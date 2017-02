Chispas fiscales-Aispuro y Corral-Reyes mueve el pandero-Hacendario poder

HOY VOLVERÁN A saltar chispas de altísima trascendencia en el Gobierno del Estado. Y es que el aparato de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado está emplazado en mostrar la notificación de suspensión de la inhabilitación del fiscal César Augusto Peniche. La razón de la duda razonable nació luego de que en la denuncia que presentó Fermín Ordoñez del caso se asegura que dicha suspensión no existe.

En su denuncia, el priista señala: “Es importante señalar que a la fecha de presentación de la presente –denuncia-, no existe acuerdo alguno por el cual se haya decretado suspensión provisional o definitiva a la resolución de inhabilitación, lo que consideramos pudiera resultar el elemento indispensable para la configuración del delito del ejercicio indebido del servicio público en la modalidad señalada por la fracción III del artículo 253 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

De acuerdo a la línea del tiempo en el que se retrató dicha historia, en el mes de diciembre anterior, el Órgano de Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SPF), determinó inhabilitar del 23 de diciembre del 2016 al 23 de marzo del 2017 a Peniche Espejel, como resultado de encontrarlo responsable de negligencia administrativa dentro de un procedimiento instaurado en su contra durante su paso en la delegación de la PGR.

Por tal motivo, Peniche promovió demanda de nulidad ante la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente 1163/17-17-04-9, y cuya consulta pública señala que se dictó acuerdo de admisión simple por propio derecho con fecha 17 de enero de 2017, así como otro acuerdo de fecha 1º de febrero de 2017, por medio del cual, las autoridades rinden informe relativo a la suspensión solicitada por la actora.

Así que, según se establece en la demanda de Ordóñez, no fue sino hasta después de haberse hecho pública la resolución de la inhabilitación que Peniche Espejel promovió la solicitud de la suspensión de la resolución impugnada. Sin embargo, se asegura en la demanda que al momento de presentar la misma, no existe decreto de suspensión. Así que ahora le toca al fiscal y a su aparato de comunicación poner en evidencia que dicha suspensión sí existe y mostrarla al respetable…

******

Y MIENTRAS FERMÍN Ordóñez lo trae de encargo, el fiscal César Peniche encabezó ayer junto al gobernador Javier Corral, la reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad Durango-Chihuahua, en donde por supuesto también participó el góber de ese vecino estado, José Rosas Aispuro, además del alcalde de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya, a quien le tocó ser el anfitrión del encuentro de puros pesos pesados. Además del titular de la Fiscalía, ahí anduvieron el comisario de la Policía Estatal Única, Óscar Aparicio Avendaño, así como el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, pues se pactó que entre los dos estados exista una intensa relación de colaboración en contra del crimen organizado, sobre todo porque ambos comparten territorio del tan tristemente célebre “Triángulo Dorado”.

******

EL QUE ESTÁ moviendo sus piezas cual tablero de ajedrez desde la Ciudad de México y de cara al 2018, es el actual director General del ISSSTE, José Reyes Baeza, pues el ex gobernador volvió a demostrar que trae la voz cantante entre el gobierno federal y lo que queda del priismo en el estado, ya que ayer se confirmó que Lucía Chavira, esposa del ex alcalde Marco Adán Quezada y ex candidata del PRI a la alcaldía de la capital, fue designada como nueva delegada de la SEDATU, además de que ahí no se detendrán los movimientos del ex gobernador, y es que Nacho Arrieta, un conocido grillo deliciense, apunta a relevar en el cargo a Azucena Ruiz en la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

******

TAL PARECE QUE bastante es el poder que ejerce el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, en la grilla interna del Estado, pues ya para nadie es un secreto que el mandón de las finanzas fue el principal impulsor de Armando Valenzuela, el recién elegido auditor provisional, tan es así que hasta el mismo jefe de la Auditoría Superior del Estado, presumió que fue el recomendado del secretario y que su relación con el secre hacendario es muy cercana, tanto que hasta el veterano Contador cayó parado en el despacho del renunciado Jesús Esparza.

Sin embargo, los malosos nos comentan que las calabazas al interior de la ASE no han logrado del todo acomodarse, ya que Valenzuela sólo es el por mientras, por lo que los acuerdos y el estira y afloja aún persisten para determinar quién será el definitivo, será por eso que ayer fue visto en los pasillos de Palacio de Gobierno el diputado Jorge Soto, el principal detractor del ex auditor y el que le arrimó la lumbre al demandarlo penalmente ante la Fiscalía General del Estado, de quien se dice se reunió con el coordinador de Gabinete, Gustavo Madero.

******

QUIEN MAÑANA PISARÁ el terruño norteño, primero en la capital y al día siguiente en Ciudad Juárez, es el fundador del PRD y tres veces candidato presidencial de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, el cual presentará el libro de su autoría “Cárdenas por Cárdenas”, en alusión a Lázaro, su padre y ex Presidente de México. La presentación oficial será en el Teatro de Cámara a las 6:30 de la tarde, en donde los presentadores y moderadores serán ni más ni menos que el gobernador Javier Corral y el rector de la UACH, Luis Fierro Ramírez, mientras que el viernes 17, el ex perredista hará lo propio en el Centro Cultural Paso del Norte allá en la frontera, también acompañado por el góber Corral y por la diputada local del PRI, Adriana Fuentes Téllez.

Por cierto que ese mismo día, pero más temprano, tanto el mandón de Palacio como Cuauhtémoc Cárdenas, protagonizarán el famoso “muro humano” en la frontera Juárez-El Paso, cuyo organizador, el senador Armando Ríos Piter, decidió seguir los pasos del fundador del PRD y renunció a su militancia del Sol Azteca, eso sí, después de haberlos invitado.

******

LOS QUE PARECE que andaban jugado a las escondidas, pues mientras una aterrizaba en la Ciudad de México, el otro arribaba a la capital del estado, son la alcaldesa Maru Campos y el izquierdoso Gerardo Fernández Noroña, tan es así que el zurdo personaje acudirá hasta hoy a la Presidencia Municipal a buscar a Maru, con la intención de reclamarle por la detención de una ciudadana que se negó a pagar el IEPS en una gasolinera de la ciudad, sin embargo, los malosos se preguntan el por qué no también le reclama a su amigo, el gobernador Javier Corral, la detención de 36 manifestantes que protestaban contra el gasolinazo… ¿será que en la izquierda tampoco cabe ese dicho de o todos coludos o todos rabones?