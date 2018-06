Capital azul y equilibrio-Cierre juarense y silencio-Maquinaria dominguera-Planchados acuerdos

AL CERRARSE ESTE miércoles la posibilidad de dar a conocer encuestas, sondeos e invitaciones a votar, quien se retira al periodo de silencio por la puerta grande es la alcaldesa con licencia que el domingo buscará la ratificación en las urnas para un periodo más, María Eugenia Campos Galván, quien recibió en la víspera la estadística nacional que publica la revista ALCALDES en su última edición, donde Chihuahua aparece como el tercer estado más panista del país, con un 49 por ciento de intención del voto para las candidaturas blanquiazules. El primer lugar se lo llevó Guanajuato con un 55 por ciento y en segundo Querétaro con un 51% de preferencia por Acción Nacional.

Pero muchos se preguntarán qué tiene que ver Campos Galván en esa intención del voto azul estatal que en todo caso favorece un triunfo de Ricardo Anaya en Chihuahua como entidad federativa, pues es que simple y llanamente que es en la capital donde se compensa con un dos a uno los números en contra que hay en prácticamente toda la geografía estatal para el PAN, sobre todo en ciudad Juárez, Parral y buen parte de la alta y baja babícora.

En este sentido, Chihuahua aparece como de los poquísimos estados donde ganaría la elección presidencial Ricardo Anaya, pues la oleada de Andrés Manuel López Obrador en el País resultó todo un tsunami que toda encuesta terminó no solamente reconociendo sino exhibiendo.

La estadística que analizó Maru Campos en el cierre de la campaña, impactados en esa revista, nos cuentan los malosos, confirman que ciertamente habrá un voto lineal como pregonan principalmente los seguidores del partido MORENA, pero en el caso de la capital será en su mayoría blanquiazul, donde la candidatura de la chamaca cobijará las diputaciones locales, federales y hasta la desangelada campaña que realizaron los aspirantes al Senado, Gustavo Madero y Rocío Reza.

Por cierto que hay varios ejercicios estadísticos que señalan que esa linealidad se presentará en las candidaturas cien por ciento panistas en la capital, motivo por la cual la elección de la Sindicatura tiene amplias posibilidades de pintarse en favor del tricolor Fermín Ordóñez, ya que la postulación del bolillazo fue hacia un perfil que no terminó por encajar en la propia familia gomezmoriniana. El domingo se conocerá el impacto de esa variable que aparece como un voto cruzado favorable en la capital para generar un equilibrio entre la Alcaldía y el Síndico con Campos y Ordóñez respectivamente.

******

YA QUE MENCIONAMIOS la grisácea campaña que realizó Gustavo Madero al senado, pasó casi desapercibido que su chamaco y alfil de mil batallas, Carlos Olson San Vicente, terminó despreciando el puesto tan bajo que le regalaron en la lista de candidatos a diputados plurinominales y de pronto nos apareció como suplemente del propio Madero Muñoz.

Será que buscará quedarse de Senador en funciones poquito más de un año cuando don Gus busque otra aspiración a principios del 2021. Al tiempo.

Por lo pronto en el lugar número 16 que despreció Olson en la lista de candidatos a diputados federales pluris de su partido, aparece Trinidad Pérez Torres, así que podría decirse que el percherón logró capitalizar el berrinche.

******

COMO SE DIJO, no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, y por fin hoy a las 11:59 de la noche concluyen las campañas políticas nacionales y locales, lo que abre paso a tres días de reflexión para el ciudadano y de estrés total para los candidatos y partidos políticos, así como a su estructura y a los ejércitos de mapaches que serán soltados desde ya y que coronarán su labor el domingo 1 de julio, cuando sus servicios sean requeridos, ya sea para la defensa del voto o para la adquisición del mismo, es decir, jale para la FEPADE, cuyos cazadores, a decir de los malosos, ya se encuentran repartidos en las principales ciudades del estado, principalmente en Ciudad Juárez.

Y ya que tomamos el tema de la fronteriza ciudad, hoy el candidato independiente a la alcaldía de Juárez, Armando Cabada, cerrará su campaña por todo lo alto y dándole gusto a los juarenses, pues el grupo Calibre 50, uno de los más populares en la actualidad, amenizará la pachanga del presidente municipal con licencia, quien lidera las encuestas y se perfila a reelegirse tres años más, muy a pesar del gobernador Javier Corral y de su desangelado gallo azul, Ramón Galindo Noriega, que nomás no prendió ni con gasolina.

******

HABLANDO DEL GOBERNADOR, del panismo y sus candidatos, los malosos nos comentan que desde lo más alto de la administración estatal, ya comenzaron a fluir las órdenes y los apretones de tuercas de la estructura burocrática de cara al próximo domingo, pues a dos años de la elección de aquel 5 de junio que los hizo ganar todo y los encumbró en los cuernos de la luna, el desgobierno de Corral Jurado aterrizó a los azules en la tierra, por lo que ahora sí y en aras de rescatar lo que se pueda ante el disgusto de un amplio sector de la población y el crecimiento de Morena, los chicos del PAN deberán echar mano de su estructura y aceitarla lo más que se pueda.

Los que más saben nos dicen que en la capital no tendrán mucho problema, debido a que la alcaldesa con licencia que busca la reelección, Maru Campos, trae bastante colchón que podría surtir efecto en los demás aspirantes panistas, no así en Ciudad Juárez y Parral, donde los de sangre azul ya prevén una estrepitosa derrota.

******

Y COMO EL panorama electoral no es el ideal para el gobernador Javier Corral, lo cierto es que el Congreso del Estado y él mismo, con sus “gestiones”, le darán un regalazo para que no llegue tan estresado y desesperanzado al domingo, y es que mañana en sesión extraordinaria del Poder Legislativo, se votarán las propuestas del mandatario estatal para ocupar las nueve magistraturas del Poder Judicial, las cuales a decir de los malosos, están planchaditas y el góber hará uso de la mayoriteada, no vaya a ser y el día de la elección, los ciudadanos le den a su partido una desconocida.