Sentencia a Chihuahua-Candil de la calle…-AMLO marca raya-“Deja vu” vehicular-¡Feliz Navidad!

COMO SI EL horno no estuviera para bollos, ahora el estado de Chihuahua deberá pagar más de un millón 490 mil dólares, por concepto de indemnización a los deudos de tres personas que fueron “levantadas, torturadas y desaparecidas” por agentes estatales en diciembre del 2009, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua. Así fue el fallo que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanis en la víspera.

El organismo internacional, tras realizar la narrativa de lo que ocurrió en el Ejido Benito Juárez aquel 29 de diciembre de 2009, determinó que elementos de la entonces Secretaria de Seguridad Pública Estatal, actuaron indebidamente en la participación de la desaparición forzada de José Ángel Alvarado Herrera, Rocio Irene Alvarado Reyes y Nitza Paola Alvarado Espinoza.

Ahora si que ni modo que el gobernador Javier Corral diga que la culpa es de su antecesor, porque el sexenio del que se habla es el de Reyes Baeza, pero quien tendrá que pagar los platos rotos será el Nuevo Amanecer. Claro, a menos que también quiera escudarse en el saqueo duartista para tampoco pagar la sentencia emitida internacionalmente.

******

MIENTRAS SE DA golpes de pecho en la Ciudad de México, desgarrándose las vestiduras por el federalismo, levantando frentes y peleando contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, acá en la capital del estado que dice gobernar, Javier Corral doblega al Poder Legislativo y le lanzan excremento a su Presupuesto de Egresos Estatal, al que Morena y el PRI califican de derrochador, pues por un lado, el góber lloriquea porque la Federación le cerró el chorro de los dineros con mil millones de pesos menos, y por el otro, en el Congreso le aprueban al mandamás de Palacio un presupuesto a su medida, con alza en su sueldo y promoción millonaria de su imagen, en detrimento del desarrollo social y la obra pública.

Y es que tal parece que los bloques políticos ya se armaron en el Congreso local, pues al igual que con la reestructura de la deuda pública por 48 mil millones de pesos, ayer los 11 diputados del PAN lograron sumar a las minibancadas del PT, PANAL, Movimiento Ciudadano y el Verde, además de tres legisladores del PES y dos del PRI, Chuy Velázquez y Betty Chávez, considerados traidores por la dirigencia tricolor. Todos ellos sumaron sus votos y sacaron avante el paquete presupuestal que envió Corral Jurado, a pesar de la oposición de Morena, de los priistas Omar Bazán y Rosy Gaytán, así como la de Marisela Sáenz, del PES.

Aunque se dice que la batalla entre panistas y morenos es mera simulación, lo cierto es que sí levantó ámpula los 250 millones de pesos anuales que Corral destinará a los tristemente célebres Cambio 16 y Puntualizando, además de a sus medios de comunicación favoritos, aunado a 218 millones más para sus redes sociales, es decir, los perfiles falsos que se la pasan defendiéndolo de los ciudadanos en el Facebook. ¡Ah! pero eso sí, allá en la Ciudad de México se la da de víctima ante López Obrador.

******

DESDE HACE MESES se rumoraba en la grilla de las alturas, que el presidente Andrés Manuel López Obrador nomás no traga ni tantito al gobernador Javier Corral, con quien se confrontó varias veces cuando era candidato a la Presidencia de la República y hasta se “chiquitiaron”, pero lo sucedido ayer en conferencia de prensa matutina del tabasqueño, en donde alguien le preguntó por las acciones del panista, elevó aún más esa sensación de que AMLO lo prefiere lejos, y no porque le tema, sino porque no lo tolera, y aunque Corral Jurado se sienta el agraviado porque la Federación le reduce dinero, debería de saber que es más porque de plano ni sabe administrarlos.

******

PUES SERÁ EL sereno, pero ayer cuando cerraron las acciones bursátiles, la jornada financiera arrojó una paridad peso/dólar de 20.20 pesos por billete verde, tras un par de semanas de rondar los 20.45, 20.50 y hasta los 20.70. Hoy la moneda americana se parece más al Benito Juárez de los pobres, que a otra cosa.

Los malosos analistas pronosticaron al cierre de año una paridad cambiaria oscilante en los 22 o 23 pesos por dólar,’pero todo indica que la barrera de los 21 pesos ni siquiera será tocada, aunque faltan 10 días para culminar el 2018, así que Andrés Manuel López Obrador no puede cantar victoria aún.

Lo que si ayuda, dijeron en la víspera algunos enterados del tema, fue el amarre de un par de inversiones millonarias para México, como la anunciada por Nestlé y la que está en la cocina con inversores de Canadá que quieren entrarle al tema energético en serio. Y si a eso le sumamos el anuncio unilateral del gobierno de Donald Trump, para destinar varios millones de dólares en un programa de atención a las causas de la migración forzada en Centroamérica, así como más visas de trabajo para los hermanos del sur de México, pues pareciera que los dolores de cabeza de la macroeconomía es algo que se aleja de Palacio Nacional… al menos por ahora.

******

COMO SI SE tratara de un déjà vu, un espejo político de lo que el PAN hacía durante el sexenio de César Duarte, el PRI lo replicó en esta ocasión en contra del gobernador Javier Corral, y es que ante el alto costo de la revalidación vehicular, el partido tricolor lanzó una campaña en todo el estado para que los ciudadanos se amparen y no tengan que pagar dicho impuesto, cuyo precio aumentó con la llegada del hoy góber al poder, así que tal como los azules se la aplicaron a Duarte Jáquez los últimos dos años de su gobierno, los tricolores se le devolvieron a Javier Corral.

******

FIEL A SU costumbre, el líder sindical de los trabajadores de Salud de la Sección 52, Pablo Serna, hizo caravana con sombrero ajeno, pues resulta y resalta que fueron trabajadores del gremio quienes lograron que el Gobierno del Estado liberara el pago del bono sexenal, y no él, como lo presumió en su tono de líder charro el miércoles por la tarde delante de los agremiados. En las redes sociales comenzó a circular un mensaje en donde los empleados de Salud lo delatan como un vendido, además de que por su culpa, todavía no se ha podido sacar adelante el bono de vales de despensa. Ya veremos en qué concluye la telenovela.

******

PORQUE LOS MALOSOS también esperan a Santa o Papá Noel, y estas son épocas para reflexionar, nosotros también lo haremos y nos leemos el año que entra.