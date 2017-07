Cierre de carpetas-Bendición tricolor-La última y nos vamos-Mancera independiente

NADA MÁS NO pudo el gobernador Javier Corral la repatriación del ex gobernador César Duarte para que le haga frente a la justicia mexicana. Por ello, decidió ventilar lo que hace días ya se rumoraba al interior de su gabinete: buscar la extradición del ballezano. Sin embargo, el cambio de pichada puede salir muy caro debido a que la petición internacional debe contener puntualmente los delitos por los cuáles se le busca al ex mandatario, es decir, una vez hecha la petición formal al Gobierno de Estados Unidos ya no podrán agregarle nada a la capilla del “villano favorito local”.

Y es que al gobernador Corral se le acaba el tiempo para que el ballezano pise la cárcel, pues a pesar de que le faltan cuatro años al frente del gobierno del estado, la campaña electoral del 2018 está por iniciar y querrá decir, si todo guarda el mismo estatus, que no pudo llevar a César Duarte a la prisión. El tema le complica el panorama al senador con licencia, quien en la administración pública no da una y su rating se desploma como novela de lo que fuera el Canal de las Estrellas y ahora sólo se quedó con Las Estrellas. ¿O no?

******

LOS MALOSOS NOS comentan que quien al parecer logró la bendición de un sector de la cúpula tricolor es la senadora Lilia Merodio, la cual ayer solicitó licencia al cargo para poder contender por la dirigencia del PRI Estatal, ese puesto que trae a la familia revolucionaria con el Jesús en la boca, y es que según los que más saben, la juarense no da un paso atrás en la contienda en la que se medirá con Omar Bazán, quien las últimas horas ha subido a Face el apoyo que ha logrado en cuanto a las firmas y el trabajo que su compañera de fórmula ha desarrollado, pues ayer se le vio muy contenta a Georgina Zapata con el ex gobernador Patricio Martínez y la diputada Adriana Fuentes, mismos que le otorgaron su firma de adhesión al proyecto.

En tanto, Fermín Ordóñez, compañero de fórmula de Merodio, quien que va por la Secretaría General del otrora partidazo, no cesa en su operación por tierra en los diversos municipios de la entidad, mientras que ella ha realizado los respectivos enjuagues en el centro del país, por lo que contienda interna para suceder a Memo Dowell va en serio y el viernes será el día decisivo para ver si habrá choque de trenes o el priismo saldrá unido. Cuestión de tiempo…

******

COMO SI NO le faltara más leña al fuego, el que continúa encendiéndolo hasta con gasolina es Pablo Espinoza, ex secretario de Educación en el pasado sexenio, quien no conforme con impugnar la renovación de la dirigencia del PRI Estatal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con todo y remitente al CEN tricolor, los malosos revelaron que ayer el colega se apersonó en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, donde despacha Enrique Ochoa Reza, con la intención de mostrar el descontento por el proceso.

******

MÁS POR PRESIÓN que por acción, y después de que la semana pasada el dictamen del Sistema Estatal Anticorrupción sufriera los daños colaterales por la deuda de la que dicen es préstamo, hoy a las 10 de la mañana y antes de emprender la huida vacacional, los diputados locales sesionarán para darle luz verde a la propuesta anticorrupción que desde hace días envió el gobernador Javier Corral, misma que debió estar lista para ayer según los lineamientos legales que vienen desde arriba, pero que por la casi nula capacidad de hacer política y ser diplomático con los que no piensan igual que él, se retrasó en el limbo de la torre legislativa.

Los malosos que le saben a la tenebra aseguran que por fin se logró un consenso para sacar avante el proyecto, con todo y las reformas constitucionales que éste implica, sin embargo, mal parados ya quedaron ante los ojos de la federación al rezagar se en el tema, sobre todo porque si se aprueba, que es lo más seguro, tendrá que pasar también por manos de los 67 Cabildos de la entidad, cuestión que tardaría semanas, así que para no desentonar con Veracruz, que también tiene a su Duarte, en ese caso Javier, acá en el norte tampoco cantaron mal las rancheras en el combate legal contra la corrupción.

Y aunque todavía ayer existían dudas de que chance y se cuela el dictamen del préstamo deudoso por más de 20 mil millones de pesos, los más enterados afirman que sería riesgoso que el góber y los suyos se avienten la puntada, pues al parecer todavía no se cuenta con los votos necesarios, a pesar de que el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, no quita el dedo del renglón y ayer se le vio por los pasillos del Congreso local.

******

EL QUE EXTENDIÓ su gira en el estado después de que ayer estuvo en Juárez con el alcalde de esa fronteriza ciudad, Armando Cabada, es el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien hoy estará en Parral para al igual que en Juaritos, entregar unas patrullas que donó el gobierno de la CDMX en beneficio de ambos municipios que se jactan de independientes, precisamente por tener alcaldes apartidistas, así que hoy será recibido en la Capital del Mundo por el presidente municipal, Alfredo “El Caballo” Lozoya, quien andará relinchando de gusto cuando Mancera le entregue las llaves de cinco patrullas bonitas y correlonas, pues se trata de unos vehículos Dodge Charger modelo 2014, listas para patrullar.