Corral 2018-Con el agua al cuello-El trompo de Ortuño

CON TODO Y que su llegada a Palacio de Gobierno se aplazó un tiempo, los malosos nos confirman que el accionar del gobernador Javier Corral con miras al 2018 y su total apoyo al Frente Amplio que encabezarían el PAN y el PRD para enfrentar al PRI y a MORENA el año que entra, tendrá su nacimiento formal y oficial en estas tierras norteñas el próximo viernes, día en que una pléyade de grillos de talla nacional se apersonarán en la ciudad para darle vuelo a la mezcla de agua y aceite que serían la fusión del azul y el amarillo, con el llamado “Encuentro Chihuahua: Problemas contemporáneos de México”.

Y es que el viernes 4 de agosto, en el Patio Central de la Casa Chihuahua, enfrentito de Palacio, el mandatario estatal se verá las caras ni más ni menos que con Cuauhtémoc Cárdenas, el tres veces ex candidato presidencial y fundador del perredismo; los panistas Santiago Creel, Ricardo Anaya y Gustavo Madero, actual jefe del Gabinete corralista, así como los perredistas Agustín Basave y el amigo íntimo del góber, Guadalupe Acosta Naranjo, incluyendo a políticos como Jorge Castañeda y Porfirio Muñoz Ledo, es decir, la crema y nata de los impulsores de una alianza que hace algunos años se vería descabellada.

Los que más saben señalan que este es el comienzo de un roadshow que involucra a dichos pesos pesados para impulsar el Frente Amplio que hace algunas semanas detonaron el güero queretano, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, en su calidad de mandones del PAN y del PRD, además del inicio de un tour que también incumbe y bastante al gobernador Javier Corral, ya sea para lo que lo requieran el 2018 o con miras al sexenio del 2024, sin duda, el tiempo pasa volando.

ASÍ QUE HABLANDO de cuestiones electoreras y aunque por mucho madrugar no amanezca más temprano, a los que de plano ya se les hizo con la Reforma Electoral es a los diputados locales, quienes en las próximas horas deberán estar presentando un predictamen para por fin definir las reglas del juego en las elecciones del año que entra, y es que como el tiempo apremia, si los legisladores no cuentan con una reforma que establezca los lineamientos, tendría que ser el INE el que se las aplique.

Razón por la que los malosos nos comentan que como el agua ya la traen hasta el cuello, prácticamente se emitirá una reforma parchada que sólo toque lo prioritario, tales como las reglas de la reelección y de los candidatos independientes, ya que por más que le apuren, como se trata de cambios constitucionales, hacer una completita terminaría por ahogarlos con los tiempos en lo que respecta a los Cabildos de los 67 municipios.

Y COMO SI eso no bastara, los más probable y si otra cosa no sucede, sobre todo en caso de que las negociaciones por la reestructuración de la deuda nomás no avanzan, los diputados estarían sesionando la semana que entra para volver a votar, o al menos intentarlo, el dictamen para pedir los más de 20 mil millones de pesos para saldar la deuda con los bancos, así que tanto el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles y Arturo Fuentes Vélez, el secretario de Hacienda, deberán poner esta semana su mejor sonrisa y hacer uso de lo aprendido en política, pues sin duda lo van a necesitar.

LOS MALOSOS QUE todo saben y lo que no lo investigan, no se lo inventan, aseguran que para nada fue coincidencia el destape del diputado federal del PRI, Alex Domínguez, para buscar la candidatura de su partido a la alcaldía de la capital, y es que la unción de Omar Bazán y Georgina Zapata como presidente y secretaria General del Comité Directivo Estatal, el acomodo de las piezas y la reorganización de fuerzas grillas al interior de la familia revolucionaria, fueron la fórmula que permitió el destape de Alex, que aunque en un principio le jugó al rebelde y hasta encabezaba la planilla RBD, lo de ayer se trató de un ajuste de tuercas que tiene que ver con lo que viene en 2018.

Por cierto que aunque en su momento no se notó mucho su ausencia, llamó la atención que el ex candidato del PRI a la gubernatura, Enrique Serrano, no acudió a la asunción Bazán y decidió quedarse en casa cocinando en domingo, sin embargo, los más enterados señalan que don Enrique, el ex alcalde de Juárez, otra cosa trae entre manos y no necesariamente es grilla.

TAL PARECE QUE quien no deja la guadaña y la espada la trae desenvainada, a pesar de la problemática de la que adolece el Colegio de Bachilleres, es precisamente su directora General, Tere Ortuño, pues apenas regresó de vacaciones y se las aplicó a siete trabajadores del Bachi cercanos al Sindicato y a su líder, Pepe Acuña, al simplemente y sin decir agua va, despedirlos nomás por sus pistolas, por lo que a poco más de dos semanas de que reinicien las clases en el COBACH, Tere ya se echó otro trompo a la uña cuando ni siquiera sabe manejar un yoyo.