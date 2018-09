Comparecencia privada-AMLO en duda-Obstinación azul-Pleito “Feisbuquero”

LA SENSACIÓN CSI de la Fiscalía General del Estado y de su titular, César Peniche Espejel, se vivirá en el Congreso del Estado hasta el jueves, a puerta cerrada y ante solamente los diputados que integran la Junta de Coordinación Política, es decir, ante los meros meros y sin testigos, para que no exista prueba alguna de lo bien o mal que la pueda pasar el encargado de procurar justicia en Chihuahua, a quien los legisladores panistas rescataron de una comparecencia como se debe, ante los 33 diputados y con la presencia de los medios de comunicación, o sea, algo light, para no dejar y la oposición no se queje.

Lo cierto es que el fiscal hace lo que se puede ante la narcoviolencia que azota la entidad, al igual que sus antecesores en el puesto durante los sexenios de Reyes Baeza y César Duarte, pues no hay duda que el crimen organizado va más allá de las posibilidades de la corporación, sin embargo, también es un tangible que todos en la Fiscalía tienen la orden de ocuparse en la persecución contra los duartistas, independientemente de lo que suceda con las estrategias del narcotráfico, sobre todo en un estado ya acostumbrado a las ejecuciones y a los atentados contra adversarios políticos.

******

HABLANDO DE LA narcoviolencia, el segundo foro de pacificación emprendidos por el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el cual se realizará en Cuauhtémoc el próximo viernes, estará algo más que desangelado, pues ni siquiera está contemplada la visita del futuro secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, a pesar de que ese municipio es un foco rojo en cuestión de desapariciones a nivel nacional, sin embargo, el alcalde electo de esa localidad, Carlos Tena, tendrá un amplio material para foguearse en lo que se le viene los próximos tres años, además de que funcionará para que las víctimas de la violencia vayan organizándose en busca de justicia.

******

YA QUE MENCIONAMOS las visitas frustradas, todavía sigue en veremos la llegada del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a tierras chihuahuitas, como parte de su gira de agradecimiento tras ganar las elecciones del pasado 1 de julio, y es que mientras unos tenían prevista su llegada este fin de semana, lo cierto es que los más enterados auguran que podría aterrizar en el terruño hasta el otro fin, así que mientras sean peras o sean manzanas, lo cierto es que el tabasqueño sí pisará Chihuahua antes de culminar el mes de septiembre, tan es así que los morenos ya andan tanteando el terreno del recibimiento hacia el oriundo de Macuspana.

******

QUIEN TODAVÍA NO entiende, o de plano no quiere entender de dónde viene el poder del PAN en Chihuahua, es el gobernador Javier Corral, pues a sabiendas de que quien salvó el panorama para el bolillazo fue la alcaldesa Maru Campos y su grupo, el mandón de Palacio continúa poniendo trabas y sintiéndose el salvador de Acción Nacional, ya que a pesar de él, el panismo no puede quejarse de cómo le fue a nivel local en el pasado proceso electoral. Y es esa terquedad, lo que lo ha colocado en un punto de quiebre con su necedad de imponer a Rocío Reza como dirigente estatal de los azules, cuando a todas luces se conoce la debilidad de su favorita, quien ya perdió en el 2007 la alcaldía de Cuauhtémoc, en el 2016 se quedó en la orilla por la candidatura a la Presidencia Municipal de la capital y dos años después, en el 2018, perdió la senaduría. Una historia de puros fracasos electorales.

******

EL QUE ESTARÁ hoy en la capital del estado y en un conocido restaurante del Centro, es ni más ni menos que Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca que busca la dirigencia nacional del PRI, en donde se reunirá con diversos liderazgos tricolores para convencerlos de su proyecto dentro de la renovación que requiere la familia revolucionaria, luego de la estrepitosa derrota que los ha colocado como un partido chico en las agendas grillas de los próximos tres años.

******

HABLANDO DE LA familia revolucionaria, el que anda como trompo chillador es el encargado de las famosas mesas de análisis hacia el interior del tricolor, el catedrático y ex líder estatal priísta, Mario Trevizo Salazar, quien por cierto tomará la cachucha de delegado de la dirigencia estatal ante el Comité Directivo Municipal de la capital que encabeza Fermín Ordóñez.

La dupla que Ordóñez pueda generar con Trevizo se podrá apreciar en la medida en que las aguas logren calmarse dentro de las filas tricolores, porque de plano prevalecen no pocos inconformes que mantienen al partido en la zona de las culpas.

Los malosos aseguran que las acciones disciplinarias que se le puedan aplicar al diputado local Chuy Velázquez, por no sumarse a la bancada del PRI en el Congreso ante su inconformidad de no obtener la Coordinación de la bancada en la Torre legislativa, ocasionaron un nuevo encontronazo entre quien fuera candidato a la alcaldía de la capital, Alex Domínguez, y el priísta de muchas batallas que forma parte de la vieja guardia tricolor, profesor Fernando Abarca. Palabras más, palabras menos, se dieron hasta con la cubeta del trapeador, acusándose uno de falta de institucionalidad y de renegar del partido que lo hizo millonario, mientras que otro de ser un mandadero/recadero de Omar Bazán, a quien iba dirigida la crítica del hoy ex legislador federal. Buena tarea la que tiene enfrente Mario Trevizo.