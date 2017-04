Configuración tricolor-Telenovelas corralistas-Rispidez azul

LOS MALOSOS NOS enteraron que el PRI local se gesta una renovación de su dirigencia confeccionada de tal suerte en que todos los actores tricolores no puedan decir que los dejaron fuera de la decisión. Le explico. Resulta y resalta que en el nuevo Consejo Estatal todas las expresiones, poco menos de 600 espacios, estarán representados cada una de las voces con peso en la Familia de Plutarco. Se tratará pues de un reposicionamiento de las figurotas –ex gobernadores-, figuras –ex presidentes del partidazo, diputados federales, senadores, diputados locales-, figuras representativas del órgano político y los siempre eternos sectores –CTM, CNOP, Mujeres, Jóvenes, etc-.

Vaya, a cada uno le asignarán un determinado número de consejeros estatales y entre todos, en una elección democrática, que en el PRI nada más no conocen ese tipo figuras porque son hijos del dedazo, elegirán a su nueva dirigencia. Así que preocupes si usted no ha sido notificado por la dirigencia actual de que les mande por whatssssss los nombres de sus consejeros estatales y si ya recibió el mensaje siéntase bien, pues las cabezas de serie enlistarán a sus gallos, mismos que por cierto verán su valía en el grupo político en el que se enfilan o sabrán que son “muñecos de papel”.

Así que no se despegue de su teléfono celular porque desde el domingo iniciaron las llamadas y no vaya a ser que su cel esté ocupado. Todo el montaje es para que todos y cada uno de los peces tricolores no vayan a decir después que no los tomaron en cuenta.

******

AHORA SÍ QUE le llueve sobre mojado al gobernador Javier Corral. Y aunque seguramente él echará la culpa a los medios de comunicación “mala leche”, le debemos confirmar que ayer fuentes internas de la Fiscalía del Estado confirmaron el deceso de la señora Matilde Gil Herrera, esposa del diputado local Rubén Aguilar, eterno líder del Partido del Trabajo. El desafortunado deceso se une a una ya larga lista de incidentes delictivos que le han calentado la plaza al mandón de Palacio, ello sin contar con los problemas naturales de su encargo.

Y es que apenas se cumple poco más de un mes de la ejecución de la reportera Miroslava Breach, misma que le ha pesado al presente gobierno en su calidad de gobernar, se le empareja la muerte de la maestra Gil de Aguilar, misma que desapareció el pasado 5 de abril en el estacionamiento de un centro comercial local. El caso trae conmocionado al presente gobierno estatal, mismo que puso a trabajar a su grupo antisecuestro con el fin de dar con el paradero de la ya mencionada maestra.

La cruda realidad pone boca bajo al gobierno de Corral, quien en poco más de medio año ha visto como las problemáticas se les aglutinan a borbotones. El caso Aguilar vuelve a poner en entredicho al gobierno en turno porque ya no son dos los casos relevantes pendientes: Adrián Rodríguez y Miroslava Breach –reporteros-, sino también a la maestra Gil; casos emblemáticos que por hoy siguen sin ser resueltos.

******

COMO EL HORNO no está para bollos, ayer el gobernador Javier Corral se aventó una más con la clara receta de la casa: no dejó entrar a la Auditoría Superior del Estado a auditor elegido por el Congreso, Ignacio Rodríguez, a quien le pusieron un alto unos empleados del propio organismo que colocó el ex auditor Armando “El Oso” Valenzuela, quien por cierto, regresó a despachar a la que fuera su oficina hace apenas algunos días antes de ser removido del puesto.

Y es que nadie se traga que el amigo del secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, Armando Valenzuela, se despertó ayer por la mañana y se le ocurrió tomar posesión de su antigua oficina. Los malosos más encumbrados de las alturas confirmaron que se trató de un movimiento que se gestó desde Palacio de Gobierno, mismo que incluyó una denuncia contra Rodríguez por usurpación de funciones. Es decir, el góber Corral dejó caer de nueva cuenta el poder, de ese que es para poder, pues no sólo se conformó con no publicar el decreto legislativo de la asunción de Rodríguez, sino que como los diputados se negaron a sus designios, ayer se los arrebató. Vaya, la historia de la deposición de Rodolfo Leyva en la Presidencia del Ichitaip sólo fue el primer jaloneo real de los alcances del gobierno del nuevo amanecer.

