Carísima “Coneja”-Informe a Juárez-Ecos policíacos

UNO FUE EL error y lo demás las consecuencias, así se puede resumir la batalla que el gobierno federal perdió ante el gobernador Javier Corral, cuestión que detonó el arresto del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, y es que fue precisamente su captura la que impulsó el pleito y al mismo tiempo la solución, es decir, la solicitud de extradición contra César Duarte y de paso el depósito de los 900 millones de pesos, ese faltante que desató la guerra entre la federación y el estado, sin embargo, las presiones por “La Coneja” hicieron que el presidente Enrique Peña Nieto doblara las manos y le otorgara la victoria al mandón de Palacio, por lo que la pregunta es ¿tanto sabe Gutiérrez de las entrañas del priismo que su traslado del penal de Aquiles Serdán a uno federal cuesta 900 millones de pesos?

Además, la condición para soltar al priista es que dichos billetes se depositen en esta semana, además de que la Fiscalía General del Estado no soltará el caso, por más que la PGR le haya impuesto multas por presunto torturador al fiscal César Peniche, que intentará lavarse las manos al interponer sendas quejas ante los tribunales correspondientes, pero mientras se pasan o no la papa caliente, lo cierto es que una de las intenciones del gobierno de Corral en el traslado de Gutiérrez, es precisamente demostrar que el también empresario coahuilense no ha sido víctima de tortura.

Así que como cada bando lo que pretende es jalar agua para su molino, lo mismo ocurrió del lado de la federación, que le permitió a Corral llegar con su caravana a la capital del país sin estorbarles en lo más mínimo y sin darle más auge mediático, entendiendo que su berrinche podría ser una catapulta electorera para el góber y su precandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, por lo que más que doblegarse, fue una jugada que les permitirá acallar, por lo pronto, las pataletas del gobernador por no extraditar su antecesor, César Duarte, a quien se supone que la PGR deberá tenderle la cazadora lo más pronto posible, antes de que Javier Corral les lance otra caravana.

Y CONTINUANDO CON los ecos que dejó la mentada “Caravana por la Dignidad” que encabezó el gobernador Javier Corral, lo que también es un hecho es que amasó una importante cantidad de enemigos políticos, desde las altas esferas del gobierno federal hasta algunos gobernadores de los estados que pisó, como es el caso del mandatario de Jalisco, Aristóteles Sandoval, con quien protagonizó un pleito tuitero digno de “La Rosa de Guadalupe”, pues primero le dice corrupto en su propia casa y luego lo compara con César Duarte, tan es así que el jalisciense con nombre de filósofo griego, tuvo que sacar la tablita para con datos duros, mostrar el abismo económico y de gobernabilidad que separan a los de Jalisco con los de Chihuahua.

ASÍ QUE CON la satisfacción del acuerdo logrado con la federación, mañana el gobernador Javier Corral rendirá su Primer Informe de actividades ante los juarenses, pues según la agenda, se tiene programado el evento a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Paso del Norte, en donde seguramente echarán la casa por la ventana y así completar los 19.8 millones de pesos que se presupuestaron para todo lo que tiene que ver con la pleitesía a sus tremendos logros, además, el mandatario estará ocupado durante toda la semana, ya que buscará organizar lo que él llamó una Asamblea Nacional para un nuevo federalismo tributario.

DENTRO DE LA polémica que se suscitó al interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en torno a los despidos de cinco policías favorecidos, señalados por subir de rango a causa de palancas y no por méritos propios durante la administración del ex alcalde Javier Garfio, hoy sentenciado por el delito de peculado, los malosos nos contaron que uno de los que salió volando de la corporación es ni más ni menos que un antiguo escolta del exsecretario del Ayuntamiento, Santiago de la Peña, que precisamente elevaron de rango por ser de los que le cuidaba las espaldas al funcionario priista.