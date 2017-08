Con la misma vara-Corral, en precampaña-PRI se alista

TREMENDO LÍO EL que le espera a la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, apenas y vuelva de sus vacaciones, y es que según los malosos, hoy la funcionaria deberá regresar a sus labores en su oficina de la Victoria, en donde además de continuar persiguiendo y analizando los chanchuyos de los duartistas, deberá comenzar a medir con la misma vara las tranzas de sus colegas del gabinete de su jefe, el gobernador Javier Corral, a quien parece que los escándalos mediáticos le hacen lo que al viento a Juárez, no porque no le afecten en su imagen, sino porque simplemente los ignora.

En este caso y al igual que lo hizo con el bono de los 100 mil pesos, Stefany deberá llamar a cuentas al titular de la Secretaría de Salud, Ernesto Ávila, que de plano se ha negado a dar la cara para aclarar los millonarios contratos que se le otorgaron a la empresa Egro, el changarro de la San Felipe que ya logró el pago de más de 110 millones de pesos para la adquisición de medicamentos en adjudicación directa, pero esa no ha sido razón suficiente para que el médico militar reaccione, ¿será acaso que el que calla otorga?

Sin embargo, la que no debe quedarse callada es la encargada de la Función Pública, pues con esto deberá demostrar que no solamente ven la paja en el ojo ajeno e ignoran la viga en los ojos del Nuevo Amanecer, tal como ya ocurrió con el mentado bono y los desvíos en el Colegio de Bachilleres, y eso que apenas tienen 10 meses.

******

PERO MIENTRAS EL batidero de las adjudicaciones directas se agudiza, las lluvias dejan muerte y caos en la entidad y los ejecutados no cesan, el gobernador Javier Corral parece que le dieron cuerda con eso del Frente Amplio y su deseo de ser designado candidato a la Presidencia de la República, pues por más que diga que no, tal parece que al mandatario se le paga para que ande haciendo campaña de cara al 2018, pues no conforme con consumirse desde el jueves por la tarde y de paso todo el viernes en ser el anfitrión de políticos e intelectuales de izquierda y derecha, el sábado y tal como se lo habíamos adelantado en este espacio, voló a la Ciudad de México para participar en los Diálogos Galileos y convivir con perredistas.

******

Y PRECISAMENTE HABLANDO de lo ocurrido en el “Encuentro Chihuahua”, donde tanto azules como amarillos coincidieron en unirse contra el PRI y contra MORENA el año que entra, los que ya se están poniendo vivos son los tricolores locales, ya que también ellos podrían agarrar su raja política del acto de intelectualidad que encabezó el gobernador Javier Corral, y es que sin importar que fue un día hábil (viernes), tanto el mandón de Palacio como la mayoría de sus secretarios, consumieron más de mediodía en un acto partidista, en un recinto que tuvo que ser cerrado y que normalmente cobra como museo, además de que la historia no se detuvo al concluir el “análisis de los problemas de México”, sino que continúo entre comilonas y más “diálogos” entre Corral y el grillerío.

******

YA QUE MENCIONAMOS al PRI y ante la designación del nuevo pastor priista, como lo es Omar Bazán, la familia revolucionaria sorprendió el fin de semana con su propuesta de reforma electoral, en donde por supuesto y a sabiendas de lo que implica, irá en contra de que los alcaldes, diputados y demás servidores públicos que deseen reelegirse en el 2018, deberán separarse de sus cargos, bajo el pretexto de que utilizarían recursos del erario para lograr su objetivo, sin embargo, la intención es debilitar al contrincante, tanto azul como independientes, a sabiendas que los alcaldes de Chihuahua, Delicias, Juárez y Parral, los panistas Maru Campos y Eliseo Compeán, así como los independientes Armando Cabada y Alfredo Lozoya, irán en busca de ser reelectos.

Para no dejar nada en el tintero tricolor, serán el 10 y 11 de agosto cuando la dirigencia estatal que encabezan Omar Bazán y Georgina Zapata, celebren las Asambleas Regionales del partido, en donde afinarán las propuestas de la militancia chihuahuense, mismas que serán llevadas a la Asamblea Nacional del PRI el sábado 12 de agosto en la Ciudad de México, donde se conglomerará la crema y nata del priismo, encabezados por el presidente del país, Enrique Peña Nieto.