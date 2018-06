Cierre azul-Confeti tricolor-Demandas en puerta-Simulacros

LOS QUE YA están más que listos para echar la casa por la ventana son los candidatos capitalinos del PAN y Movimiento Ciudadano, encabezados por la alcaldesa con licencia y que busca la reelección, Maru Campos Galván, y es que prácticamente todo está amarrado para que este domingo a las seis de la tarde, la presidenta municipal con licencia y los aspirantes a diputados locales por los Distritos 12, 15, 16, 17 y 18, Geo Bujanda; Jorge Soto; Miguel La Torre, Blanca Gámez y Rocío González, acompañados por los candidatos a legisladores federales por los Distritos 6 y 8, Miguel Riggs y Alan Falomir, cierren campaña en El Palomar, amenizados por el grupo Intocable, uno de los más famosos del país y del sur de Estados Unidos.

Es por ello que se prevé que la plancha del Palomar luzca repleta, pues buscan desbancar al mitin que los chicos de la coalición Juntos Haremos Historia no hubieran logrado, ni de cerca, si no fuera por la presencia del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, cuestión que no se les debe complicar al ser Chihuahua uno de los bastiones más panistas y que probablemente se echen a la bolsa, además de que la presencia de Intocable le añadirá un extra que sin duda funcionará muy bien para la foto.

Por lo pronto y a pesar los embates de sus contrincantes, en el war room de Maru Campos están tranquilos con los resultados de las encuestas, las cuales le siguen otorgando a la mozuela panista, una diferencia de dos dígitos por encima de sus más cercanos competidores, a una semana de que las urnas se abran.

YA QUE ANDAMOS con los golpeteos políticos, tal parece que la campaña del candidato priista a la alcaldía de la capital, Alex Domínguez, no prendió como esperaba, al menos en las redes sociales así se percibe, y es que por más que buscó derriba a su contrincante del PAN, Maru Campos, lo cierto es que un sector de los internautas, que también votan, le siguen recordando al diputado federal con licencia, su pasado como exdirigente estatal del PRI, precisamente cuando el exgobernador César Duarte enviaba millones a las arcas tricolores, bajo la venia de la Secretaría de Hacienda, allá entre el 2014 y el 2015.

HABLANDO DEL PRIÍSMO chihuahuita, hoy a las 4 de la tarde y con la mira puesta en el domingo 1 de julio, además, con el objetivo de no caer hasta el tercer lugar de las preferencias electorales y perder fuerza en la grilla, el Consejo Político Estatal que encabeza su líder del CDE, Omar Bazán, sesionará en las oficinas de la Dale, incluso, se supo que las Secretarías de Organización y Acción Electoral rendirán un informe para alistar la estructura de cara al día de la verdad, en busca de que la estructura pueda más que las preferencias de los votantes.

POR CIERTO QUE a pocas horas está la banda tricolor de llegar a las puertas de la Procuraduría General de la República con una serie de denuncias electorales por diversos actos que ellos consideran violatorios a la equidad en la contienda y constituyen delitos a perseguir. Las quejas que a familia revolucionaria elevará ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales va en contra de funcionarios del Nuevo Amanecer en Casas Grandes, Guerrero, así como en contra del alcalde con licencia de Juárez, que seguramente obtendrá la reelección, Armando Cabada, de quien dicen obtuvo un apoyo desmedido de su empresa televisora. La pregunta, además del signo de interrogación, la acompaña una tripleta de admiración, con la disculpa anticipada en la aplicación de la regla sintáctica: ¡¡¡¿Pues qué esperaban?!!!!

Los detalles de las denuncias tricolores que andan con una lloradera por todo el estado ante la inevitable oleada que se les avecina, sobre todo en ciudad Juárez y Chihuahua capital, se enfocan al uso de recursos oficiales en favor, en los dos primeros casos, para apoyar las campañas electorales de candidatos del Partido Acción Nacional. Vaya, los maestros se quejan de que los alumnos salieron más rasposos en eso de andar repartiendo despensas y materiales desde oficinas públicas para beneficiar al partido.

Y en el caso de Juárez, además de lo anterior, el tema de la cobertura informativa del Canal 44, será un tema que ni ruido causará, porque las mediciones más que subjetivas quedarán reducidas a la línea editorial de un medio de comunicación, porque cosa diferente fuera si se hubiera violentado la pauta de spots oficiales, ahí sí que habría problema, pero cuando se habla de cobertura informativa con tendencia o favoritismo, es ubicarse frente al clásico refrán que reza: “A puñaladas iguales, llorar es cobardía”, así que… siguientes por favor.

POR CIERTO QUE la familia revolucionaria no debería estar tan molesta en ciudad Juárez, pues aún y cuando se anda debatiendo el tercer lugar en la elección de la Presidencia Municipal, donde nada tienen que hacer ni ellos ni el PAN, lo cierto es que en lo concerniente a la disputa de distritos electorales, tanto locales como federales no podría salir tan raspados, como seguramente sí ocurrirá en Chihuahua capital.

Y es que de acuerdo a las encuestas que esta semana se levantaron por parte de los mismos panistas que son los que andan más que apurados porque a ellos sí les irá del nabo en la mayoría de las demarcaciones, el pastel a repartirse será prácticamente entre PRI, Independientes y MORENA.

De acuerdo a esos ejercicios estadísticos, en el caso de las diputaciones federales, tanto Lilia Merodio como Adriana Fuentes se encuentran en algo más que la pelea por lo que no sería sorpresa que se alzaran con el triunfo.

Además, los distritos locales la única que de plano nomás no dio el ancho fue la legisladora Rocío Sáenz que difícilmente dará el brinco de la reelección, pero los tricolores marcan posibilidades reales de triunfo en 3 de los 9 distritos que se disputan localmente en la frontera. Vaya, dentro de dos domingos en ciudad Juárez las mesas receptoras de votos serán todo un aquelarre por la no linealidad del voto fronterizo. ¿Será?

EN LA MISMA tónica de los ejércitos de grillos y mapaches que se preparan para el siguiente fin de semana, los malosos nos enteraron que las dirigencias de los diversos partidos políticos que participarán en la contienda, encabezados por el PAN, PRI y Morena, ya iniciaron con sus operaciones y ensayos de cara a lo que será la elección más grande en la historia del país, pues aunque varios puestos están prácticamente definidos, lo cierto es que lo más necesario es proteger el voto… y también generar las tácticas para atraparlo.