAMENTE PORQUE las decisiones jurídicas en torno a la Operación Justicia para Chihuahua, la bandera política del gobernador Javier Corral, mucho tuvieron que ver en la salida de César Jáuregui del gabinete, ayer y minutos después de la oficialización de su adiós, se le dictó sentencia a Alejandro Gutiérrez, La Coneja, el ex secretario del CEN del PRI que trajo a Corral más que ocupado en lo que va de su gobierno, una condena para muchos irrisoria, pues por más que se torció la ley, aunque el priista fuera culpable, lo cierto es que ya no pisará la cárcel y sólo tendrá que cumplir con tres años de libertad condicional, sin duda, un triunfo para sus abogados, los cuales ahora van por la defensa de Alberto Elías Beltrán, el ex encargado de la PGR a quien denunció Corral por obstrucción de la justicia, al cabo que ya le tomaron bien la medida a la Fiscalía General del Estado y a sus flamantes MP’s.

******

ENTRE LAS POLÉMICAS que se le han presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador con supuestos “aviadores” cobrando en la nómina federal de la 4T, ayer el mandón de Palacio Nacional convocó a todos sus secretarios del gabinete y a los súper delegados, so pretexto de ir afinando detalles de lo que ocurre al interior del gobierno federal, y es que a decir de los malosos de las alturas, AMLO ha recibido múltiples situaciones que ejecutan sus subordinados al mero estilo rancio del PRI de antaño, por lo que en medio de esa “molestia” por parte del presidente de México, el que tuvo que aclarar lo que sucede con la esposa de Fernando Duarte, subdelegado del Bienestar en Parral, fue Juan Carlos Loera, el súper delegado, que hasta tuvo que soltar un comunicado de prensa y, por lo pronto, ya la dirigencia estatal de Morena lo analiza en la Comisión de Honor y Justicia.

******

PARA NO DEJAR en el tintero moreno, el que desde ayer anduvo jalando reflectores y al parecer continuará con la misma tónica el día de hoy, es el morenista Antonio Attolini, quien visitó Chihuahua a petición de Fernando Villarreal, el expriista que se convirtió a Morena y que en la actualidad está ayudando a Miguel Barbosa a obtener la gubernatura en Puebla, por lo que la visita de Attolini causó sorpresa, sin embargo, un sector del partido aprovechó y hasta concretaron algunas reuniones.