*****

A PROPÓSITO DE la telenovela, otro clímax contable y no auditada entre el auditor electo por el Congreso del Estado y el interino, Nachito Rodríguez y Armando Valenzuela, respectivamente, se viene hoy en la reunión de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, en donde la presidenta de la Jucopo y coordinadora de la bancada rosa del PRI, Karina Velázquez, así como su homólogo panista, Miguel La Torre, deberán colocar los puntos sobre las íes si no quieren que el engrudo se les bata aún más de lo que ya está, por esa pugna entre azules y Palacio de Gobierno que traen en jaque al organismo que deberá auditar las cuentas públicas de las tres poderes y de las dependencias.

Los malosos afirman que el novelón digno de los mejores churros televisivos de los 80’s apenas empieza y se agudizará en los próximos días, pues la decisión de Corral del golpe de estado que se aventó ayer Valenzuela al no permitir el ingreso de Nachito a su oficina de la ASE, provocó que la rispidez entre el Ejecutivo y el grupo de panistas “rebeldes” se reactivara, además de molestar en demasía a los otros integrantes de la Jucopo que con 23 votos a su favor, eligieron a Rodríguez Bejarano como el nuevo auditor.

******

Y ES QUE bajo el mismo tema, el que también le anda echando leña al fuego y ayer hasta se apersonó en Palacio en busca del secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, fue Darío Gutiérrez, el chavalo que también pretendía ser auditor y que se amparó en contra de la elección de Nacho Rodríguez como titular de la ASE, ya que se supo que el quejoso buscará ampliar la denuncia interpuesta en contra del auditor que designó el Congreso, aunada a la denuncia penal que el interino, Armando Valenzuela, presentó el pasado fin de semana en contra del ungido por el Legislativo, quien actualmente ya no ve lo duro, sino lo tupido, a sabiendas de que la semana pasada viajó a Sonora con fondos de la Auditoría Superior del Estado a un encuentro de auditores, cuestión que podría ser utilizada por sus detractores como malversación de fondos, al aún no estar oficializado su nombramiento por el Gobierno del Estado.

******

ES PRECISAMENTE ESA rispidez entre la mayoría de los diputados locales del PAN que encabeza Miguel La Torre, y el Poder Ejecutivo que comanda el gobernador Javier Corral, lo que ha traído al líder del panismo estatal, Fernando Álvarez Monje, con niveles de estrés al por mayor y con la brújula un tanto perdida, pues por más que ha buscado acercamientos con los legisladores que ignoraron la intención de Palacio de encumbrar a Armando Valenzuela en la Auditoría Superior del Estado y en su lugar pusieron a Nacho Rodríguez, nomás no lo ha logrado y cada quien jala para su rumbo, tratando de generar ellos su propio capital político y respondiendo más a los intereses que los pusieron en la curul que ahora pretenden reelegir.

Sin embargo, por más que el líder azulado tiene el poder de cambiar de coordinador de bancada, quitarle en estos momentos el cayado a Miguel La Torre, sí detonaría aún más esa división de tribus panistas que traen en jaque al Estado.

******

EN MEDIO DE la polémica por la futura construcción de un nuevo estadio de futbol en Ciudad Juárez, “que pudiera ser, debiera ser” para que lo usen los Bravos, equipo del Ascenso MX y propiedad de la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra De la Vega, este fin de semana el que estuvo observándolos de cerca en el partido que los Bravos derrotaron a los Potros de la UAEM y por tanto se clasificaron a Semifinales, fue ni más ni menos que el gobernador Javier Corral, quien gritó sus goles a todo pulmón con la camiseta bien puesta, además de que ahí anduvo también el fiscal César Peniche, que por más que le alegraron los tantos del equipo juarense, él no se puso la playera y hasta demostró su afición por el América con todo y bufanda.

Otro que aprovechó la euforia futbolera fue el alcalde de Juárez, Armando Cabada, quien desde el palco disfrutó el partido y aprovechó para tomarse un montón de selfies con los aficionados fronterizos.